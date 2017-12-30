Болельщик сборной Исландии пожаловался на сложные названия российских городов(5)

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Владимир Бучельников
13:38 30.12.2017
Lifenews / Интересно

Исландский футбольный болельщик Гундермурд Сигурдфлордбрадсен заявил, что на предстоящем в 2018 году мундиале в России иностранные граждане могут испытать трудности из-за «тяжёлых названий городов или русских фамилий». В частности, сложности с произношением у исландца вызвали такие места проведения футбольных матчей, как Сочи, Казань и Москва.

— На чемпионат мира в Россию меня пригласил русский друг. Когда я посмотрел карту России, она мне показалась слишком большой. Я не понимаю, зачем государствам нужно столько земли. Ещё меня удивили тяжёлые названия городов с маленьким количеством согласных букв: Сочи, Казань, Москва, — приводит слова Гундермурда Сигурдфлордбрадсена портал Eurosport.ru.

 

Как отметил Гундермурд Сигурдфлордбрадсен, своего друга из России он намерен позвать к себе на Родину. Там он планирует показать ему свои родные деревни Киркьюбайарклейстур и Фаскрудсфьордур, а также местную достопримечательность — вулкан Эйяфьядлайёкюдль.

 

Отметим, сборная Исландии примет участие в Чемпионате мира по футболу в России в 2018 году в группе D. Соперниками исландцев станут сборные из Аргентины, Хорватии и Нигерии. Исландцы сыграют на мундиале впервые в истории.

 

Напомним, как сообщал Лайф, исландские футболисты стали настоящими героями для граждан своей страны после участия в чемпионате Европы в 2016 году. И хотя команда дошла только до четвертьфинала, этот успех стал самым значительным в истории национальной сборной.

Life.ru / Фото
Комментарии (5)
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русские оборзели! 13:46 30:12:2017

Запад обязан наложить на Россию санкции за трудно произносимые названия русских городов и фамилий. Или пусть меняют названия и фамилии. Согласно демократии и прав человека.

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Это ислачник пошутил 13:47 30:12:2017

А какое у него простое имя, а фамилия, а вулкан Эйяфьядлайёкюдль.

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Nu ja, kas ir, - tas ir 13:55 30:12:2017

В срочном порядке, исключительно для исландского дебила, упростить названия всех городов до первых трёх букв.

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Апис 14:06 30:12:2017

Он не дебил, он прикалывается от своей страны). Здоровый юмор.
А дебилы с русскими фамилиями и именами у нас собрались ("путин "."шерстьюбитый""вани"и проч.)

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 15:49 30:12:2017

Эту шутку запустили для проверки дебилов на вшивость. Окститесь, умники.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
28.12.2017

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