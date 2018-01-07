Российская авиабаза Хмеймим в Сирии подверглась повторной атаке вечером 6 января. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, отслеживающий деятельность террористов.

«Просирийские активисты сообщают, что российскими военными было сбито несколько атаковавших их дронов. О том, какой урон мог быть нанесен такой атакой, ничего не известно. БПЛА кустарного производства вооружаются не менее кустарными минами, но за счет массовости могут причинить ущерб технике, которая стоит под открытым небом», — сообщает канал.

Одновременно с нападением, по данным канала, была развернута информационная атака со стороны противостоящих правительству Сирии группировок. «Информационную атаку развернули пропагандисты различных идлибских банд. Они сходу придумали некое «Движение свободных алавитов» и принялись перечислять «уничтоженную» технику. Среди прочего фигурирует «поврежденная или уничтоженная» установка С-400», — сообщается в Directorate 4.

Отметим, ранее 6 января сирийские военные сбили возле авиабазы беспилотник боевиков, несущий две самодельные мины с пластиковым корпусом.