В то время как 39% респондентов не одобряют такое решение правительства. 3% опрошенных не смогли дать конкретный ответ на данный вопрос.
Ранее сообщалось, что глава Русской общины Латвии Владимир Соколов обратился руководству Европейского Союза с просьбой обратить внимание на намерения латвийского правительства ликвидировать билингвальное образование для национальных меньшинств.
Пропаганда и вранье! Это наглая ложь. Теперь будут врать на весь мир что нет ущемления русских школ? СЦУКИ ГРЕБАНЫЕ.« ответить
Ну так латыши и поддерживают.« ответить
Если среди русских такие есть, то это ублюдки и шваль подзаборная, которая ради спиртика-водочки мать родную продаст.
В кремле считают что где проживает диаспора русского языка, там и Россия. Если латвийские русские станут латышами, тогда для кремля Латвия перестанет быть частью России. Вот и мобилизируется разные шестёрки, которые должны руководить метежём. Латвию нельзя потерять, надо врать и устраивать беспорядки.« ответить
Где делали опрос? Когда? Сколько опрасили народа?« ответить
Попробуйте правду сказать.
Шерстобитов(питерский тролль)-твое мнение глупое-нам не интересно, и не нужно!!понял????« ответить
Otvet Aleksandru Sherstobitovu.« ответить
Vse Vashi kommentarijii - polnoe nevezestvo,marazm i vranje.
i eshe,PUSSKIJE Latviji NIKOGDA NE SMOGUT STATJ LATISHAMI po odnoj prostoj prichine - i russkie i latishi eto - NACIONALJNAJA PRINADLEZNOSTJ,i russkije i latishi,i predstaviteli dugih nacionaljnostej,prozivajushih v LR po GOSUDARSTVENNOJ prinadleznosti mogut bitj toljko LATVIJCI.
Более половины латвийцев ......----улыбнуло...... пнх« ответить
и наружного втирания« ответить
какая позорная лоооож« ответить
Tāda ir statistika. Latvieši atbalsta izglītības reformu!« ответить
"Педриотсу"-это не статистика а полный бред сивой кобылы!Понял латвиетис???« ответить
opros velsa v seime ili v gorodah gde net ruskojazicnogo naselenija.« ответить
Ceri vien muļķi..« ответить
Vēl viens truls skauģis.« ответить
Man tevi žēl, maita. aizver muti, grūti būt kremļa trollim.
"Педриотс"-саиый главный тролль-эльф-это ты!!хахаха« ответить
По вопросу этой реформы надо опрашивать русскоязычных латвийцев, а не всех подряд, среди которых много таких, для кого эта реформа не актуальна или не относится к их языку общения. Тогда результаты статистики будут иметь больший смысл. Но даже сейчас, когда распрашивали всех подряд, 39% - против! Это высокий результат. Если опросят только русскоязычных, тех кого реформа коснётся больше всех, то результат "против" реформы будет ещё выше.« ответить