Бойкот “ЦГЯ”: новое приложение для языковых “стукачей” активно блокируют пользователи(24)

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Виталий Вавилкин
22:15 26.01.2018
Техно

Русскоязычные активисты начали распространять в интернете призывы жаловаться на новое мобильное приложение Центра государственного языка (ЦГЯ) «Друг языка», пытаясь добиться его блокировки в «Google Play Store».

 

В соцсетях «Twitter» и «Facebook» они поместили ряд записей с критикой приложения, подчеркивая, что оно способствует межнациональной розни и ущемляет права человека.

 

Вчера о подобных записях в социальных сетях рассказывал портал ru.focus, а также несколько других.

 

По информации «Google Play Store», новое приложение скачали примерно 1000 пользователей смартфонов, его средняя оценка — 1,3 звездочки из 5.

 

Как сообщалось, 24 января ЦГЯ представил новое приложение «Друг языка», с помощью которого можно быстро и удобно отправить сообщение о возможных нарушениях в использовании госязыка.

 

LETA / Фото
Комментарии (24)
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Гражданская позиция 18:39 26:01:2018

Латышский язык превращён в преступление против человечности.

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вывод 18:54 26:01:2018

Эти дурни думают, что русские будут стучать. Ошиблись твари!

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Latviešu patriots 18:41 26:01:2018

Ideāls pielikums. Ar prieku izmantoju, nosūtot ziņojumus valodu komisijai!

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ыыы 19:15 26:01:2018

VVC=WC

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Анатолий 19:24 26:01:2018

Спецом ты можешь и не быть/ Но в ЦГЯ стучать обязан. )))

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Рус 19:28 26:01:2018

Так для таких долбо#бов и сделано это убогое приложение.

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ASV kolonija patriotam 19:48 26:01:2018

Надеюсь мобильник у тебя маленький и практолог быстро вытащит его из твоей раздолбанной задницы.

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zaza 20:42 26:01:2018

noshaut cuku tevi.

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Latviešu patriots 20:47 26:01:2018

Zazai. Roķeles par īsām, Ha Ha Ha Spļauju tev virsū - ptfū!

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Русский богатырь 21:11 26:01:2018

Щас, Только штангу опущу. Ну кто там хочет поговорить со мной?

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факт 19:25 26:01:2018

Уродливая страна стукачей.

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Обещаю! 20:58 26:01:2018

Если хоть одна тварь ко мне подойдёт со своей проблемой языка, то я его сделаю инвалидом на голову.

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Обещаю! 20:59 26:01:2018

Если хоть одна тварь ко мне подойдёт со своей проблемой языка, то я его сделаю инвалидом на голову..

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Саня 19:26 26:01:2018

Что-то я его не нашёл.
Сгорело в аду?

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Latviešu patriots 20:24 26:01:2018

Sanja. Neceri, darbojas kā Šveices pulkstenis!

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Latvija pedriotam 21:16 26:01:2018

Ты хоть представляешь,что я сделаю с такими как ты,если увижу как они кого-то снимают,ведь Вы су..ки под камерами наблюдения всё время не будете.

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Latviešu patriots 22:25 26:01:2018

Par tādiem kā tu man nospļauties.

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ддт 19:47 26:01:2018

НАЦИСКИЕ КОРНИ ЧУВСТВУЮТСЯ

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12

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