Богатейшие люди за день потеряли 114 миллиардов долларов(3)

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Анатолий Тарасов
12:10 06.02.2018
Экономика / Мировая экономика

Резкое падение американских фондовых рынков привело к тому, что 500 богатейших людей мира недосчитались 114 миллиардов долларов своих активов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), который публикует агентство Блумберг.

Основные фондовые индексы США в понедельник рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США, Dow Jones и S&P 500 аннулировали таким образом весь рост за 2018 год.

 

Согласно данным агентства, сильнее всего за этот день уменьшилось состояние главы инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета — он потерял 5,1 миллиарда долларов. Второе место по объему падения заняло состояние основателя Facebook Inc Марка Цукерберга — оно сократилось на 3,6 миллиарда долларов. Основатель компании Amazon Джефф Безос занял третье место по размеру понесенных за день потерь — они составили 3,3 миллиарда долларов.

 

За ними следуют сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, которые потеряли за день по 2,3 миллиарда долларов. А основатель компании Microsoft Билл Гейтс потерял за понедельник 2,25 миллиарда долларов.

 

В целом же, по версии Блумберга, первая пятерка миллиардеров не изменилась: на первой строчке размещается Безос с состоянием 116 миллиардов долларов, на второй — Гейтс с состоянием в 91,6 миллиарда долларов, третье место в списке занимает Баффет с 85 миллиардами долларов. На четвертой строчке оказался Цукерберг, состояние которого оценивается в 74,7 миллиарда долларов. Замыкает пятерку богатейших людей владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием в 74 миллиарда долларов.

РИА Новости / Фото
Комментарии (3)
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достали уже 12:40 06:02:2018

все эти милиарды ихние просто цыферки на мониторах компов. выключить электричество и у них останется только то что в карманах. не может они к примеру взять свои миллиарды и пощупать или купить на них что то. это просто виртуальные деньги. как в компьютерных играх - вроде богат а кушать за них не купить.

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Latviešu patriots 13:35 06:02:2018

Это верно, этот глуповатый "цукер" со своими зелёными фантиками, может парить голову таким же лохам, как и он сам.

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а выводы не делают 15:15 06:02:2018

Деньги это мусор не способный принести счастье и любовь, так необходимое всем. Одновременно деньги это энергия способная улучшить жизнь человечества, если ими правильно распоряжаться. Какая разница, перегрызутся бывшие жёны с детьми после твоей смерти за миллион или миллиард.

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

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