58% латвийцев в возрасте от 18 до 60 лет поддерживают реформу образования, которая предусматривает полный перевод обучения на латышский язык. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Kantar TNS, сообщает Skaties.lv .

В то время как 39% респондентов не одобряют такое решение правительства. 3% опрошенных не смогли дать конкретный ответ на данный вопрос.

Ранее сообщалось, что глава Русской общины Латвии Владимир Соколов обратился руководству Европейского Союза с просьбой обратить внимание на намерения латвийского правительства ликвидировать билингвальное образование для национальных меньшинств.