Болдерайскому пляжу ничто не угрожает

В последнее время в социальных сетях много – и весьма эмоционально – говорят о том, что Даугавгривскому пляжу, столь любимому жителями Болдераи, грозит опасность. Будто бы на месте, где гуляют и отдыхают рижане, будет то ли свалка стройматериалов, то ли горы песка.

Как всегда, нашлись политики, которые рады подлить масла в огонь и устроить скандал на ровном месте. В адрес Рижской думы сыплются критические стрелы. Конечно, кто же еще всегда и во всем виноват!

— Со всей ответственностью заявляю, это буря в стакане воды, — говорит вице-мэр Риги Андрис Америкс. – Даугавгривский пляж и Западный мол будут по-прежнему открыты. И, конечно, никакой свалки стройматериалов, как уверяют некоторые, там не будет. Не будет и куч песка.

Действительно, был проект углубления фарватера, который предусматривал выемку больших объемов песка со дна реки. Однако Рижский свободный порт пересмотрел свои планы, и проект отложен на неопределенный срок. В обозримом будущем возвращаться к нему никто не собирается.

Но даже если бы и дошло до дела, то и в этом случае волноваться жителям Болдераи не стоило бы. Ведь учреждения, отвечающие за охрану природы, выдвигают жесткие правила, которые нужно соблюдать. Строителям пришлось бы позаботиться о том, чтобы не изменился рельеф берега и пляж остался доступным для посетителей. Так что песку, вынутому со дна реки, нашлось подходящее место: его предполагалось использовать для укрепления берега. А пляж в любом случае остался бы целым и невредимым.

Но теперь-то уж точно беспокоится не о чем: проект отложен, и никакой песок пляжу не угрожает.