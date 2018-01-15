Девушка-охранник в школе никак не смогла помешать резне: школьники были вынуждены бежать до ближайшего торгового центра (благо, он был недалеко), откуда охранник через «Тревожную кнопку» вызвал оперативно прибывший (2.5 минуты) наряд полиции. Несомненно, если бы полицейские задержались, то жертв было бы намного больше. Также несомненно, что если бы школу атаковали не двое подростков с ножами, а террористы с огнестрельным оружием, то у нас был бы новый Беслан, пишет «Спутник и Погром».
Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, рассказал, что один из участников драки, придя в школу, наврал охраннику, что учится здесь. «Женщина-охранник его записала и пустила в школу. А второй мальчик — действующий ученик, и у него был пропуск в школу», — пояснил он.
По версии следствия, резне в школе предшествовала драка двоих подростков на ножах. В результате пострадало 11 школьников и учитель, двое из них — 16-летний подросток и преподаватель — находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
Видео с нападавшим на школу
Вся «борьба с террором», все разговоры про «безопасность школ» и «безопасность детей» обрушили двое подростков с ножиками (они выжили и оба в больнице). Главное, что теперь всех волнует: мотив. С чего шестнадцатилетним дылдам идти и резать четырехклассников? Эксперты по моральной панике в интертнетах уже изучили страницы нападавших, обнаружили там подписки на сообщество про расстрел в американской школе «Колумбайн» (ставший в некотором роде культовым в среде «трудных» и «непонятных» подростков) и поспешили обвинить во всем проклятую американскую культуру. Несомненно, что расстрел в «Колумбайне» дал образец Биджакову и Буслидзе, но непосредственной причиной послужил вовсе не он.
Это АБСОЛЮТНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВ «СПУТНИКА И ПОГРОМА», причем полученный не от ментов (как обычно добывают эксклюзивы про преступления «Лайфньюс» и прочие вестники КГБ), а от знакомых господина Биджакова.
На этом видео Биджаков нюхает дизайнерский наркотик α-PVP, по-детски понтуясь перед друзьями, что вот он какой крутой, наркотики употребляет.
Дальше просто процитирую соответствующую статью про «альфу-пвп» из Википедии:
«Побочные действия могут быть серьёзными и опасными для жизни, зафиксированы случаи летального исхода. Некоторые исследователи обнаружили такие психопатологические эффекты у употребивших, как психотическое поведение, бред и галлюцинации и самоповреждение, спутанность сознания, ангедония, анорексия, панические атаки».
Вот, собственно, и мотив.
В трагедии 127 школы виноваты, во-первых, родители, забившие на Биджакова и Буслидзе (которые тоже жертвы — потому что в 16 лет подросток еще подросток, ему, несмотря на весь бунт, нужны забота, помощь и внимание), а во-вторых, сделанная на отъебись (как и всё в РФ) система охраны школы, когда в итоге ментов вызывал охранник из торгового центра (что было бы, будь 127 школа где-нибудь в лесах, откуда до торгового центра не добежишь, не хочется даже и думать).
Мораль истории проста: любите своих детей, устанавливайте со своими детьми доверительные отношения, отмечайте негативные изменения в поведении, давайте свободу (а она в 16 лет необходима), но всегда оставайтесь невидимым страховочным тросом, готовым поддержать своего оступившегося ребенка, четко пытаясь уловить грань между нормальным подростковым бунтом и психопатологией. И, конечно же, ни в коем случае не доверяйте всем этим школьным охранникам, дедушкам и девушкам, бесполезным прожирающим зарплату дармоедам, которые никогда никого не могут защитить.
все охранные системы, как и охранники, фуфло!!! Лично, много раз убеждался! Еще тупее, заборы ограждения у школ.В случае ЧП, маленький ребенок, да и повзрослее, все подподают общей панике! Такова психология человека!Ребенок не сможет преодолеть эти "полосы препятствий" они не военные, которых тренеруют! А террориста или бандюгана, ни охрана ни ограждения не остановят!)))Был в СССР, один очень веселый человек И.В. Сталин, человек крайне подозрительный, фотографической памятью, гениальный политик, водивший "за нос" других политиков))Так вот, при нем не было никаких, ограждений, ни охранников в школах, институтах)) Было точное и обоснованное, решение - расстрел!!Во все времена, эта мера, наилучшая, для бандитов и террористов! Чтобы не мандели всякие либерал -демократы)) и родственников, отморозков тоже - под раздачу! Сразу отрезвляет, уверяю ВАС!!« ответить
Таких дебилов во времена СССР, а сегодня и в Беларуси, на основании решений комиссий исполкомов отправляли в ЛТП для наркоманов по заявлениям родственников, соседей и др.Лечили малоэффективно (примерно до 40% "невозвращенцев"), но хотя бы изолировали. Сегодня они "больные" и "подучётные".« ответить
Редактор, прочти, плз, четвертую строчку после "Вот, собственно, и мотив." Ничего странного не нашел? :-)« ответить
сделанная на отъебись система охраны школы« ответить
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I kak zhe my vyzhili pri oPPukacii - nikakix mentov v shkole, dveri ne zakryty, odin dezhurnyj iz shkol'nikov, odin telefon u direktora i vse...
Kak-to man'jaki i pedofily obxodili shkolu za 7 verst - bo, sluchis' chto - lovili by vsem mirom, pojmali i na zone takie dolgo ne zhili... ono kak by i pravil'no...
ja zasel na novostnoi portal ili zekovskuju stranicku?« ответить
menti, otjebis....
za to normalnie slova "s p e c i a l i s t" filtr ne propuskaet - necenzurnoe.