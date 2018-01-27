Русскоязычные активисты начали распространять в интернете призывы жаловаться на новое мобильное приложение Центра государственного языка (ЦГЯ) «Друг языка», пытаясь добиться его блокировки в «Google Play Store».

В соцсетях «Twitter» и «Facebook» они поместили ряд записей с критикой приложения, подчеркивая, что оно способствует межнациональной розни и ущемляет права человека.

Вчера о подобных записях в социальных сетях рассказывал портал ru.focus, а также несколько других.

По информации «Google Play Store», новое приложение скачали примерно 1000 пользователей смартфонов, его средняя оценка — 1,3 звездочки из 5.

Как сообщалось, 24 января ЦГЯ представил новое приложение «Друг языка», с помощью которого можно быстро и удобно отправить сообщение о возможных нарушениях в использовании госязыка.