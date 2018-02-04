Боевики сбили Су-25 из российского ПЗРК «Игла»(14)

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Владимир Бучельников
22:29 03.02.2018
В мире / Война

Как сообщает Министерство обороны РФ, в провинции Идлиб боевиками был сбит российский самолет Су-25, в результате чего погиб пилот. По предварительной информации, российский самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).

Как сообщает Telegram-канал @directorate4, инцидент произошел над деревней Масеран в районе города Серакиб, в направлении которого в данный момент развивает наступление сирийская правительственная армия.

 

Вооруженная группировка «Джейш ан-Наср», сражающаяся против САА на стороне «Хайят Тахрир аш-Шам», опубликовала на своих ресурсах видео, где отчетливо видно, как у штурмовика Су-25 ВКС РФ загорелся правый двигатель, после чего пилот самолета принял решение катапультироваться, о чем доложил на авиабазу Хмеймим.

 

Через некоторое время боевики опубликовали циничные кадры тела российского пилота, который, по всей видимости, погиб в бою с террористами.

 

По информации Telegram-канала WarJournal (@warjournal), боевики сбили Су-25 с помощью ПЗРК «Игла». Стоит отметить, что несколько дней назад на своих ресурсах одна из вооруженных группировок «Свободной сирийской армии» «Лива Самарканд» захватила подобный комплекс у курдских вооруженных отрядов в Африне. Кроме этого, ПЗРК типа «Игла» используются «Рабочей партией Курдистана».

 

Как писал в своем Telegram-канале Борис Рожин (boris_rozhin), в 2016-м году с помощью «Иглы» курдские вооруженные формирования сбили турецкий вертолет AH-1W «Super cobra».

 

Как ранее сообщали арабские СМИ, ссылаясь на свои источники, в январе этого года Соединенные Штаты Америки в рамках «секретного соглашения» передали партию переносных зенитно-ракетных комплексов курдским «Отрядам народной самообороны» (YPG) в Африне.  

 

Учитывая невыгодную для курдов оперативную обстановку на севере Алеппо, не исключено, что именно американские поставки оказались у боевиков в Идлибе.

riafan.ru / Фото
Комментарии (14)
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Latviešu patriots 23:08 03:02:2018

Forši, krievu lidmašīnas tiek notriektas ar krievu pārnēsājamiem zenītkompleksiem. Skaisti!

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to-Latviešu patriots 23:08 03:02:2018 23:23 03:02:2018

не твоим же серым горохом свинопас хуторской, хе-хе

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ИвАн 23:25 03:02:2018

откуда инфа что иглой? из соц. сетей от псаки узнали пхахаха
и сразу хуторопатриоту доложили пхахаха

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Вот 00:20 04:02:2018

Ты не поверишь, но у них еще "калаши" есть..:))

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Latviešu patriots 03:00 04:02:2018

Es esmu dirspisis un pakaļnemest

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Ivan 23:12 03:02:2018

Российские пзрк на базаре купить невозможно, каждый комплекс на строгом учете, в случае "утери" высылается спецгруппа точка работы любая страна, возвращение или ликвидация обеспечена, журналюги могут убиться об стену выдумывая очередную дезу.

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Угу 23:40 03:02:2018

В Ливии было полно "Игл", лох, как вам не хочется, чтобы это была "Игла". Набери в Гоогле "Ливия, ПЗРК Игла"...:)

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Ivan 02:08 04:02:2018

Да-да, французские иглы латышаре ущебному дырявому. Удивляет количество дебилов латышей ущербных. Откажись от наркотиков придурок. :)))

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Н-да 23:34 03:02:2018

Чем тебя породил...

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однако 00:15 04:02:2018

Россия десятилетиями вооружала и вооружает террористов: от палестинских до "хизбаллы". И вот теперь "прилетело" и к россиянам...

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Все путем 00:19 04:02:2018

Пастухи нашли в поле (в шахте) российский ПЗРК, мы это уже видели на Донбассе, ничего необычного.

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12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)

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