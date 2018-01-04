Блондинок назвали более привлекательными(4)

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Анатолий Тарасов
09:42 04.01.2018
Lifenews / Интересно

Мужчины склонны считать блондинок более привлекательными и молодыми по сравнению с брюнетками и шатенками. К такому выводу пришли ученые из Аугсбургского университета в США, их работу публикует Journal of Social Psychology.

В ходе исследования 110 мужчин оценивали привлекательность женщин по их фотографиям, при этом девушки были сняты со спины. Выяснилось, что мужчины считают представительниц слабого пола со светлыми волосами привлекательнее и более легкомысленными.

 

При этом большинство участников эксперимента отмечают, что для брака и воспитания детей они предпочли бы женщин с темными волосами. 

 

Кроме того, исследование выявило, что девушки с волосами средней длины воспринимаются мужчинами более здоровыми и способными на серьезные отношения, чем женщины с длинными прическами.

 

Ранее американские ученые выяснили, что коэффициент интеллекта (IQ) у блондинок в среднем выше, чем у женщин с другим цветом волос, кроме того, они чаще бывают гениями (IQ более 150 пунктов).

РИА Новости / Фото
Комментарии (4)
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СССР 09:49 04:01:2018

Ждем ответа глистов, чей анус теплее?

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Ты суслика видишь? 10:23 04:01:2018

"при этом девушки были сняты со спины"

А чего здесь выставили раскоряку?

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П у т и н 10:30 04:01:2018

На фото Мария Захарова?

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CCCP 10:40 04:01:2018

У дежурного глиста глюки от оливье.

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (7)