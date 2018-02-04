Как сообщает Министерство обороны РФ, в провинции Идлиб боевиками был сбит российский самолет Су-25, в результате чего погиб пилот. По предварительной информации, российский самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).

Как сообщает Telegram-канал @directorate4, инцидент произошел над деревней Масеран в районе города Серакиб, в направлении которого в данный момент развивает наступление сирийская правительственная армия.

Вооруженная группировка «Джейш ан-Наср», сражающаяся против САА на стороне «Хайят Тахрир аш-Шам», опубликовала на своих ресурсах видео, где отчетливо видно, как у штурмовика Су-25 ВКС РФ загорелся правый двигатель, после чего пилот самолета принял решение катапультироваться, о чем доложил на авиабазу Хмеймим.

Через некоторое время боевики опубликовали циничные кадры тела российского пилота, который, по всей видимости, погиб в бою с террористами.

По информации Telegram-канала WarJournal (@warjournal), боевики сбили Су-25 с помощью ПЗРК «Игла». Стоит отметить, что несколько дней назад на своих ресурсах одна из вооруженных группировок «Свободной сирийской армии» «Лива Самарканд» захватила подобный комплекс у курдских вооруженных отрядов в Африне. Кроме этого, ПЗРК типа «Игла» используются «Рабочей партией Курдистана».

Как писал в своем Telegram-канале Борис Рожин (boris_rozhin), в 2016-м году с помощью «Иглы» курдские вооруженные формирования сбили турецкий вертолет AH-1W «Super cobra».

Как ранее сообщали арабские СМИ, ссылаясь на свои источники, в январе этого года Соединенные Штаты Америки в рамках «секретного соглашения» передали партию переносных зенитно-ракетных комплексов курдским «Отрядам народной самообороны» (YPG) в Африне.

Учитывая невыгодную для курдов оперативную обстановку на севере Алеппо, не исключено, что именно американские поставки оказались у боевиков в Идлибе.