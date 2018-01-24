Кто имеет право на медицину в 2018 году?

Новый год привнес в нашу жизнь столько налоговых и прочих изменений, что запутались не только те, кому надлежит все это выполнять, но и те, кому по должности надлежит быть компетентным. Особенно ярко это видно в сфере здравоохранения, где с 2018 года весьма существенно изменились правила игры, касающиеся и непосредственно медобслуживания, и его финансирования, и оформления больничных листов, и выписки рецептов…

Немалую лепту в общий хаос вносит активное внедрение е–veselIba: программа, которая изначально задумывалась как незаменимый помощник в работе врача и фармацевта, по отзывам медиков, либо работает плохо, либо не работает вообще. Сторонники е–veselIba во всем винят саботаж эскулапов–ретроградов, не желающих идти в ногу со временем; противники настаивают, что программа разработана из рук вон плохо…

У семи нянек дитя без глазу

— А я вижу причину в другом, — говорит экономист, независимый эксперт Евгения Зайцева. — Процесс шел долго, разрабатывали программу разные специалисты, вот и получилось «дитя семи нянек». Когда к программе одновременно подключаются тысячи активных пользователей, программа попросту зависает. Точно так же, как 1 марта прошлого года капитально зависла система EDS, когда за один день к ней дополнительно подключились 5–7 тысяч пользователей, чтобы сдать годовые декларации электронно…

Впрочем, рано или поздно врачи и аптеки свыкнутся с е–veselIba, разработчики устранят недостатки, и все устаканится. Сложнее с новыми правилами игры: в этой сфере царит полная неразбериха. Поэтому предлагаю разобраться в некоторых наиболее важных вопросах — хотя бы ради того, чтобы, воспользовавшись медуслугами, позже нам не пришлось получить от VSAA «письма счастья», в которых человеку сообщат, что он, оказывается, должен государству энную сумму…

«Налог» на медицину

— Итак, с 1 января 2018 года вступил в силу новый закон — «О финансировании медицинского обеспечения». Он определяет четыре категории медицинской помощи:

1) минимальная гарантированная медицинская помощь;

2) первичная медицинская помощь;

3) вторичная медицинская помощь;

4) третичная медицинская помощь.

Минимальная гарантированная медицинская помощь предоставляется всем. За доступ к первичной, вторичной и третичной медицинской помощи, помимо взноса пациента, нужно теперь либо вносить дополнительные социальные платежи на работе, либо платить за специальную страховку — на медицину. Иными словами, хочешь иметь право на медобслуживание в Латвии, внося лишь пациентский взнос, — плати! По сути, введен дополнительный налог на медицину, хотя официально это налогом не называют.

Платеж вносится:

* либо в виде дополнительного взноса государственного социального страхования в размере 1% не менее чем с минимальной зарплаты (если человек работает и получает зарплату не меньше минимальной, то ему самому предпринимать ничего не нужно: при начислении зарплаты с него просто удержат дополнительный социальный платеж в размере 0,5% и столько же еще доплатит работодатель);

* либо в виде добровольно–принудительного специального страхования на медицину в размере 5% от суммы годовой минимальной зарплаты.

Однако все это касается только работников обычных предприятий и самозанятых лиц (то есть тех, кто сам за себя вносит социальные платежи), в том числе работников в местах заключения и у иностранных работодателей. Они либо платят сами, либо за них вносятся социальные платежи и на седьмой, новый, вид государственного социального страхования. Эти взносы поступают в бюджет вместе со остальными платежами VSAOI.

Увеличенные на 1 процент обязательные платежи государственного социального страхования сейчас составляют 35,09%. 24,09% из них платит работодатель, 11% — работник. Эти 35,09 процента покрывают все семь видов государственного социального страхования.

Работники МП: платим сами за себя!

— Исключение составляет лишь одна, весьма многочисленная, категория работающих латвийцев — сотрудники микропредприятий (далее — МП), — продолжает Евгения Зайцева. — До конца 2017 года они страховались по всем шести видам государственного социального страхования, однако в рамках бюджетного пакета 2018 года в законе «О государственном социальном страховании» появилась оговорка — что работники МП НЕ подлежат страхованию на медицину (ст. 5 ч. 6). И хотя налог для МП и содержит в себе платежи VSAOI (на это направляется 80% суммы всего налога), сумма социального страхования рассчитывается исходя из прежней нормы — 34,09 %. Это означает, что работники МП теперь смогут получать медицинские услуги, платя только взнос пациента, лишь в том случае, если человек сам, за счет собственных средств, внесет специальные страховые платежи на медицину. Размер платежа — 5% от годовой минимальной зарплаты.

Срок уплаты — начало года, однако на два ближайших года действуют переходные правила:

2018 год — сумма платежа 1% от годовой минимальной зарплаты, срок уплаты — до 1 сентября 2018 года;

2019 год — сумма платежа 3% от годовой минимальной зарплаты. Срок уплаты — начало года.

При этом, согласно Закону о финансировании медицинского обеспечения, страховые платежи должны быть сделаны не только за текущий год, но и за два предыдущих года (ч. 2 ст. 12). Поскольку 2018 и 2019 годы — это переходный период, то в 2018 году во внимание будет приниматься только платеж 2018 года, а в 2019 году — платежи 2018 и 2019 годов.

