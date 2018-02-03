Благодаря телефону удалось найти пропавшую без вести рижанку

По словам родных, им удалось через полицию по мобильному телефону установить место нахождения женщины и связаться с ней, сообщает Bezvests.lv.
По словам близких, ушла из дома, на звонки не отвечала. Периодически активизировался интернет в телефоне, но ответа на звонки и сообщения не было. Планшет и телефон могли быть у пропавшей при себе. Семья заволновалась и стала активно искать маму и бабушку.
Добровольцы Bezvests.lv были рады выслушать эту историю со счастливым концом от родных и близких, а также много добрых, теплых слов в свой адрес— в адрес всей нашей добровольческой команды. Рады были помочь!
«Добрый вечер. Хотел сказать Вас Всем, что вы — команда. О том, какие вы отзывчивые и чуткие. Эдите Марцинкевича нашлась. Вы так быстро отреагировали и действовали. Огромное Вам спасибо. От всего сердца.»
Эрик, спасибо и Вам! Вашей родственнице повезло, что рядом такие неравнодушные люди, как Вы,умеющие не рассуждать, а оперативно действовать.
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