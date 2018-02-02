На прошлой неделе рейтинговое агентство «Мудис» улучшило прогноз суверенного рейтинга России со «стабильного» на «позитивный», в связи с чем в ближайшие 12-18 месяцев страна может подняться со своего «мусорного» или неинвестиционного уровня, пишет автор Bloomberg.

Агентство «Мудис» заявляет, что Россия сумеет ликвидировать бюджетный дефицит.

Страна за предстоящие полтора года сумеет оставить позади свой «мусорный» кредитный рейтинг.

Агентство «Мудис» (Moody's) не очень-то взволновал секретный доклад Министерства финансов США о санкциях, которые дамокловым мечом нависли над российским рынком долгосрочного ссудного капитала, пишет Анна Андрианова (Anna Andrianova) в публикации, с переводом которой знакомит ИноСМИ.

Рейтинговое агентство заявило, что оно намерено повысить инвестиционный рейтинг России даже в том случае, если эту страну обложат такими же штрафными санкциями, как и Венесуэлу, которая лишилась возможности финансировать свои долги.

На прошлой неделе «Мудис» улучшило прогноз суверенного рейтинга России со «стабильного» на «позитивный», в связи с чем в ближайшие 12-18 месяцев страна может подняться со своего «мусорного» или неинвестиционного уровня.

«Потребности государства в финансировании настолько низки, что оно по сути может покрывать дефицит за счет внутреннего рынка, — сказала в телефонном интервью из Лондона аналитик этого агентства Кристин Линдоу (Kristin Lindow). — Когда ему понадобится рефинансировать внешние заимствования в иностранной валюте, то по нашим оценкам, будет достаточный спрос со стороны инвесторов из самых разных стран, кроме США».

Инвесторы изо всех сил пытаются получить информацию о возможных планах США по распространению санкций на российских миллиардеров и на государственный долг. Это связано с тем, что доклады с оценкой последствий от этих мер на этой неделе были засекречены. По словам министра финансов Стивена Мнучина, за докладами последуют новые санкции против России в качестве наказания за ее предполагаемое вмешательство в выборы 2016 года.

Наказания, введенные США против Венесуэлы в августе прошлого года, мешают стране получать средства от иностранных инвесторов и по сути дела накладывают запрет на рефинансирование и реструктурирование существующего долга, так как этими мерами американским институтам запрещено покупать новые облигации. США пока ничего не сказали по поводу того, рассматривают ли они аналогичные ограничения против России.

Агентства «Мудис» и «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) в 2015 году понизили российский кредитный рейтинг до «мусорного» после того, как по причине международных санкций, введенных из-за аннексии Крыма Россией, и из-за падения нефтяных цен российская экономика на два года оказалась в состоянии рецессии. Но спустя три года рост возвращается, инфляцию удалось укротить, а недавний скачок цен на нефть привел к увеличению бюджетных доходов.

«Государство в хорошей форме, вся экономика в хорошей форме, валютные резервы достаточно велики, чтобы в срок расплачиваться по долгосрочным долговым обязательствам на протяжении нескольких кварталов», — сказала Линдоу.

Она выразила удивление в связи с тем, что американское Министерство финансов не сообщило подробности о возможных санкциях, когда опубликовало в понедельник список российских миллиардеров и высокопоставленных руководителей.

Падение цен на марку «Брент» ниже 40 долларов за баррель может создать угрозу траектории движения российских рейтингов, потому что государство в этом случае лишится возможности восстанавливать свои финансовые резервы, сказала Линдоу. По оценке ее агентства, в предстоящие два года цены на нефть будут колебаться в пределах от 40 до 60 долларов за баррель.

«Всегда существует возможность, что мы снова изменим свой прогноз на „стабильный», если почувствуем, что того требуют обстоятельства, — отметила Линдоу. — Такое возможно, если будут введены некоторые санкции, о которых мы и подумать не могли, и если это приведет к дестабилизации на рынке. Однако нам кажется, что это маловероятно».