Близнецу все к лицу: самые модные знаки Зодиака

Мода — это управляемая эпидемия, сказал Бернард Шоу и был совершенно прав. Вопрос в том, все ли подвержены этой эпидемии, и всегда ли иммунитет к ней — хорошо. Разбираемся в отношениях знаков Зодиака с модой. И напоминаем: любому гороскопу свойственно ошибаться.

Овен

Овны, напротив, изо всех сил стремятся быть в моде, но что-то у них не складывается. Там, где Скорпион оказывается в тренде за счет одной детали, Овны перегружают себя модными вещами и выглядят порой странновато. Многим из Овнов никак не ухватить то, что называется чувством стиля, поэтому им либо нужен стилист, либо тщательное изучение вопроса. Их проблема в том, что они хватают только самое-самое очевидное в моде и, кроме того, страдают неумением синтезировать вещи.

Телец

Классический потребитель моды. Стиль, тренды, шопинг — их стихия. Если есть время и деньги, Телец тратит и то, и другое, пополняя свой и без того неслабый гардероб. Тельцу нравится выглядеть модно, ему приятно восхищение. А что еще требуется?

Близнецы

У Близнецов вообще нет проблем с модностью. Во-первых, они в курсе главных тенденций, и этого им достаточно, во-вторых, Близнецу все к лицу — удивительным образом, что бы он на себя ни надел, все смотрится как надо. По Близнецам можно вообще формировать новые тренды, настолько они порой предвосхищают события.

Рак

Раки готовы одеваться модно, но им в большей степени мода нравится как искусство, как некий захватывающий процесс. Представители этого знака творчески подходят к своему гардеробу, но предпочитают идти дальше стандартных текущих трендов. И еще не желают переплачивать за вывеску. Если понравившаяся вещь не имеет отношения к актуальному бренду, плевать, Рак ее купит не думая.

Лев

Помешательство Львов на моде априори связано с публичностью. То есть смысл в модности Лев видит в реакции окружающих, которая должна быть уровня «ах». Если вещь классная и даже передовая, но оставляет публику равнодушной, Лев закинет ее подальше и больше не наденет. Из-за этого понять, как на самом деле хочет выглядеть Лев, невозможно — этот знак выражает через одежду не лично себя, а интерес окружающих.

Дева

Главное, чтобы нравилось и было удобно. Ну, еще красиво. Этих принципов Дева придерживается железно и менять их не собирается. Комфорт и аккуратность — базовые критерии, которыми Девы руководствуются в выборе одежды и всего прочего, от аксессуаров до обуви. Что сегодня в моде, их не волнует.

Весы

Они умеют, не слишком потратившись, приобрести лучшие вещи, которые сногсшибательно смотрятся. Они способны быть яркими, не скатываясь в вульгарность. Они — да, это все о Весах — могут знать моду от и до и при этом ее игнорировать, делая это изящно и лучше других. У Весов талант к моде, и талант большой — они ценят в моде искусство и не размениваются на ерунду.

Скорпион

Вполглаза посматривая на то, что происходит в моде, не сильно углубляясь в детали, Скорпион выхватывает самое для себя интересное и этим интересным добавляет свой довольно традиционный стиль. Обычный костюм в сочетании со «странными» носками — это его манера: Скорпион знает, что дьявол моды в деталях.

Стрелец

Стрелец — это, простите за каламбур, брат Близнеца, в том смысле, что тоже не страдает от рефлексий на тему, как выглядеть модно. В отличие от Близнецов, Стрельцам даже не нужно стараться — любая вещь на них смотрится круто. Проблема этого знака лишь в том, что он перебарщивает с оригинальностью, когда ему надоедают простые вещи. Все же быть Бартеневыми не всем дано.

Козерог

Представители этого знака довольно равнодушны к трендам, но это не значит, что у них проблемы со вкусом. Напротив, стопроцентный «слух» избавляет Козерогов от необходимости гоняться за мимолетной модой. Они одеваются стильно, но не модно и всегда выглядят прекрасно, так как следят за собой.

Водолей

Ему нужно решить, готов он быть модным или нет. Водолею порой хочется быть на острие, но очень быстро он устает от этой фешн-суеты. Неудивительно, что четкий «лук» Водолей может с легкостью сменить на очень невнятный и спорный. Зато представители этого знака наделены чутьем на правильные вещи. Возьмите Водолея с собой, и ваш шопинг будет результативным и неутомительным.

Рыбы

Этот знак выражает себя, в том числе, и через одежду, однако мода его не интересует совсем. У Рыб свой стиль, который, кстати, может случайно совпасть с модными трендами. А может категорически не совпасть, но Рыб это не волнует. Главное — самовыразиться.