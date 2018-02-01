Более половины латвийцев одобряют перевод обучения на госязык (20)

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Виталий Вавилкин
18:45 31.01.2018
Наша Латвия / Социум

58% латвийцев в возрасте от 18 до 60 лет поддерживают реформу образования, которая предусматривает полный перевод обучения на латышский язык. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Kantar TNS, сообщает Skaties.lv .

В то время как 39% респондентов не одобряют такое решение правительства. 3% опрошенных не смогли дать конкретный ответ на данный вопрос.

 

Ранее сообщалось, что глава Русской общины Латвии Владимир Соколов обратился руководству Европейского Союза с просьбой обратить внимание на намерения латвийского правительства ликвидировать билингвальное образование для национальных меньшинств.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (20)
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Шон 18:55 31:01:2018

Пропаганда и вранье! Это наглая ложь. Теперь будут врать на весь мир что нет ущемления русских школ? СЦУКИ ГРЕБАНЫЕ.

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Latviešu patriots 19:24 31:01:2018

Ну так латыши и поддерживают.
Если среди русских такие есть, то это ублюдки и шваль подзаборная, которая ради спиртика-водочки мать родную продаст.

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Александр Шерстобитов 20:48 31:01:2018

В кремле считают что где проживает диаспора русского языка, там и Россия. Если латвийские русские станут латышами, тогда для кремля Латвия перестанет быть частью России. Вот и мобилизируется разные шестёрки, которые должны руководить метежём. Латвию нельзя потерять, надо врать и устраивать беспорядки.

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СССР 22:02 31:01:2018

Где делали опрос? Когда? Сколько опрасили народа?
Попробуйте правду сказать.

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олег 22:16 31:01:2018

Шерстобитов(питерский тролль)-твое мнение глупое-нам не интересно, и не нужно!!понял????

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Grazdanka LR 03:09 01:02:2018

Otvet Aleksandru Sherstobitovu.
Vse Vashi kommentarijii - polnoe nevezestvo,marazm i vranje.
i eshe,PUSSKIJE Latviji NIKOGDA NE SMOGUT STATJ LATISHAMI po odnoj prostoj prichine - i russkie i latishi eto - NACIONALJNAJA PRINADLEZNOSTJ,i russkije i latishi,i predstaviteli dugih nacionaljnostej,prozivajushih v LR po GOSUDARSTVENNOJ prinadleznosti mogut bitj toljko LATVIJCI.

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Kantar TNS ??????.....для своего деревенского быдла 18:57 31:01:2018

Более половины латвийцев ......----улыбнуло...... пнх

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деревня раССудительных дурачков-созидателей 19:06 31:01:2018

и наружного втирания

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dela 18:59 31:01:2018

какая позорная лоооож

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Latviešu patriots 19:20 31:01:2018

Tāda ir statistika. Latvieši atbalsta izglītības reformu!

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Читатель 22:14 31:01:2018

"Педриотсу"-это не статистика а полный бред сивой кобылы!Понял латвиетис???

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Janka 19:26 31:01:2018

opros velsa v seime ili v gorodah gde net ruskojazicnogo naselenija.

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Latviešu patriots 19:29 31:01:2018

Ceri vien muļķi..

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Latviešu patriots 21:19 31:01:2018

Vēl viens truls skauģis.
Man tevi žēl, maita. aizver muti, grūti būt kremļa trollim.

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олег 22:17 31:01:2018

"Педриотс"-саиый главный тролль-эльф-это ты!!хахаха

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Солнце 19:35 31:01:2018

По вопросу этой реформы надо опрашивать русскоязычных латвийцев, а не всех подряд, среди которых много таких, для кого эта реформа не актуальна или не относится к их языку общения. Тогда результаты статистики будут иметь больший смысл. Но даже сейчас, когда распрашивали всех подряд, 39% - против! Это высокий результат. Если опросят только русскоязычных, тех кого реформа коснётся больше всех, то результат "против" реформы будет ещё выше.

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12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (28)

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