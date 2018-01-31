Дождутся ли медики обещанного повышения зарплаты? — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Как известно, бюджет здравоохранения в этом году впервые преодолел рекордную отметку в 1 миллиард евро! Общее увеличение ассигнований на медицину за год увеличилось на 200 миллионов евро, при этом 85 миллионов из них дополнительно пойдут на повышение окладов самих медработников.

Хотели как лучше…

Как это часто у нас происходит, гладко было на бумаге… Коллеги из LNT на днях узнали, что, например, в Кулдигской больнице пока нет средств, чтобы повысить зарплату врачам и медсестрам хотя бы на минимальные 30 процентов, уже не говоря о прибавки в размере 80%, как рапортовал минздрав. Схожая ситуация и в Мадонской больнице.

А между тем сами чиновники минздрава получат доплату к основному окладу в размере от 10 до 30 процентов, причем и сами оклады у чиновников выше, чем у «простых» врачей больниц и поликлиник.

Себя на обидел

Своеобразный рекорд по ежемесячным доходам в госуправлении побил новоиспеченный председатель правления Рижской Восточной больницы Имантс Паэглитис. Он перешел в крупнейший стационар страны из CSDD — и не прогадал. В месяц господин Паэглитис будет получать 8000 евро! При этом, наверное, не исключены и какие–то доплаты и премии за ударный труд.

Говорят, что новый шеф Восточной больницы — очень талантливый управленец. Вот только даже самым талантливым врачам этой же больницы — например, талантливейшим нейрохирургам, микрохирургам — эти 8000 евро смогут заработать ну разве что за 4–5 месяцев напряженной работы, включая ночные дежурства.

Справедливости ради отметим, что, как заверил сам господин Паэглитис, медперсонал Рижской Восточной больницы будет получать с этого года намного больше, чем в прошлом году. Более того, даже больше, чем обещал минздрав: врачи на 4 процента больше обещанного минздравом, а средний медперсонал — на 6 процентов больше обещанного.

Сколько стоит медик

Но перейдем к тому, что же все–таки минздрав обещает медикам с февраля этого года. Средняя зарплата врача стационара вырастет с 859 до 1547 евро до уплаты налогов с учетом ночных дежурств, сверхурочных и доплат за вредность.

Врачи амбулаторных медучреждений тоже не будут забыты, и их жалованье вырастет с 859 до 1125 евро. Следует заметить, что и до повышения зарплат врачи, чтобы заработать на нормальную жизнь, трудились на полторы ставки, подрабатывали в двух–трех местах. Если врачи и сейчас продолжат столь же интенсивно трудиться, то в итоге свои 2000–2200 евро «чистыми» они смогут заработать. Это, впрочем, по–прежнему меньше, чем депутаты сейма и высокопоставленные чиновники министерств и госагентств.

Чтобы удержать медсестер в стационарах, минздрав тоже обещает среднему медперсоналу солидную прибавку к жалованью — 929 евро на бумаге против 537 евро в прошлом году. Санитары смогут надеяться на оклад в размере 621 евро до уплаты налогов.

Стоит подчеркнуть, что сами зарплаты все–таки назначает не минздрав, а правление больниц, и всегда есть риск, что в итоге администрация стационаров часть дополнительных средств направит на другие нужды. Впрочем, в этом случае больницы рискуют остаться без медиков.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.