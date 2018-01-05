Болеем по–новому

Газета «СЕГОДНЯ» разъясняет изменения в оплате пособий по болезни, которые вступили в силу в нынешнем году

Отныне право на получение пособия по болезни будут иметь лишь те работники, у которых будет выполнено так называемое условие квалификационного периода. Проще говоря — если за работника вносились взносы обязательного социального страхования либо в течение трех месяцев за последние полгода, либо в течение шести месяцев за последние два года. Условия квалификационного периода не относятся к больничным листам категории «А», которые оплачивает сам работодатель, а также к случаям, если родитель ухаживает за заболевшим ребенком в возрасте до 14 лет.

«Квалификационный период»

Как поясняют в минблаге, такие изменения потребовались для того, чтобы пособие по болезни получали люди, которые реально проработали хотя бы какое–то, пусть и короткое, время и за которых вносились социальные взносы, а не те, которые — стоило им лишь устроиться на работу или получить статус самозанятого лица — тут же оказываются «нетрудоспособным по болезни».

Пример. Человек только что поступил на работу и уже в первые дни заболел. Поскольку у него не будет соответствующего квалификационного периода (то есть социальные взносы не вносились за него в течение трех и более месяцев), этот работник будет иметь право лишь на пособие по болезни, выплачиваемое работодателем.

«А вот права на пособие по болезни, предоставляемое и выплачиваемое Государственным агентством социального страхования, у него не будет», — поясняет свою логику минблаг.

Если уволили во время болезни…

С 2018 года также меняется порядок выплаты пособия по болезни в тех случаях, когда с человеком прекращаются трудовые отношения, однако он продолжает болеть. В этом случае пособие будет выплачиваться в течение 30 календарных дней с момента, когда человек потерял свой статус работника или самозанятого лица.

Пример. У человека срок трудового договора прекращен с 15 января, и он потерял статус работника, однако продолжает болеть. Лист нетрудоспособности «B» выдан с 20 января по 31 марта. В этой ситуации пособие по болезни предоставляется с 20 января и будет выплачиваться в течение 30 календарных дней после даты утраты статуса работника, то есть до 14 февраля.

Больничный «В»: как оформить электронно?

Государственное агентство социального страхования (VSAA) дает разъяснения, что нужно делать в случае, если лист нетрудоспособности оформлен в электронном виде (e–darbnespЕjas lapa). Как известно, после 1 января врачи обязаны пользоваться электронной системой e–veselIba, однако чтобы получить пособие по болезни, все равно требуется подать заявление. VSAA предупреждает: информацию об электронных листах нетрудоспособности «B» можно получить из системы e–veselIba только в том случае, если от соискателя получена заявка на получение пособия.

Как подать заявление на пособие от VSAA?

1. Когда врач оформил и занес в систему e–veselIba лист нетрудоспособности «В», нужно узнать у врача регистрационный номер.

2. Удобнее всего отправить заявку в электронном виде, используя электронную услугу е–iesniegums VSAA pakalpojumiem (э–заявление для услуг VSAA).

Заявления принимаются также очно — в центрах обслуживания клиентов VSAA или в объединенных государственных и муниципальных центрах обслуживания клиентов. Заявление также можно отправить по почте.

В заявлении в VSAA необходимо указать номер счета, на который человек запрашивает пособие.

Заявление о предоставлении пособия по э–листу нетрудоспособности «B» следует подать в течение 6 месяцев с первого дня болезни.

Марина БЛУМЕНТАЛЬ.