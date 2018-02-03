Благодаря телефону удалось найти пропавшую без вести рижанку

51-летняя рижанка Эдита Марцинкевич, пропавшая 27 января 2018 года в районе улицы Маскавас в Кенгарагсе, сегодня нашлась — с помощью полиции. С ней все в порядке, жива и здорова.

По словам родных, им удалось через полицию по мобильному телефону установить место нахождения женщины и связаться с ней, сообщает Bezvests.lv.

По словам близких, ушла из дома, на звонки не отвечала. Периодически активизировался интернет в телефоне, но ответа на звонки и сообщения не было. Планшет и телефон могли быть у пропавшей при себе. Семья заволновалась и стала активно искать маму и бабушку.

Добровольцы Bezvests.lv были рады выслушать эту историю со счастливым концом от родных и близких, а также много добрых, теплых слов в свой адрес— в адрес всей нашей добровольческой команды. Рады были помочь!

«Добрый вечер. Хотел сказать Вас Всем, что вы — команда. О том, какие вы отзывчивые и чуткие. Эдите Марцинкевича нашлась. Вы так быстро отреагировали и действовали. Огромное Вам спасибо. От всего сердца.»

Эрик, спасибо и Вам! Вашей родственнице повезло, что рядом такие неравнодушные люди, как Вы,умеющие не рассуждать, а оперативно действовать.