Blumhouse готовит ребут «Спауна»

«Мы только что подписали сценарий и теперь обговариваем бюджет, а также занимаемся кастингом… Перезапуск должен стать мрачной, жестокой и серьёзной картиной с рейтингом R. И он точно не будет супергеройским фильмом. Не думаю, что большая часть зрителей захочет приписать его к этому жанру. Наша лента ‒ это сверхъестественный триллер, как и большинство хороших хорроров. Единственным фантастическим существом в фильме будет сам Спаун, а всё остальное ‒ вполне обычным», ‒ сообщил МакФарлэйн.
Попытки выпустить свою киноверсию «Спауна» легендарный комикс-автор предпринимает уже не первый год, и благодаря усилиям продюсера Джейсона Блума и Blumhouse его проект сможет увидеть свет. МакФарлэйн также собирается дебютировать в качестве режиссёра, самостоятельно занявшись постановкой фильма по собственному сценарию.
Старт съёмок ожидается в первой половине года. Официальная дата релиза и детали кастинга не разглашаются, хотя ранее сам МакФарлэйн заявил, что хочет увидеть в главной роли Леонардо ДиКаприо.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.