Бойцы невидимого фронта

Среди них — знаменитые артисты, писатели и даже композиторы: все они окончили один и тот же уникальнейший вуз

Как вы думаете — какой? Сразу открою секрет. В престижном московском выставочном зале «Фотоцентр» на Гоголевском бульваре, 8, открылась необычная выставка «Военный институт иностранных языков в лицах».

Этому уникальному учебному заведению до сих пор нет аналогов в мире. За многие десятилетия своего существования из стен ВИИЯ вышли тысячи и тысячи высококвалифицированных специалистов по более чем 50 (!) языкам, включая языки бывших советских республик. Ни один из 150 военных конфликтов на планете, в котором участвовал Советский Союз, не обошелся без этих бойцов невидимого фронта. Их главным оружием было иностранное слово.

Сегодня ВИИЯ — это уже Военный университет минобороны РФ, который считается ведущим учебно–методическим и научным центром Вооруженных сил России по подготовке офицерских кадров.

Этуш и другие

Мало кому известно, что сразу после начала Великой Отечественной войны всенародно любимый актер Владимир Этуш был направлен в школу военных переводчиков в Ставрополь, после чего он участвовал во многих сражениях. Народный артист СССР — кавалер ордена «Красная Звезда» и других высоких наград.

Как только началась Великая Отечественная война, выпускник Гнесинского музыкального училища, известный композитор Андрей Яковлевич Эшпай, как и Владимир Этуш, также выразил горячее желание отправиться на фронт добровольцем. Однако в связи с возрастом его не взяли, зато отправили изучать военное переводческое дело.

ВИИЯ окончили руководитель нелегальной разведки КГБ СССР, генерал–майор Юрий Иванович Дроздов, известный писатель Дмитрий Анатольевич Жуков, популярный журналист–международник Всеволод Овчинников и многие, многие другие.

В знаменитом на весь мир вузе учился и настоящий человек–легенда (так его называли при жизни) Виктор Суходрев — личный переводчик Никиты Сергеевича Хрущева, Леонида Ильича Брежнева и Михаила Сергеевича Горбачева. Рядом с высшим руководством страны Виктор Михайлович присутствовал на самых закрытых международных встречах и переговорах, на которых решались судьбы войны и мира на нашей земле.

Примечательно, что открытие фотовыставки на Гоголевском бульваре посетило немало представительниц прекрасной половины человечества. Мне удалось познакомиться с ЕДИНСТВЕННЫМ в современной Российской армии (из 29 000 женщин–военнослужащих) генералом Еленой Князевой. Столь высокое звание ей было присвоено президентом Владимиром Владимировичем Путиным в 2012 году. В настоящее время Елена Георгиевна — замначальника Военного университета минобороны РФ.

Отец генерал–майора Князевой был военным врачом, прошел всю войну. Когда маленькая Лена в детстве слушала его фронтовые рассказы, она представляла, как станет разведчицей. После школы будущий генерал в юбке решила поступить в Военный институт иностранных языков. В ходе службы она занимала различные важные посты, в том числе начальника Главного управления международного военного сотрудничества минобороны России. Постоянно выезжала в загранкомандировки в составе группы высших офицеров Вооруженных сил, посещая США и другие западные страны. Блестящее знание английского и французского языков оказалось очень кстати. «Курсантов в нашем Военном университете обучают хорошо. Хотя о некоторых вещах нельзя говорить во всеуслышание», — подчеркнула Елена Георгиевна. Кстати, доктор филологических наук.

Стена памяти

Один из выставочных стендов был превращен в «Стену памяти», на которой перечислены имена выпускников Военного института иностранных языков, погибших при выполнении служебного долга.

Когда в 1973 года первая группа советских миротворцев была направлена на Ближний Восток, ее основу составили как раз выпускники ВИИЯ. В период с 1967 по 1973 год через Египет в общей сложности прошли свыше 500 специалистов арабского языка.

В эпоху национально–освободительного движения и революций в странах Азии, Африки и Латинской Америки также возникла срочная потребность в военных переводчиках. ВИИЯ тут же занялся ускоренным обучением индонезийского, кхмерского, пуштунского, персидского и многих других экзотических языков.

В 1980 году Военный институт был награжден орденом Боевого (!) Красного Знамени. Случай этот поистине уникальный в новейшей истории. Однако знающие люди отлично понимали, за что в мирное время вузу вручили боевую награду.

Сегодня российские военные переводчики находятся в Сирии и в других странах, где идут боевые действия. К сожалению, точку в скорбном списке «Стены памяти» ставить еще рано. И сейчас многие переводчики находятся на передовой.

Честь им и хвала!

Дмитрий МАРТ,

собкор газеты «СЕГОДНЯ»

в Москве.