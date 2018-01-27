В соцсетях «Twitter» и «Facebook» они поместили ряд записей с критикой приложения, подчеркивая, что оно способствует межнациональной розни и ущемляет права человека.
Вчера о подобных записях в социальных сетях рассказывал портал ru.focus, а также несколько других.
По информации «Google Play Store», новое приложение скачали примерно 1000 пользователей смартфонов, его средняя оценка — 1,3 звездочки из 5.
Как сообщалось, 24 января ЦГЯ представил новое приложение «Друг языка», с помощью которого можно быстро и удобно отправить сообщение о возможных нарушениях в использовании госязыка.
Латышский язык превращён в преступление против человечности.« ответить
Эти дурни думают, что русские будут стучать. Ошиблись твари!« ответить
Ideāls pielikums. Ar prieku izmantoju, nosūtot ziņojumus valodu komisijai!« ответить
VVC=WC« ответить
Спецом ты можешь и не быть/ Но в ЦГЯ стучать обязан. )))« ответить
Так для таких долбо#бов и сделано это убогое приложение.« ответить
Надеюсь мобильник у тебя маленький и практолог быстро вытащит его из твоей раздолбанной задницы.« ответить
noshaut cuku tevi.« ответить
Zazai. Roķeles par īsām, Ha Ha Ha Spļauju tev virsū - ptfū!« ответить
Щас, Только штангу опущу. Ну кто там хочет поговорить со мной?« ответить
Уродливая страна стукачей.« ответить
Если хоть одна тварь ко мне подойдёт со своей проблемой языка, то я его сделаю инвалидом на голову.« ответить
Если хоть одна тварь ко мне подойдёт со своей проблемой языка, то я его сделаю инвалидом на голову..« ответить
Что-то я его не нашёл.« ответить
Сгорело в аду?
Sanja. Neceri, darbojas kā Šveices pulkstenis!« ответить
Ты хоть представляешь,что я сделаю с такими как ты,если увижу как они кого-то снимают,ведь Вы су..ки под камерами наблюдения всё время не будете.« ответить
Par tādiem kā tu man nospļauties.« ответить
НАЦИСКИЕ КОРНИ ЧУВСТВУЮТСЯ« ответить