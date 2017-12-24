Связь между достатком и умственными способностями человека установлена научно, — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

«Если ты такой умный, то почему бедный?» — любят говорить американцы. Моральный императив этой поговорки сомнителен, но доля правды в ней есть.

Гены и среда

В XVII веке английский философ Джон Локк в своем трактате «Опыт о человеческом разумении» применил известное сегодня словосочетание tabula rasa. В дословном переводе с латыни — «чистая доска». Мол, все дети рождаются одинаковыми, некими «белыми листами», и становятся теми, кто они есть лишь под влиянием внешних факторов: воспитания, места проживания, родного языка, культуры и т. д.

В XX веке на свет появилась генетика, подвергнувшая теорию «белого листа» большому сомнению. Чего стоит хотя бы нашумевшая история о близнецах Джиме Льюисе и Джиме Спрингере. Разлученные в детстве, они встретились 39 лет спустя и, как выяснилось, жили как под копирку. Оба брата были баскетболистами, женились дважды и оба раза — на женщинах с одинаковыми именами (Линда и Бетти), также занимали одинаковые должности, курили одинаковые сигареты, отдыхали в одних и тех же местах, у них даже голова болела в одно и то же время дня.

Открывший этот феномен американский генетик и психолог Томас Бучард, правда, в своих трудах указывал, что данный случай не типичный, все-таки большинство близнецов похожи друг на друга в гораздо меньшей степени. Тем не менее после этого «близнецовый метод» стал одним из важных в поисках ответов на вопросы о влиянии генов и среды, но не единственным.

Почти за столетие участие в 3000 различных исследованиях приняли около 15 млн. человек. «Ученые следили за влиянием среды и генов на разные характеристики личности, в том числе и на интеллект, умственные способности. И прежде всего развеяли миф о tabula rasa, — рассказывает газете «Аргументы и факты» Антон Захаров, физиолог и популяризатор науки, кстати, имеющий брата-близнеца Илью, тоже ученого. — Кого-то это может напугать: получается, при рождении в нас уже что-то заложено и ничего с эти поделать нельзя. Однако все не так категорично. Те же самые исследования показывают, что нет ни одного признака, который был бы связан только с генетикой. Все признаки, которые изучали, так или иначе были связаны и со средой, в которой живет человек».

Родители не гарантируют

Получается, что умные или талантливые родители — еще не гарантия того, что ребенок будет радовать успехами. На сегодняшний день ученым удалось установить, что интеллект связан с генами только на 50%.

Более того, мамам и папам мало быть умными и образованными — они желательно должны быть еще и обеспеченными. Это может показаться несправедливым и неправильным (а как же Ломоносов?), но наука настаивает на своем: в благополучной среде шансы, что умственные способности родителей передадутся детям по наследству, выше.

«Согласно исследованиям, в семьях, где образование родителей лучше и денег и, соответственно, возможностей развития для детей больше, вклад генетики в интеллект увеличивался. В семьях с низким социально-экономическим вкладом генетика играла меньшую роль, на первый план выходило влияние среды», — говорят ученые.

Это только кажется

Другой интересный факт заключается в том, что влияние генов различно в разном возрасте. У детей до 14 лет оно минимально — здесь на первый план выступает среда. А вот уже после 14 лет их влияние заметно увеличивается и продолжает расти.

Илья Захаров объясняет это так: «На первый взгляд кажется, что чем старше мы становимся, тем большую роль играют гены и все меньшее значение имеет то, что мы получили до этого в ходе воспитания и образования. Но вывод неожиданный: это вовсе не усиление генетики, это пример того, как генетика взаимодействует со средой. Просто постепенно дети получают больше свободы и формируют более удобную для себя среду. В 12 лет им разрешают самостоятельно выбирать кружки, в 18 — вуз. Затем человек сам выбирает работу, следующую работу. Чем больше свободы выбора, тем больше человек меняет среду под себя. И за счет этих условий лучше проявляются генетически заложенные особенности».

