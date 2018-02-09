В Полиции безопасности призвали обывателей быть бдительными, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Недавно задержанный Полицией безопасности (ПБ) некий гражданин Латвии подозревается в шпионаже в пользу России. Есть мнение, что по заданию российских спецслужб латвиец собирал информацию о военных объектах Национальных вооруженных сил (НВС) и о ситуации в латвийско–российской приграничной зоне. Об этом ПБ сообщила агентству LETA.

Как ранее сообщила ПБ, задержание и обыски на нескольких объектах были проведены 19 декабря 2017 года. В тот же день был начат уголовный процесс о шпионаже.

Помимо шпионажа, неизвестный гражданин подозревается также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Прочие подробности этого дела не разглашаются. Как, впрочем, не сообщаются ни имя задержанного, ни мотивы его действий, ни позиция его защиты.

Однако в ПБ объяснили, зачем в век современных технологий старым дедовским способом вербовать соглядатаев.

В латвийской спецслужбе заявили, что хотя российские спецслужбы располагают большими оперативно–техническими ресурсами, они по–прежнему заинтересованы в получении разведывательной информации, предоставить которую может только человек, находящийся вблизи интересующих спецслужбы объектов и периодически осуществляющий за ними визуальное наблюдение.

В Полиции безопасности Латвии также заявили, что их российские коллеги продолжают вербовать жителей Латвии на территории России, используя различные методы. ПБ призывает латвийцев, которые, находясь за границей, подвергались попыткам вербовки иностранными спецслужбами, сообщать об этом куда надо.

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис ранее заявил, что активность иностранных спецслужб в Латвии никогда не была низкой, а в последние годы она еще больше выросла с учетом общей ситуации с безопасностью в странах Балтии.

По словам министра, интерес иностранных спецслужб вызывает увеличенный контингент НАТО в Латвии.

Кстати, недавно о задержании трех человек по подозрению в шпионаже в пользу России заявила и Литва.

Олег УГРЮМОВ.