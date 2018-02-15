Боевик «Охота на воров» получит сиквел

Криминальный экшен-триллер «Охота на воров» получит продолжение, главную роль в котором снова исполнит Джерард Батлер. В режиссёрское кресло вернётся Кристиан Гьюдгэст («Падение Лондона», «Одиночка»), он же возьмёт на себя обязанности продюсера.

Сюжет второй части расскажет о попытках Большого Ника (Батлер) поймать Донни (О’Ши Джексон младший), но теперь на улицах Европы. Бандит оказывается вовлечён в опасный мир похитителей бриллиантов и знаменитой мафии Пантер, планирующих провернуть ограбление самой большой в мире бриллиантовой биржи.

Информация о дате начала съёмок сиквела и остальных участниках каста пока что не сообщается.