Бой Макгрегора с Нурмагомедовым становится все более реальным

Ирландский боец ММА дал понять в своих социальных сетях, что желает вызвать дагестанского спортсмена на поединок. Бой, в случае возобновления Мак-Грегором активных выступлений, станет главным событием в ММА в 2018 году.

После победы Нурмагомедова над Эдсоном Барбозой для дагестанца осталось только два соперника на пути к титулу чемпиона UFC, поясом которого владеет Конор Мак-Грегор, пишет Postimees.

Если Конор, завершивший по сути карьеру после выставочного боя с боксером Флойдом Мэйвезером, не вернется на ринг, то Хабибу придется драться за пояс с временным чемпионом UFC Тони Фергюсоном, владеющим поясом временного чемпиона UFC.

Сам Фергюсон дал понять, что желает покинуть легкий вес после получения титула и перейти в более тяжелую весовую категорию: «Мне плевать, одобрит ли это UFC, но я нашинкую Мак-Грегора, вырублю Хабиба, а после того, как расправлюсь с этим дивизионом и выкину мусор с его вершины, поднимусь в полусредний вес. Грязь копилась годами, пришло время очистить дом», – написал Фергюсон в твиттере.

Тони закончил пост тегом DefendOrVacate (защищай или освободи), намекая на Конора Мак-Грегора, который не защищал чемпионский пояс в легком весе больше года.

Сам Мак-Грегор назвал Хабиба Нурмагомедова «дерьмом» и намекнул, что готов провести бой с дагестанцем, если поступит хорошее финансовое предложение: «Этот дагестанец был собачьим дерьмом вчера ночью. Этот бизнес полон грязных бомжей, просящих, чтобы их отправили спать. Заплатите мне столько, сколько я стою, и король вернется!» – написал Конор в твиттере после боя Нурмагомедова с Барбозой.

Сам Хабиб сказал, что титульный бой скорее всего состоится в апреле или мае, но пока трудно назвать соперника. Однако точно им станет либо Фергюсон, либо Мак-Грегор, причем отдавая дань мусульманским традициям, Хабиб желает провести бой до наступления священного месяца Рамадан.