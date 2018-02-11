Масленица (а она начинается 12 февраля), пожалуй, самый веселый и разгульный зимний праздник. Собственно, уже даже не зимний праздник, а скорее весенний, так как находится на рубеже зимы и весны. У русских она начиналась за неделю перед Великим постом или за семь недель до Пасхи, — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Согласно христианским канонам, это последняя неделя перед постом, когда еще можно есть молоко, сыр и яйца. Она как бы призвана подготовить верующих к Великому посту, «дабы мы, от мяс и многоядения ведомые к строгому воздержанию, не опечалились, но мало по малу отступая от приятных явств, приняли бразду поста». Есть на Масленицу соответственно можно любые блюда, которые не содержат мясо.

Все же главное угощение — блины. Пеклись они народом в несметных количествах, даже в ресторанах старой Москвы и Петербурга они были основным блюдом, вместе с ними подавали масленичные поздравления в стихах и рисунках. Каждая хозяйка имела свои собственные рецепты блинов и держала их в секрете от соседей.

Блины с грибной начинкой

Понадобится: мука (грубого помола) — 200 граммов, яйцо (желток) — 2 шт., шампиньоны — 500 граммов, топленое масло — 130 граммов, сливки — 2 ст. ложки, плавленый сырок (маленький) — 1 шт., перец, соль — по вкусу, майоран — на кончике ножа, крахмал — 2 ч. ложки, листовой салат — 50 г.

Процесс: смешать муку, желтки, щепотку соли и молоко. Оставить на 15 мин. Охладить белки. Грибы разрезать на 4 части и обжарить в 30 г топленого масла. Добавить сливки и расплавить в массе сыр. Приправить солью, перцем и майораном. Добавить крахмал и вскипятить. Белки взбить и перемешать с тестом. Разогреть оставшееся масло, испечь в нем блины и поставить их в теплое место. Салат почистить, вымыть, обсушить и мелко нарезать. Перемешать с грибной начинкой. Начинить ею блины и сразу же подавать на стол, украсив свежим майораном.

Картофельные блины с лососиной

Берем: яйцо — 7 штук, лук репчатый — 2 головки, копченую лососину — 250 граммов, корнишоны — 3–4 шт., каперсы — 2 ст. ложки, мускатный орех (тертый), соль, перец, лимонный сок — по вкусу, картофель — 500 граммов, 2 желтка, муку — 3 ст. ложки, крахмал — 1 ст. ложка, разрыхлитель — 1 ч. ложка., подсолнечное масло — 100 мл, петрушку — по вкусу, красную икру — 30 г.

Готовим: сварить вкрутую 2 яйца. Нарезать мелкими кубиками копченую лососину, лук и корнишоны. Обдать яйца холодной водой, очистить их, остудить и порубить. Перемешать все подготовленные продукты с каперсами. Приправить солью, перцем и лимонным соком. Картофель очистить, вымыть и разрезать на 4 части. Отваривать в подсоленной воде 15 минут. Откинуть на сито и дать воде стечь. Сделать пюре из картофеля с желтками, 5 яйцами, мукой, крахмалом и разрыхлителем. Приправить солью, перцем и мускатным орехом.

Разогреть подсолнечное масло на сковороде с антипригарным покрытием. Добавлять понемногу теста и жарить блины на слабом огне с обеих сторон. Вынуть и выложить на блюдо, покрытое бумагой для выпекания. Выпекать блины, пока не будет израсходовано все тесто. Нарезать лимон дольками. Разложить блины по тарелкам с лососиной. Добавить по 1 ч. ложке икры и украсить лимонными дольками и петрушкой.

Сырные блины

Понадобится: мука — 2,5 стакана, яйцо — 5 шт., сахар — 100 граммов, сливочное масло — 200 граммов, молоко — 3 стакана, соль — 3/4 ч. л., сыр — 300 граммов.

Процесс: на мелкой терке натереть сыр. Отделить желтки от белков. Взбить желтки с молоком, добавив туда же тертый сыр, муку, соль. Взбить белки и добавить полученную белковую пену в тесто. Обжаривать в масле до получения золотистой хрустящей корочки. При этом блинчики должны быть небольшими.

Приятного аппетита!

Федот ГОРШКОВ.