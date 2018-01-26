Болеем за «Динамо»!(1)

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газета Сегодня
15:00 25.01.2018
газета Сегодня / Конкурс

Редакция газеты «СЕГОДНЯ» продолжает спортивный конкурс, связанный с лучшей хоккейной командой страны — «Динамо» (Рига).

Условия конкурса просты. Надо ответить на вопрос газеты, прислать ответ на электронный адрес redakcija@vesti.lv с обязательной пометкой «Динамо» и получить билеты на рижские матчи любимой команды в редакции по адресу: Рига, ул. Цесу, 31, к. 3. Не забудьте указать номер телефона, по которому с вами можно связаться!

 

Разыгрываем три комплекта билетов. Первые три участника, ответившие правильно, получат по два билета на матч «Динамо» (Рига) — «Йокерит» (Хельсинки), который состоится 28 января в 17.00 в «Арене Рига».

 

Вопрос дня

 

Сколько игроков КХЛ сыграет в сборной Финляндии на зимней Олимпиаде в Пхенчхане?

 

Отвечай, выигрывай, болей за «Динамо». Сарауй!

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (1)
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Profile_default
gansss 15:10 25:01:2018

Takoj hakej nam nenužen

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (15)

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