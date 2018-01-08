Blumhouse готовит ребут «Спауна»

Тодд МакФарлэйн поделился подробностями о состоянии ребута «Спауна», который создатель персонажа разрабатывает вместе с Blumhouse, а также заверил, что его фильм будет совсем не похож на привычные супергеройские ленты.

«Мы только что подписали сценарий и теперь обговариваем бюджет, а также занимаемся кастингом… Перезапуск должен стать мрачной, жестокой и серьёзной картиной с рейтингом R. И он точно не будет супергеройским фильмом. Не думаю, что большая часть зрителей захочет приписать его к этому жанру. Наша лента ‒ это сверхъестественный триллер, как и большинство хороших хорроров. Единственным фантастическим существом в фильме будет сам Спаун, а всё остальное ‒ вполне обычным», ‒ сообщил МакФарлэйн.

Попытки выпустить свою киноверсию «Спауна» легендарный комикс-автор предпринимает уже не первый год, и благодаря усилиям продюсера Джейсона Блума и Blumhouse его проект сможет увидеть свет. МакФарлэйн также собирается дебютировать в качестве режиссёра, самостоятельно занявшись постановкой фильма по собственному сценарию.

Старт съёмок ожидается в первой половине года. Официальная дата релиза и детали кастинга не разглашаются, хотя ранее сам МакФарлэйн заявил, что хочет увидеть в главной роли Леонардо ДиКаприо.