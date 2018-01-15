Сегодня в Перми 16-летние Лев Биджаков и Александр Буслидзе напали на школу номер 127, атаковав ножами учеников 4Б класса (всего тяжело пострадали 9 четвероклассников, как минимум один ребенок в реанимации), а затем порезав друг друга.

Девушка-охранник в школе никак не смогла помешать резне: школьники были вынуждены бежать до ближайшего торгового центра (благо, он был недалеко), откуда охранник через «Тревожную кнопку» вызвал оперативно прибывший (2.5 минуты) наряд полиции. Несомненно, если бы полицейские задержались, то жертв было бы намного больше. Также несомненно, что если бы школу атаковали не двое подростков с ножами, а террористы с огнестрельным оружием, то у нас был бы новый Беслан, пишет «Спутник и Погром».

Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, рассказал, что один из участников драки, придя в школу, наврал охраннику, что учится здесь. «Женщина-охранник его записала и пустила в школу. А второй мальчик — действующий ученик, и у него был пропуск в школу», — пояснил он.

По версии следствия, резне в школе предшествовала драка двоих подростков на ножах. В результате пострадало 11 школьников и учитель, двое из них — 16-летний подросток и преподаватель — находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Видео с нападавшим на школу

Вся «борьба с террором», все разговоры про «безопасность школ» и «безопасность детей» обрушили двое подростков с ножиками (они выжили и оба в больнице). Главное, что теперь всех волнует: мотив. С чего шестнадцатилетним дылдам идти и резать четырехклассников? Эксперты по моральной панике в интертнетах уже изучили страницы нападавших, обнаружили там подписки на сообщество про расстрел в американской школе «Колумбайн» (ставший в некотором роде культовым в среде «трудных» и «непонятных» подростков) и поспешили обвинить во всем проклятую американскую культуру. Несомненно, что расстрел в «Колумбайне» дал образец Биджакову и Буслидзе, но непосредственной причиной послужил вовсе не он.

Это АБСОЛЮТНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВ «СПУТНИКА И ПОГРОМА», причем полученный не от ментов (как обычно добывают эксклюзивы про преступления «Лайфньюс» и прочие вестники КГБ), а от знакомых господина Биджакова.

На этом видео Биджаков нюхает дизайнерский наркотик α-PVP, по-детски понтуясь перед друзьями, что вот он какой крутой, наркотики употребляет.

Дальше просто процитирую соответствующую статью про «альфу-пвп» из Википедии:

«Побочные действия могут быть серьёзными и опасными для жизни, зафиксированы случаи летального исхода. Некоторые исследователи обнаружили такие психопатологические эффекты у употребивших, как психотическое поведение, бред и галлюцинации и самоповреждение, спутанность сознания, ангедония, анорексия, панические атаки».

Вот, собственно, и мотив.

В трагедии 127 школы виноваты, во-первых, родители, забившие на Биджакова и Буслидзе (которые тоже жертвы — потому что в 16 лет подросток еще подросток, ему, несмотря на весь бунт, нужны забота, помощь и внимание), а во-вторых, сделанная на отъебись (как и всё в РФ) система охраны школы, когда в итоге ментов вызывал охранник из торгового центра (что было бы, будь 127 школа где-нибудь в лесах, откуда до торгового центра не добежишь, не хочется даже и думать).

Мораль истории проста: любите своих детей, устанавливайте со своими детьми доверительные отношения, отмечайте негативные изменения в поведении, давайте свободу (а она в 16 лет необходима), но всегда оставайтесь невидимым страховочным тросом, готовым поддержать своего оступившегося ребенка, четко пытаясь уловить грань между нормальным подростковым бунтом и психопатологией. И, конечно же, ни в коем случае не доверяйте всем этим школьным охранникам, дедушкам и девушкам, бесполезным прожирающим зарплату дармоедам, которые никогда никого не могут защитить.