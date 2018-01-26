Редакция газеты «СЕГОДНЯ» продолжает спортивный конкурс, связанный с лучшей хоккейной командой страны — «Динамо» (Рига).

Условия конкурса просты. Надо ответить на вопрос газеты, прислать ответ на электронный адрес redakcija@vesti.lv с обязательной пометкой «Динамо» и получить билеты на рижские матчи любимой команды в редакции по адресу: Рига, ул. Цесу, 31, к. 3. Не забудьте указать номер телефона, по которому с вами можно связаться!

Разыгрываем три комплекта билетов. Первые три участника, ответившие правильно, получат по два билета на матч «Динамо» (Рига) — «Йокерит» (Хельсинки), который состоится 28 января в 17.00 в «Арене Рига».

Вопрос дня

Сколько игроков КХЛ сыграет в сборной Финляндии на зимней Олимпиаде в Пхенчхане?

Отвечай, выигрывай, болей за «Динамо». Сарауй!