Специалисты на протяжении десяти лет вели исследование среди чуть более 68 тысяч взрослых с разным состоянием здоровья полости рта. В результате ученые подсчитали, что смертность от рака у наблюдавшихся людей составила 14,45% и 11,36% для болевших пародонтитом и здоровых соответственно.
«Наше исследование впервые показало, что бактериальное заражение десен может просочиться из полости рта в другие части тела», — заявил ведущий исследование профессор Тимо Сорса.
В параллельном исследовании, опубликованном в British Journal of Cancer, британские ученые нашли у приводящих к пародонтиту бактерий (Treponema denticola) фермент, участвующий в процессе деления, и выяснили, что точно такой же энзим содержится в раковых клетках органов желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, специалисты утверждают, что найденный ими фермент подавляет иммунитет и помогает злокачественной опухоли распространяться по организму.
Пародонтит поражает ткани, окружающие зубы. При отсутствии должного лечения недуг приводит к разрушению альвеолярного отростка и последующей потере зуба. Пародонтит является одним из самых распространенных заболеваний десен.
Кровоточащие дёсны привлекают вирус Папиломы. Этот вирус вызывает рак горла. Через горло размножающийся вирус травит желудок и через него остальные органы. Например Майкл Дуглас сейчас заболел раком горла изза этого вируса. Оральный секс без презерватива верный путь к раку горла, как показал пример этот актёр..« ответить
Короче,нечего что попало лизать и сосать и пейте трихопол.« ответить