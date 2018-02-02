Агентство «Мудис» заявляет, что Россия сумеет ликвидировать бюджетный дефицит.
Страна за предстоящие полтора года сумеет оставить позади свой «мусорный» кредитный рейтинг.
Агентство «Мудис» (Moody's) не очень-то взволновал секретный доклад Министерства финансов США о санкциях, которые дамокловым мечом нависли над российским рынком долгосрочного ссудного капитала, пишет Анна Андрианова (Anna Andrianova) в публикации, с переводом которой знакомит ИноСМИ.
Рейтинговое агентство заявило, что оно намерено повысить инвестиционный рейтинг России даже в том случае, если эту страну обложат такими же штрафными санкциями, как и Венесуэлу, которая лишилась возможности финансировать свои долги.
На прошлой неделе «Мудис» улучшило прогноз суверенного рейтинга России со «стабильного» на «позитивный», в связи с чем в ближайшие 12-18 месяцев страна может подняться со своего «мусорного» или неинвестиционного уровня.
«Потребности государства в финансировании настолько низки, что оно по сути может покрывать дефицит за счет внутреннего рынка, — сказала в телефонном интервью из Лондона аналитик этого агентства Кристин Линдоу (Kristin Lindow). — Когда ему понадобится рефинансировать внешние заимствования в иностранной валюте, то по нашим оценкам, будет достаточный спрос со стороны инвесторов из самых разных стран, кроме США».
Инвесторы изо всех сил пытаются получить информацию о возможных планах США по распространению санкций на российских миллиардеров и на государственный долг. Это связано с тем, что доклады с оценкой последствий от этих мер на этой неделе были засекречены. По словам министра финансов Стивена Мнучина, за докладами последуют новые санкции против России в качестве наказания за ее предполагаемое вмешательство в выборы 2016 года.
Наказания, введенные США против Венесуэлы в августе прошлого года, мешают стране получать средства от иностранных инвесторов и по сути дела накладывают запрет на рефинансирование и реструктурирование существующего долга, так как этими мерами американским институтам запрещено покупать новые облигации. США пока ничего не сказали по поводу того, рассматривают ли они аналогичные ограничения против России.
Агентства «Мудис» и «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) в 2015 году понизили российский кредитный рейтинг до «мусорного» после того, как по причине международных санкций, введенных из-за аннексии Крыма Россией, и из-за падения нефтяных цен российская экономика на два года оказалась в состоянии рецессии. Но спустя три года рост возвращается, инфляцию удалось укротить, а недавний скачок цен на нефть привел к увеличению бюджетных доходов.
«Государство в хорошей форме, вся экономика в хорошей форме, валютные резервы достаточно велики, чтобы в срок расплачиваться по долгосрочным долговым обязательствам на протяжении нескольких кварталов», — сказала Линдоу.
Она выразила удивление в связи с тем, что американское Министерство финансов не сообщило подробности о возможных санкциях, когда опубликовало в понедельник список российских миллиардеров и высокопоставленных руководителей.
Падение цен на марку «Брент» ниже 40 долларов за баррель может создать угрозу траектории движения российских рейтингов, потому что государство в этом случае лишится возможности восстанавливать свои финансовые резервы, сказала Линдоу. По оценке ее агентства, в предстоящие два года цены на нефть будут колебаться в пределах от 40 до 60 долларов за баррель.
«Всегда существует возможность, что мы снова изменим свой прогноз на „стабильный», если почувствуем, что того требуют обстоятельства, — отметила Линдоу. — Такое возможно, если будут введены некоторые санкции, о которых мы и подумать не могли, и если это приведет к дестабилизации на рынке. Однако нам кажется, что это маловероятно».
Cлава России!!!Слава Её Народу Победителю!!!Слава её Армии и Флоту!!!Слава её Президенту Пyтину В.В.!!!« ответить