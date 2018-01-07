Боевики атаковали с помощью дронов авиабазу РФ в Сирии(8)

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Владимир Бучельников
10:39 07.01.2018
В мире / Война

Российская авиабаза Хмеймим в Сирии подверглась повторной атаке вечером 6 января. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, отслеживающий деятельность террористов.

«Просирийские активисты сообщают, что российскими военными было сбито несколько атаковавших их дронов. О том, какой урон мог быть нанесен такой атакой, ничего не известно. БПЛА кустарного производства вооружаются не менее кустарными минами, но за счет массовости могут причинить ущерб технике, которая стоит под открытым небом», — сообщает канал.

 

Одновременно с нападением, по данным канала, была развернута информационная атака со стороны противостоящих правительству Сирии группировок. «Информационную атаку развернули пропагандисты различных идлибских банд. Они сходу придумали некое «Движение свободных алавитов» и принялись перечислять «уничтоженную» технику. Среди прочего фигурирует «поврежденная или уничтоженная» установка С-400», — сообщается в Directorate 4.

 

Отметим, ранее 6 января сирийские военные сбили возле авиабазы беспилотник боевиков, несущий две самодельные мины с пластиковым корпусом.

Polit.ru / Фото
Комментарии (8)
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П у т и н 10:48 07:01:2018

Так вроде Окурок клялся, что террористов победили и Сирийнаш.

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Так ведь 11:00 07:01:2018

После окончания ВОВ много всякой мрази по лесам ползало. Это только в твоих стрелялках можно уничтожить всех врагов сразу.:)

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60 11:06 07:01:2018

если ты путин так кто у нас в 6 палате лежит ?

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narod 10:50 07:01:2018

skora putlerasty pabegut padzavsi hvasty kak s afgana smerts akkupantam

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СМЕРШ 10:56 07:01:2018

Смерть американским оккупантам†.†.†.†.†.

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Народу 11:08 07:01:2018

Сколько тебе лет,дебил?

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Коменты 10.48, 10,50 10:55 07:01:2018

Ура, на Твайке подключили интернет.))))

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аден 11:11 07:01:2018

Зевая....семьпятьсотдвестисто самолетов погибло! Скакусы, сугс!

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