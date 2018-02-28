Бл*дь последняя: дебаты Жириновского и Собчак закончились скандалом (+ВИДЕО)(35)

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Виталий Вавилкин
16:05 28.02.2018
Lifenews / Интересно

Дебаты на тему обороноспособности России завершились потасовкой кандидатов в президенты. Дискуссия в прямом эфире достигла кульминации, когда Ксения Собчак ответила на оскорбления Владимира Жириновского, выплеснув ему в лицо стакан воды.

Теледебаты кандидатов в президенты транслировались на телеканале «Россия 1». Конфликт разгорелся во время выступления Сергея Бабурина. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прервал своего оппонента, на что получил замечание от Ксении Собчак.

 

Дебаты кандидатов в президенты 28 февраля посвящены обороноспособности страны и армии. В них принимают участие Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

 

Известный вспыльчивым характером Владимир Вольфович замечания от Собчак не стерпел и назвал ее дурой. «С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. «Дом-2» – там разврат. Пусть заткнется», – сказал Жириновский.

 

Ксения Анатольевна в долгу не осталась, заметив, что участники шоу «Дом-2» ведут себя приличнее, чем главный либерал-демократ. В ответ Собчак выслушала длинную тираду, которую издание привести не может ввиду ее нецензурности. Попытки ведущего Владимира Соловьева успокоить разбушевавшегося Жириновского успеха не имели.

 

Ход был за дамой, и Собчак облила политика водой. «Ведите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами», – сказала Собчак. Далее последовала еще одна длинная тирада в исполнении Владимира Вольфовича.

dni.ru / Фото
Комментарии (35)
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П у т и н 16:18 28:02:2018

Окурок при помощи ж и д а Соловиного помёта устроил помойку, чтоб стадо из Нечернозёмья и прочих колхозов почесало грязные пятки и пошло опять голосовать за недомерка.

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p/m 16:35 28:02:2018

Помню, как ты грозился, скобаря Вейониса, выслать на его историческую родину. И что? В процессе? Или как всегда, бла-бла -бла?

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Выродкудвухпидоровподникомпутин 16:48 28:02:2018

Что то ты слишком часто повторяешь слово окурок, видимо часто роешься по мусорникам, выковыривая своими грязными трясущимися ручонками очередной бычок и ругаешь русских за то,что не выбрасывают окурки побольше. Сходи к ваня, "почмокай его окурок", может успокоишься.

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Саня 16:57 28:02:2018

такой цирк каждый день в верховной раде, по пьяне другу друго морды чистят, кастрюлеголовые

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Сергей 17:10 28:02:2018

Окурок - это ты, вернее, ты - это бычек! Растоптанный вонючий бычек! А шоу есть шоу - даже интересно смотреть. Не хватать же их за руки и рот затыкать. Жаль, что ВВП там не было- посмотрел бы на его реакцию.

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смерш 17:18 28:02:2018

вся рашка гнилая и базарная .торговля наркотой в аргентине и везде фигурант окурок пуйло чмошник и педофил

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Сергей 17:22 28:02:2018

окурок и педофил царек мелкий самозванец пу т лер . вся рашка это цирк и криминал

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латыш наступивший в собственное гааавно 16:18 28:02:2018

кто эту суууку бляяять собчак пустил в студию?бляяядина!

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Алексанндр Шерстобитов 16:34 28:02:2018

_латыш наступивший в собственное гааавно 16:18 28:02:2018
кто эту суууку бляяять собчак пустил в студию?бляяядина_

А кто тебя, собачья к.кашка пустил в сеть к людям? У тебя урином из рта несёт, 4мо ты ё.нотая в рот.

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латыш наступивший в собственное гааавно 16:47 28:02:2018

щербитный латышский пиидарас соооси у меня хуууй!

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Членомбитомусане 16:56 28:02:2018

Не слишком ли ты широко сам свою пасть разеваешь, оттуда не то чтобы мочей, дерьмом разит ужасно до невозможности

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Алексанндр Шерстобитов 16:58 28:02:2018

_латыш наступивший в собственное гааавно 16:47 28:02:2018_

Твоя мама б.ядь вокзальная. Она родила тебя от неизвестного бомжа. Но способ тебя создать был не простой. Твоя мать выносило тебя в толстым кишечнике, так как бомж твою мамку ипал в межд булки. Она даже не знала, что она беремена, она просто пошла покакать и там выпол ей из ж.пы. ))))

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Алексанндр Шерстобитов 17:10 28:02:2018

_Членомбитомусане 16:56 28:02:2018_

Ты открыл своё хлебало и заваняло г.вном. Ты 4мо и х.есос. НАХ пошёл, м.язь ты ползучая.

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ИвАн 18:44 28:02:2018

Кто кто? Дядя Володя. Ему нужно показать свою легитимность, вот и попросил своих клоунов повеселить публику.

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padoms 16:19 28:02:2018

Хорошо, что не мочой! Пусть Жириновский считает, что это было шампанское.

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Алексанндр Шерстобитов 16:41 28:02:2018

Б.длятину облили как м.язь последнюю. Опустили урода. Только в России такое г.вно может иметь электорат.

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мне нравится 16:41 28:02:2018

Цирк не хуже чем на Украине :))))

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ин-на 17:20 28:02:2018

цирк вся рашка и главгопник недомерок царек кабаев .страна изгой

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да уж 17:27 28:02:2018

Даже в великой стране, как Россия, бывают клоуны.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (8)