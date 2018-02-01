Болдераю возьмут под наблюдение

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Татьяна Пушкарева
09:41 01.02.2018
Наш город / Наш город

В этом году в Болдерае и Даугавгриве будут установлены видеокамеры, что позволит сократить количество правонарушений и повысить безопасность.

В настоящее время камеры видеонаблюдения уже работают на большей части центра города. Больше всего камер в Старой Риге, который почти полностью находится под наблюдением. Благодаря этому количество правонарушений здесь заметно уменьшилось, а те, которые происходят, чаще всего удается раскрыть по горячим следами. К примеру, не раз бывали случаи, как человеку возвращали украденный кошелек.

 

Центр видеонаблюдений находится в здании Рижского русского театра, и сюда, на многочисленные мониторы, стекается вся оперативная информация о происходящем в Вецриге. Заметив правонарушение, дежурный тут же направляет в горячую точку ближайший наряд полиции.

 

В планах Рижской думы – установить видеонаблюдение и во всех районах Риги. В следующем году камеры появятся в Вецмилгрависе, затем – на Московском форштадте и в Кенгарагсе.

 

Отметим, что в прошлом году в Болдерае было построено здание полицейского участка, где под одной крышей работает муниципальная и государственная полиция. И вот, теперь будет следан новый шаг к обеспечению безопасности приморского района.

 

 

riga.lv/RU / Фото

Мнение
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Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (44)

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