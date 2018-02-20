На Олимпийских играх в Южной Корее очередной день был относительно спокойным — разыгрывалось лишь три комплекта наград, но один из них для Латвии был очень важным. Речь идет о выступлении бобслейных экипажей–двоек. И это случилось: двойка Оскара Мелбардиса (разгоняющий Янис Стренга) принесла Латвии первую медаль в Пхенчхане — бронзовую!

Мелбардис против немцев и канадцев

После первого дня соревнований среди бобслейных экипажей–двоек Оскар Мелбардис и Янис Стренга сохраняли отличные шансы на медали. Третий заезд только укрепил их позиции. И пусть они остались на четвертом месте, отставание от лидеров заметно сократилось. На первом месте шли уже канадцы во главе с Джастином Криппсом, далее — Йоханнес Лохнер (плюс 0,06 секунды), Франческо Фридрих (плюс 0,09), Оскар Мелбардис (плюс 0,12) и Нико Валтерс (плюс 0,13).

Фактически борьбу за медали вели лишь эти пять экипажей (еще один латвийский дуэт во главе Оскара Киберманиса проигрывал лидерам более полсекунды, откатившись после третьей попытки на седьмую строчку), три из которых представляли Германию. В последней попытке все и решилось. И надо же такому случиться, что абсолютно одинаковое время по сумме четырех попыток показали экипажи Криппса и Фридриха. Так что организаторам пришлось доставать два комплекта золотых медалей. Мелбардис в последней попытке также был великолепен, отстав от олимпийских чемпионов всего–то на 0,05 секунды и на второй Олиимпиаде подряд заслужив награду (в Сочи у Мелбардиса было серебро в четверках, которое в апреле–мае де–факто превратиться в золото из–за дисквалификации российского экипажа Александра Зубкова). Вторая двойка Латвии Киберманиса в итоге осталась девятой.

Русский и украинец — братья навеки?

Неожиданно завершились соревнования у мастеров фристайла: украинец Александр Абраменко внезапно обыграл безупречных китайцев в акробатике, а россиянин Илья Буров получил бронзу. Но что было дальше? На награждении парни из России и Украины обнялись, оказавшись обернутыми в украинский флаг чемпиона Абраменко, ведь у Бурова своего флага не было (его демонстрация спортсменами на Играх–2018 запрещена МОК).

Несколько любопытных деталей: у Абраменко — русская девушка, тоже фристайлистка, Александра Орлова. В Корее она заняла 8–е место в акробатике. Несколько лет назад Абраменко предлагали выступать за Россию, но он отказался.

26–летний Буров не главная звезда русского фристайла. Например, его младший брат Максим в 19 лет выиграл «Малый хрустальный глобус» в акробатическом зачете Кубка мира и считался главной надеждой, но в Пхенчхане затерялся в непредсказуемой квалификации. Илья родился в Ярославле и занимался прыжками на акробатической дорожке, пока в 2008–м в городе не открыли отделение фристайла. Так получилось, что впервые на лыжи старший Буров встал только в 16 лет — костяк новой секции составили бывшие акробаты из зала. В сборную он попал в 2012–м, но совмещал зимний фристайл с другими экстремальными видами.

В 2013–м Буров выиграл турнир по водному фристайлу в Квебеке — до попадания в состав на домашнюю Олимпиаду (16–е место) это оставалось его главным достижением в спорте. Потом были шесть подиумов Кубка мира, пятое место на чемпионате мира и, наконец, олимпийская бронза. До него в лыжной акробатике у России была только одна бронза — Владимира Лебедева в Турине–2006.

Что такое акробатика во фристайле? Это, пожалуй, самая зрелищная дисциплина фристайла, ставшая олимпийской в 1994 году. Лыжники, взлетая с трамплина вверх на высоту 8–этажного дома, исполняют в воздухе акробатические элементы, после чего приземляются на пологий склон. Прыжок оценивается по трем компонентам: отрыв (20% оценки), полет (50%) и приземление (30%), которые умножаются на коэффициент сложности прыжка. Существуют ограничения по сложности элементов ради безопасности спортсменов. Самый опасный из разрешенных прыжков (двойное сальто назад с двумя пируэтами плюс два сальто с одним пируэтом) в олимпийском финале попытался исполнить белорус Станислав Гладченко, но упал на приземлении.

Фигурное катание в стиле ню

Выступление танцевальных пар с короткой программой наверняка не вызвало бы столь бурного ажиотажа, если бы не конфуз с платьем, который во время исполнения программы случился у французской пары Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон: у партнерши расстегнулся воротник платья, оголив грудь, вследствие чего была допущена ошибка при исполнении серии твизлов.

«Чтобы такое случилось на Олимпиаде — это кошмар. Это произошло в первые секунды, но мы продолжили прокат, не было другого выбора. Дальше я просто молилась, ничего другого мне не оставалось», — сказала Пападакис на пресс–конференции.

Обладатели медалей в этой дисциплине определятся сегодня по итогам произвольной программы, в которую квалифицировались 20 дуэтов. Пока что лидируют чемпионы Ванкувера и серебряные призеры Сочи канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир, обновившие свой же мировой рекорд полученной оценкой 83,67 балла. Второе место занимают упоминавшиеся французы — двукратные чемпионы мира, третьими идут американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донахью. Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев пока шестые.

Табло Олимпиады

19 февраля (3 комплекта медалей)

Конькобежный спорт, 500 м (мужчины)

1. Ховард Лоренцен (Норвегия)

2. Чха Мин Гю (Южная Корея)

3. Гао Тинюй (Китай)

Бобслей, двойки (мужчины)

1–2. Джастин Криппс — Александр Копач (Канада)

1–2. Франческо Фридрих — Торстен Маргис (Германия)

3. Оскар Мелбардис — Янис Стренга (Латвия)

Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего):

1. Норвегия109827

2. Германия105520

3. Канада65617

4. Голландия65213

5. США5329

6. Швеция4307

7. Австрия42410

8. Франция42410

9. Южная Корея3227

10. Япония25310

11. Швейцария2416

12. Италия2136

13. Чехия1236

14. Словакия1203

15. Беларусь1102

16. Великобритания1034

17–18. Польша1001

17–18. Украина1001

19. Китай0527

20. Россия03811

21. Австралия0213

22. Словения0101

23. Финляндия0033

24–28. Казахстан0011

24–28. Испания0011

24–28. Лихтенштейн0011

24–28. Испания0011

24–28. Латвия0011

Владимир ИВАНОВ.