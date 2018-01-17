Боевики попали под российские бомбы и пустили газ(3)

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Герман Бергер
16:47 16.01.2018
В мире / Война

В сети появилось видео, на котором запечатлена бомбардировка российскими ВКС позиций боевиков в Сирии. Ролик опубликован на YouTube.

Как отмечается в описании видео, удары были нанесены по объектам боевиков в районе населенных пунктов в провинциях Алеппо и Идлиб. По данным Telegram-канала 338, российские Су-25 осуществляют рейды в этих районах уже четыре дня подряд.

 

Как сообщает Al-Masdar News, за последние три дня джихадисты в Идлибе дважды применили химическое оружие против наступающих войск Сирийской арабской армии. В частности, сирийские военные подверглись атаке с использованием хлора в районе города Хувейн на юге Идлиба и вблизи города Синджар. В результате нескольким солдатам потребовалась медицинская помощь.

 

В настоящее время в Идлибе продолжаются столкновения между правительственными войсками, боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также созданной на основе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры» «Хайят Тахрир аш-Шам» и рядом других исламистских группировок, которые поддерживает Турция.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (3)
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Janka 18:26 16:01:2018

interesno pocemu USA molcit?

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сионист макакакейн 20:38 16:01:2018

пидарасы и их холуи по вызову

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народ Латвии 18:31 16:01:2018

Отличная новость!
Газ пустили-это, простите, обоср...сь?
Надеюсь,вместе с покровителями,из сша?

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (2)