И еще одно принципиальное новшество, введенное в 2018 году: каждый человек теперь сам должен будет следить за своим правом доступа к медицинским услугам. Например, если он работает и получает в одном или нескольких местах не меньше минимальной месячной зарплаты, то все в порядке: право на медицинские услуги с уплатой только взноса пациента есть. Если же такой работы у него нет или если он является работником микропредприятия (без дополнительного заработка), то он должен сам внести за себя страховой взнос на медицину. В случае, если часть года человек работает, а часть — нет, то страховой взнос на медицину нужно платить, соответственно, за период, когда он не работает.

Кому медуслуги автоматом?

Напоследок Е. Зайцева перечислила категории жителей Латвии, с которых, согласно ст. 6 ч. 2 закона «О финансировании медицинского обеспечения», взнос пациента не взимается — соответственно, им не нужно беспокоиться о страховке на медицину. Это:

1) дети до 18 лет;

2) беременные женщины и женщины в послеродовой период до 70 дней — при получении медицинских услуг, касающихся наблюдения за ходом беременности и в послеродовой период;

3) политически репрессированные лица, участники национального сопротивления и лица, пострадавшие во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;

4) лица, страдающие туберкулезом, и лица, проходящие обследование при подозрении на туберкулез;

5) психически больные лица — при получении психиатрического лечения;

6) лица, проходящие процедуры в связи с хроническим гемодиализом, гемодиафильтрацией и перитонеальным диализом — на протяжении всего лечебного процесса;

7) лица, получающие медицинские услуги в случаях инфекционных заболеваний, определенных Кабинетом министров;

8) лица, которым оказывается неотложная медицинская помощь бригадой скорой помощи;

9) лица, пользующиеся услугами учреждений долговременной социальной поддержки и социальной реабилитации, зарегистрированных в Регистре поставщиков социальных услуг;

10) лица, проходящие по направлению семейного врача общее медицинское обследование и профилактические процедуры в соответствии с календарем вакцинации, а также проходящие профилактические осмотры и обследования в рамках организованного государством скрининга рака;

11) лица, которым в рамках календаря вакцинации была сделана прививка, была введена неотложная профилактическая вакцина против столбняка, проведен профилактический курс инъекций против бешенства, а также вакцинация против гриппа (в порядке, предусмотренном нормативными актами, касающимися процедуры возмещения расходов на покупку лекарств и медицинских устройств для амбулаторного лечения);

12) лица, которым длительно проводится искусственная вентиляция легких в домашних условиях;

13) доноры органов;

14) лица, получающие паллиативное лечение на дому (в т. ч. от семейного врача во время визита) или в стационарном лечебном заведении (больнице);

15) инвалиды I и II групп;

16) лица, которым, в соответствии с нормативными актами, присвоен статус «нуждающийся» (семья или одиночка);

17) сотрудники Службы неотложной медицинской помощи;

18) соискатели убежища.

Правда, от платы за лекарства и медицинские инструменты при амбулаторном лечении они не освобождаются. Здесь не платят только:

1) дети до 18 лет;

2) лица со статусом «нуждающийся» (семьи и одиночки);

3) соискатели убежища;

4) беременные и женщины в послеродовой период (до 70 дней).

Кроме того, правом на медицинское обслуживание без социальных платежей на медицину (1% от зарплаты) или без страховки на медицину имеют (ст. 11 ч. 2):

1) дети до 18 лет;

2) сироты и дети, оставшиеся без опеки родителей, до достижения ими 24 лет;

3) учащиеся общеобразовательных и средних профессиональных учебных заведений, лица, которые участвуют в европейском волонтерском движении, учащиеся молодежных программ мобильности и студенты дневных отделений вузов;

4) безработные, зарегистрированные в Государственном агентстве занятости;

5) доноры органов;

6) лица, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, а также ликвидаторы аварии на ЧАЭС;

7) лица, получающие вознаграждение за воспитание адоптируемого ребенка в предадоптационный период;

8) лица, получающие пособие по уходу за ребенком–инвалидом или доплату к государственному пособию за ребенка–инвалида;

9) один из родителей, воспитывающих ребенка до семи лет или трех и более детей в возрасте до 15 лет;

10) лица, пользующиеся услугами учреждений долговременной социальной поддержки и социальной реабилитации, зарегистрированных в Регистре поставщиков социальных услуг;

11) лица, выбывшие из учреждений долговременной социальной поддержки и социальной реабилитации, чтобы получать вышеупомянутые услуги по месту жительства;

12) лица, получающие пособие по уходу за ребенком или родительское пособие;

13) инвалиды I или II группы;

14) инвалиды III группы (только с 1 января 2021 года);

15) лица, достигшие пенсионного возраста в соответствии с нормами закона «О государственных пенсиях»;

16) лица, получающие пенсию по выслуге лет или специальную государственную пенсию;

17) политически репрессированные лица и участники национального сопротивления;

18) живущие в монастырях монахи и монахини — представители традиционных религиозных конфессий;

19) лица, пострадавшие в результате насильственных преступлений, а также жертвы торговли людьми (при официальном присвоении данного статуса) — на период, когда, согласно постановлению Кабинета министров, данный человек может считаться застрахованным;

20) лица, получающие вознаграждение за выполнение обязанностей приемной семьи.

Марина БЛУМЕНТАЛЬ.