— На чемпионат мира в Россию меня пригласил русский друг. Когда я посмотрел карту России, она мне показалась слишком большой. Я не понимаю, зачем государствам нужно столько земли. Ещё меня удивили тяжёлые названия городов с маленьким количеством согласных букв: Сочи, Казань, Москва, — приводит слова Гундермурда Сигурдфлордбрадсена портал Eurosport.ru.
Как отметил Гундермурд Сигурдфлордбрадсен, своего друга из России он намерен позвать к себе на Родину. Там он планирует показать ему свои родные деревни Киркьюбайарклейстур и Фаскрудсфьордур, а также местную достопримечательность — вулкан Эйяфьядлайёкюдль.
Отметим, сборная Исландии примет участие в Чемпионате мира по футболу в России в 2018 году в группе D. Соперниками исландцев станут сборные из Аргентины, Хорватии и Нигерии. Исландцы сыграют на мундиале впервые в истории.
Напомним, как сообщал Лайф, исландские футболисты стали настоящими героями для граждан своей страны после участия в чемпионате Европы в 2016 году. И хотя команда дошла только до четвертьфинала, этот успех стал самым значительным в истории национальной сборной.
Запад обязан наложить на Россию санкции за трудно произносимые названия русских городов и фамилий. Или пусть меняют названия и фамилии. Согласно демократии и прав человека.« ответить
А какое у него простое имя, а фамилия, а вулкан Эйяфьядлайёкюдль.« ответить
В срочном порядке, исключительно для исландского дебила, упростить названия всех городов до первых трёх букв.« ответить
Он не дебил, он прикалывается от своей страны). Здоровый юмор.« ответить
А дебилы с русскими фамилиями и именами у нас собрались ("путин "."шерстьюбитый""вани"и проч.)
Эту шутку запустили для проверки дебилов на вшивость. Окститесь, умники.« ответить