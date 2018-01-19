Болеем за «Динамо»!

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газета Сегодня
16:33 18.01.2018
газета Сегодня / Конкурс

Редакция газеты «СЕГОДНЯ» продолжает спортивный конкурс, связанный с лучшей хоккейной командой страны — «Динамо» (Рига).

Условия конкурса очень просты. Надо ответить на вопрос газеты, который, естественно, связан с командой, прислать ответ на электронный адрес redakcija@vesti.lv с обязательной пометкой «Динамо» и получить билеты на рижские матчи любимой команды в редакции по адресу: Рига, ул. Цесу, 31, корпус 3, подъезд 8 (4–й этаж). Не забудьте указать номер телефона, по которому с вами можно связаться.

 

Разыгрываем три комплекта билетов. Первые участники, ответившие правильно, получат по два билета на матч «Динамо» (Рига) — «Амур» (Хабаровск), который состоится 18 января в 19.30 в «Арена Рига».

 

Вопрос дня:

 

— Кто из латвийских тренеров ранее возглавлял хабаровский «Амур»?

 

Отвечай, выигрывай, болей за «Динамо». Сарауй!

Vesti.lv / Фото LETA
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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

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