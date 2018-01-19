Болеем за «Динамо»!

Условия конкурса очень просты. Надо ответить на вопрос газеты, который, естественно, связан с командой, прислать ответ на электронный адрес redakcija@vesti.lv с обязательной пометкой «Динамо» и получить билеты на рижские матчи любимой команды в редакции по адресу: Рига, ул. Цесу, 31, корпус 3, подъезд 8 (4–й этаж). Не забудьте указать номер телефона, по которому с вами можно связаться.
Разыгрываем три комплекта билетов. Первые участники, ответившие правильно, получат по два билета на матч «Динамо» (Рига) — «Амур» (Хабаровск), который состоится 18 января в 19.30 в «Арена Рига».
Вопрос дня:
— Кто из латвийских тренеров ранее возглавлял хабаровский «Амур»?
Отвечай, выигрывай, болей за «Динамо». Сарауй!
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