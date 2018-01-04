Мужчины склонны считать блондинок более привлекательными и молодыми по сравнению с брюнетками и шатенками. К такому выводу пришли ученые из Аугсбургского университета в США, их работу публикует Journal of Social Psychology.

В ходе исследования 110 мужчин оценивали привлекательность женщин по их фотографиям, при этом девушки были сняты со спины. Выяснилось, что мужчины считают представительниц слабого пола со светлыми волосами привлекательнее и более легкомысленными.

При этом большинство участников эксперимента отмечают, что для брака и воспитания детей они предпочли бы женщин с темными волосами.

Кроме того, исследование выявило, что девушки с волосами средней длины воспринимаются мужчинами более здоровыми и способными на серьезные отношения, чем женщины с длинными прическами.

Ранее американские ученые выяснили, что коэффициент интеллекта (IQ) у блондинок в среднем выше, чем у женщин с другим цветом волос, кроме того, они чаще бывают гениями (IQ более 150 пунктов).