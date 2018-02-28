Теледебаты кандидатов в президенты транслировались на телеканале «Россия 1». Конфликт разгорелся во время выступления Сергея Бабурина. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прервал своего оппонента, на что получил замечание от Ксении Собчак.
Дебаты кандидатов в президенты 28 февраля посвящены обороноспособности страны и армии. В них принимают участие Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).
Известный вспыльчивым характером Владимир Вольфович замечания от Собчак не стерпел и назвал ее дурой. «С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. «Дом-2» – там разврат. Пусть заткнется», – сказал Жириновский.
Ксения Анатольевна в долгу не осталась, заметив, что участники шоу «Дом-2» ведут себя приличнее, чем главный либерал-демократ. В ответ Собчак выслушала длинную тираду, которую издание привести не может ввиду ее нецензурности. Попытки ведущего Владимира Соловьева успокоить разбушевавшегося Жириновского успеха не имели.
Ход был за дамой, и Собчак облила политика водой. «Ведите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами», – сказала Собчак. Далее последовала еще одна длинная тирада в исполнении Владимира Вольфовича.
Окурок при помощи ж и д а Соловиного помёта устроил помойку, чтоб стадо из Нечернозёмья и прочих колхозов почесало грязные пятки и пошло опять голосовать за недомерка.« ответить
Помню, как ты грозился, скобаря Вейониса, выслать на его историческую родину. И что? В процессе? Или как всегда, бла-бла -бла?« ответить
Что то ты слишком часто повторяешь слово окурок, видимо часто роешься по мусорникам, выковыривая своими грязными трясущимися ручонками очередной бычок и ругаешь русских за то,что не выбрасывают окурки побольше. Сходи к ваня, "почмокай его окурок", может успокоишься.« ответить
такой цирк каждый день в верховной раде, по пьяне другу друго морды чистят, кастрюлеголовые« ответить
Окурок - это ты, вернее, ты - это бычек! Растоптанный вонючий бычек! А шоу есть шоу - даже интересно смотреть. Не хватать же их за руки и рот затыкать. Жаль, что ВВП там не было- посмотрел бы на его реакцию.« ответить
вся рашка гнилая и базарная .торговля наркотой в аргентине и везде фигурант окурок пуйло чмошник и педофил« ответить
окурок и педофил царек мелкий самозванец пу т лер . вся рашка это цирк и криминал« ответить
кто эту суууку бляяять собчак пустил в студию?бляяядина!« ответить
_латыш наступивший в собственное гааавно 16:18 28:02:2018« ответить
кто эту суууку бляяять собчак пустил в студию?бляяядина_
А кто тебя, собачья к.кашка пустил в сеть к людям? У тебя урином из рта несёт, 4мо ты ё.нотая в рот.
щербитный латышский пиидарас соооси у меня хуууй!« ответить
Не слишком ли ты широко сам свою пасть разеваешь, оттуда не то чтобы мочей, дерьмом разит ужасно до невозможности« ответить
_латыш наступивший в собственное гааавно 16:47 28:02:2018_« ответить
Твоя мама б.ядь вокзальная. Она родила тебя от неизвестного бомжа. Но способ тебя создать был не простой. Твоя мать выносило тебя в толстым кишечнике, так как бомж твою мамку ипал в межд булки. Она даже не знала, что она беремена, она просто пошла покакать и там выпол ей из ж.пы. ))))
_Членомбитомусане 16:56 28:02:2018_« ответить
Ты открыл своё хлебало и заваняло г.вном. Ты 4мо и х.есос. НАХ пошёл, м.язь ты ползучая.
Кто кто? Дядя Володя. Ему нужно показать свою легитимность, вот и попросил своих клоунов повеселить публику.« ответить
Хорошо, что не мочой! Пусть Жириновский считает, что это было шампанское.« ответить
Б.длятину облили как м.язь последнюю. Опустили урода. Только в России такое г.вно может иметь электорат.« ответить
Цирк не хуже чем на Украине :))))« ответить
цирк вся рашка и главгопник недомерок царек кабаев .страна изгой« ответить
Даже в великой стране, как Россия, бывают клоуны.« ответить