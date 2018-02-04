Как сообщает Telegram-канал @directorate4, инцидент произошел над деревней Масеран в районе города Серакиб, в направлении которого в данный момент развивает наступление сирийская правительственная армия.
Вооруженная группировка «Джейш ан-Наср», сражающаяся против САА на стороне «Хайят Тахрир аш-Шам», опубликовала на своих ресурсах видео, где отчетливо видно, как у штурмовика Су-25 ВКС РФ загорелся правый двигатель, после чего пилот самолета принял решение катапультироваться, о чем доложил на авиабазу Хмеймим.
Через некоторое время боевики опубликовали циничные кадры тела российского пилота, который, по всей видимости, погиб в бою с террористами.
По информации Telegram-канала WarJournal (@warjournal), боевики сбили Су-25 с помощью ПЗРК «Игла». Стоит отметить, что несколько дней назад на своих ресурсах одна из вооруженных группировок «Свободной сирийской армии» «Лива Самарканд» захватила подобный комплекс у курдских вооруженных отрядов в Африне. Кроме этого, ПЗРК типа «Игла» используются «Рабочей партией Курдистана».
Как писал в своем Telegram-канале Борис Рожин (boris_rozhin), в 2016-м году с помощью «Иглы» курдские вооруженные формирования сбили турецкий вертолет AH-1W «Super cobra».
Как ранее сообщали арабские СМИ, ссылаясь на свои источники, в январе этого года Соединенные Штаты Америки в рамках «секретного соглашения» передали партию переносных зенитно-ракетных комплексов курдским «Отрядам народной самообороны» (YPG) в Африне.
Учитывая невыгодную для курдов оперативную обстановку на севере Алеппо, не исключено, что именно американские поставки оказались у боевиков в Идлибе.
Forši, krievu lidmašīnas tiek notriektas ar krievu pārnēsājamiem zenītkompleksiem. Skaisti!« ответить
не твоим же серым горохом свинопас хуторской, хе-хе« ответить
откуда инфа что иглой? из соц. сетей от псаки узнали пхахаха« ответить
и сразу хуторопатриоту доложили пхахаха
Ты не поверишь, но у них еще "калаши" есть..:))« ответить
Es esmu dirspisis un pakaļnemest« ответить
Российские пзрк на базаре купить невозможно, каждый комплекс на строгом учете, в случае "утери" высылается спецгруппа точка работы любая страна, возвращение или ликвидация обеспечена, журналюги могут убиться об стену выдумывая очередную дезу.« ответить
В Ливии было полно "Игл", лох, как вам не хочется, чтобы это была "Игла". Набери в Гоогле "Ливия, ПЗРК Игла"...:)« ответить
Да-да, французские иглы латышаре ущебному дырявому. Удивляет количество дебилов латышей ущербных. Откажись от наркотиков придурок. :)))« ответить
Чем тебя породил...« ответить
Россия десятилетиями вооружала и вооружает террористов: от палестинских до "хизбаллы". И вот теперь "прилетело" и к россиянам...« ответить
Пастухи нашли в поле (в шахте) российский ПЗРК, мы это уже видели на Донбассе, ничего необычного.« ответить