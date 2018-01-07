«Просирийские активисты сообщают, что российскими военными было сбито несколько атаковавших их дронов. О том, какой урон мог быть нанесен такой атакой, ничего не известно. БПЛА кустарного производства вооружаются не менее кустарными минами, но за счет массовости могут причинить ущерб технике, которая стоит под открытым небом», — сообщает канал.
Одновременно с нападением, по данным канала, была развернута информационная атака со стороны противостоящих правительству Сирии группировок. «Информационную атаку развернули пропагандисты различных идлибских банд. Они сходу придумали некое «Движение свободных алавитов» и принялись перечислять «уничтоженную» технику. Среди прочего фигурирует «поврежденная или уничтоженная» установка С-400», — сообщается в Directorate 4.
Отметим, ранее 6 января сирийские военные сбили возле авиабазы беспилотник боевиков, несущий две самодельные мины с пластиковым корпусом.
Так вроде Окурок клялся, что террористов победили и Сирийнаш.« ответить
После окончания ВОВ много всякой мрази по лесам ползало. Это только в твоих стрелялках можно уничтожить всех врагов сразу.:)« ответить
если ты путин так кто у нас в 6 палате лежит ?« ответить
skora putlerasty pabegut padzavsi hvasty kak s afgana smerts akkupantam« ответить
Смерть американским оккупантам†.†.†.†.†.« ответить
Сколько тебе лет,дебил?« ответить
Ура, на Твайке подключили интернет.))))« ответить
Зевая....семьпятьсотдвестисто самолетов погибло! Скакусы, сугс!« ответить