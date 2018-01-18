Больные десна ведут к раку(2)

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Анатолий Тарасов
10:57 18.01.2018
Техно / Наука

Ученые из Хельсинкского университета выяснили, что пародонтит может стать причиной рака. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Cancer.

Специалисты на протяжении десяти лет вели исследование среди чуть более 68 тысяч взрослых с разным состоянием здоровья полости рта. В результате ученые подсчитали, что смертность от рака у наблюдавшихся людей составила 14,45% и 11,36% для болевших пародонтитом и здоровых соответственно.

 

«Наше исследование впервые показало, что бактериальное заражение десен может просочиться из полости рта в другие части тела», — заявил ведущий исследование профессор Тимо Сорса.

 

В параллельном исследовании, опубликованном в British Journal of Cancer, британские ученые нашли у приводящих к пародонтиту бактерий (Treponema denticola) фермент, участвующий в процессе деления, и выяснили, что точно такой же энзим содержится в раковых клетках органов желудочно-кишечного тракта.

 

Кроме того, специалисты утверждают, что найденный ими фермент подавляет иммунитет и помогает злокачественной опухоли распространяться по организму.

 

Пародонтит поражает ткани, окружающие зубы. При отсутствии должного лечения недуг приводит к разрушению альвеолярного отростка и последующей потере зуба. Пародонтит является одним из самых распространенных заболеваний десен.

РИА Новости / Фото
Комментарии (2)
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всё намного проще 11:17 18:01:2018

Кровоточащие дёсны привлекают вирус Папиломы. Этот вирус вызывает рак горла. Через горло размножающийся вирус травит желудок и через него остальные органы. Например Майкл Дуглас сейчас заболел раком горла изза этого вируса. Оральный секс без презерватива верный путь к раку горла, как показал пример этот актёр..

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KOZA 11:39 18:01:2018

Короче,нечего что попало лизать и сосать и пейте трихопол.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (7)

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