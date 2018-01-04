В ходе исследования 110 мужчин оценивали привлекательность женщин по их фотографиям, при этом девушки были сняты со спины. Выяснилось, что мужчины считают представительниц слабого пола со светлыми волосами привлекательнее и более легкомысленными.
При этом большинство участников эксперимента отмечают, что для брака и воспитания детей они предпочли бы женщин с темными волосами.
Кроме того, исследование выявило, что девушки с волосами средней длины воспринимаются мужчинами более здоровыми и способными на серьезные отношения, чем женщины с длинными прическами.
Ранее американские ученые выяснили, что коэффициент интеллекта (IQ) у блондинок в среднем выше, чем у женщин с другим цветом волос, кроме того, они чаще бывают гениями (IQ более 150 пунктов).
Ждем ответа глистов, чей анус теплее?« ответить
"при этом девушки были сняты со спины"« ответить
А чего здесь выставили раскоряку?
На фото Мария Захарова?« ответить
У дежурного глиста глюки от оливье.« ответить