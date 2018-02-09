Болтун — находка для шпиона (5)

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газета Сегодня
18:00 08.02.2018
газета Сегодня

В Полиции безопасности призвали обывателей быть бдительными, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Недавно задержанный Полицией безопасности (ПБ) некий гражданин Латвии подозревается в шпионаже в пользу России. Есть мнение, что по заданию российских спецслужб латвиец собирал информацию о военных объектах Национальных вооруженных сил (НВС) и о ситуации в латвийско–российской приграничной зоне. Об этом ПБ сообщила агентству LETA.

 

Как ранее сообщила ПБ, задержание и обыски на нескольких объектах были проведены 19 декабря 2017 года. В тот же день был начат уголовный процесс о шпионаже.

 

Помимо шпионажа, неизвестный гражданин подозревается также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

 

Прочие подробности этого дела не разглашаются. Как, впрочем, не сообщаются ни имя задержанного, ни мотивы его действий, ни позиция его защиты. 

Однако в ПБ объяснили, зачем в век современных технологий старым дедовским способом вербовать соглядатаев.  

 

В латвийской спецслужбе заявили, что хотя российские спецслужбы располагают большими оперативно–техническими ресурсами, они по–прежнему заинтересованы в получении разведывательной информации, предоставить которую может только человек, находящийся вблизи интересующих спецслужбы объектов и периодически осуществляющий за ними визуальное наблюдение.

 

В Полиции безопасности Латвии также заявили, что их российские коллеги продолжают вербовать жителей Латвии на территории России, используя различные методы. ПБ призывает латвийцев, которые, находясь за границей, подвергались попыткам вербовки иностранными спецслужбами, сообщать об этом куда надо.

 

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис ранее заявил, что активность иностранных спецслужб в Латвии никогда не была низкой, а в последние годы она еще больше выросла с учетом общей ситуации с безопасностью в странах Балтии. 

 

По словам министра, интерес иностранных спецслужб вызывает увеличенный контингент НАТО в Латвии. 

 

Кстати, недавно о задержании трех человек по подозрению в шпионаже в пользу России заявила и Литва.

 

Олег УГРЮМОВ. 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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мне кажется, что...... 18:10 08:02:2018

наше ПБ работают начитавшись детективов времен Шерлока Холмса. И это при современных средствах видио и радиосвязи

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60 18:25 08:02:2018

когда коту не чего делать он ........

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 18:40 08:02:2018

АЛЕКСЕЙ ХОЛОСТОВ.ОПЕРАТИВНОЕ ПОГОНЯЛО "ГЛОРИЯ".
БЫВШИЙ ДЕПУТАТ "САСКАНЯС ЦЕНТРС".
БЫЛ ЗАВЕРБОВАН ЛАТЫШСКОЙ ПОЛИЦИЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
И ЗАСЛАН ДЛЯ
СБОРА ИНФОРМАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ.....
ЭТОТ ЛАТЫШСКИЙ ШПИОН АЛЕКСЕЙ ХОЛОСТВ,БЫЛ ЗАДЕРЖАН в 2015 ГОДУ
СОТРУДНИКАМИ ФСБ,на ТЕРРИТОРИИ РОССИИ С КОМПРОМАТОМ...

« ответить
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ПРИВЕТ из ПСКОВА 18:43 08:02:2018

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВАЛА АГЕНТА ПБ ЛАТВИИ на ТЕРРИТОРИИ
РФ.
ШЕФ ПБ КАЖОЦИНЬШ,БЫЛ ОТСТРАНЁН от СВОЕЙ ДОЛЖНОСТИ
И
ПЕРЕВЕДЁН в ДРУГОЕ ВЕДОМСТВО...

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как вербуют железнодорожников 18:56 08:02:2018

Ловят с контрабандой и ставят условие: или запрет на въезд и сталья или информация.

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (9)

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