В истории близнецов Джимов многие люди науки не склонны видеть столько мистики и тоже замечают переплетения генетики и среды. Часть совпадений могла быть случайной, а часть — вполне обоснованной. Оба брата были спортивными, что заложено в генах. А так как в Америке, где они оба жили, баскетбол — один из самых популярных видов спорта, и вероятность совпадения была велика. Если бы они проживали на разных полушариях, их спортивные карьеры могли бы сложиться в совершенно разных областях.

Такое разное наследство

В народе бытует широко распространенное мнение, что у детей встречаются какие-то особо «хорошие» гены. Ну, например, ген «гениальности», «музыкальности» и т. д. Увы, это миф. Ученые утверждают, что подобных генов не существует. Чтобы у человека проявился какой-либо талант, надо унаследовать целый набор генов и попасть в нужную среду.

Илья Захаров приводит такой пример. Некоторое время назад американские исследователи заявили, что выявили «ген дружбы» — им якобы обладают люди, которые заводят приятелей чаще, чем остальные. Исследование повторили европейцы, их результаты оказались такими же. Но когда людей с подобным геном изучили японцы и корейцы, выяснилось, что в данных странах они, напротив, имели мало друзей. Стало ясно, что в зависимости от среды этот ген проявляется по-разному. И речь идет не о «гене дружбы», а скорее о гене, отвечающем за умение усваивать общественные нормы. И если во многих европейских странах нормой считается быть дружелюбным и открытым, в Азии, напротив — не обременять людей своим вниманием и любопытством.

Дурное дело не хитрое

Хотя как объясняют ученые, генов, отвечающих за положительные наклонности человека, не существует; гены, вызывающие дурные привычки, имеются. Несправедливо, но факт.

Так, недавно исследователями был обнаружен ген алкоголизма. Эксперименты на мышах помогли ученым выяснить, что ген KLB является главным регулятором алкогольного «аппетита» человека, который определяет то, как много может выпить его обладатель и как часто ему хочется это сделать.

Вначале биологи открыли необычный гормон FGF 21, который синтезируется печенью и управляет работой пищевого центра в мозге, в том числе и тягой к сладкому. Как предположили ученые, схожим образом данное вещество может влиять и на склонность к алкоголю, и на развитие алкоголизма.

Потом ученые поняли, что вышеуказанный ген содержит в себе инструкции по синтезу рецепторов, распознающих молекулы FGF 21. Они проверили эту идею, отключив KLB в ДНК нескольких мышей и проследив за тем, как изменится их поведение по сравнению с обычными грызунами при встрече с алкоголем.

Такие мыши, как показали эксперименты, заметно чаще и охотнее пили спирт и предпочитали употреблять более крепкие версии алкоголя, чем их сородичи из контрольной группы. Что интересно, концентрация FGF 21 в их организме была такой же, как и у нормальных грызунов, что говорит о том, что склонность к алкоголизму объяснялась именно отключением KLB, а не какими-то другими факторами.

Неправильные хромосомы

Одним из самых принципиальных споров последнего времени вокруг наследственности связан с темой гомосексуальности. Еще с 1980-х годов прошлого столетия существовала теория, что сексуальные отклонения подобного рода связаны с врожденной особенностью человека. Позднее это было подтверждено научно с помощью анализа ДНК 409 пар братьев-гомосексуалистов.

Авторы работы, опубликованной в журнале Psychological Medicine, связали сексуальную ориентацию мужчин с конфигурацией двух регионов человеческого генома: восьмой хромосомой и хромосомой X. Регион хромосомы Х, ставший предметом исследования, был обнаружен Дином Хамером из Национального института здравоохранения США в 1993 году. Другой регион, находящийся в центре восьмой хромосомы, нашла международная группа ученых в 2005 году.

ЦИТАТЫ

«Мамам и папам мало быть умными и образованными, они желательно должны быть еще и обеспеченными. Это может показаться несправедливым и неправильным (а как же Ломоносов?), но в благополучной среде шансы, что умственные способности родителей передадутся детям по наследству, выше».

«В народе бытует широко распространенное мнение, что у людей встречаются какие-то особо «хорошие» гены. Ну, например, ген «гениальности», «музыкальности» и т. д. Увы, это миф».

Григорий АНТОНОВ.