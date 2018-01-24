Большой музыкальный приз Латвии, который учредил в 1993 году Раймонд Паулс (в то время министр культуры), вручается уже в 24–й раз. Это высшая и самая престижная в музыкальном мире страны награда.

Семь интриг

Члены авторитетного жюри, председатель которого избирается каждый раз новый, весь год посещают концерты. На этот раз жюри возглавил профессор–эмеритус Латвийской музыкальной академии Вилнис Страутиньш.

Заседания, на которых обсуждают кандидатуры номинантов, созываются каждый месяц в течение года. А в начале января список номинантов на награду обычно уже готов — его и представляют прессе. Его уже озвучили. А накануне церемонии вручения жюри голосует за одного лауреата по каждой номинации.

Их на этот раз восемь, и на семь из них выдвинуто по три кандидата. Только по одной категории лауреат уже известен: «За пожизненный вклад» награждается Большим музыкальным призом–2017 известный композитор, дирижер и педагог, народный артист Латвийской ССР, профессор Ромуалдс Калсонс, которому в прошлом году исполнился 81 год.

Работал звукорежиссером Латвийского радио и телевидения, преподавателем Латвийской музакадемии им. Я. Витола (с 1990–го по 2005–й возглавлял кафедру композиции), с 1984 года был секретарем Союза композиторов Латвии. Писал симфонии и концерты, которые исполнял наш симфонический оркестр под управлением Василия Синайского и Товия Лифшица, музыку к художественным и мультипликационным фильмам Рижской киностудии, спектаклям Театра кукол. Среди пропагандистов его музыки такие известные исполнители, как Раффи Хараджанян и Нора Новик, Петерис Плакидис и Элеонора Тестелец, а вокальные сочинения Калсона исполняла его супруга, сопрано Ирена Калсоне.

В 1996–м композитор написал оперу «Блудный сын» на либретто поэта Ояра Вациетиса по драме Рудольфа Блауманиса. В копилке композитора уже есть один Большой музыкальный приз, который ему вручили в 1996 году.

По всем остальным номинациям пока сохраняется интрига.

«Тангейзер» и «Зенит»

По категории «Молодой исполнитель года» названы кандидатуры скрипачки Кристине Баланас, контрабасиста Матиса Эйсака и исполнительницы на траверс–флейте Майи Клявини. Удивительно, что даже флейта эпохи барокко попала в номинацию…

За награду в категории «Лучшая работа в ансамбле» будут состязаться клавесинистка Иева Салиете, виолончелистка Иева Упатниеце и альтистка Санта Вижине. Все этих музыкантов завсегдатаям концертов довелось увидеть и услышать не раз.

Что касается номинации «Спектакль года», то это опера Рихарда Вагнера «Тангейзер», которую достойно представил на нашей сцене финский режиссер Вилпу Кильюнен. Хоть это и современная интерпретация средневековой истории, чувства зрителей ничем не были оскорблены — напротив, получилась красивая, поставленная с чувством костюмная история. Уже не говоря о музыке.

Второй в этой номинации значится песенная постановка «Зенит» на музыку нынешней восходящей звезды латвийской композиции Яниса Шипкевица и слова поэта Марта Пуята. Режиссер — Виестурс Мейкшан. Концерт прошел летом в Цесисе. А третий номинант — Освальдо Голихов со своей оперой Ainadamar, поставленной в парке Цесисского замка.

Дама–дирижер и оркестр «Рига»

Номинанты «Концерта года» тоже остались у многих в памяти. Это концерт, открывший 25–й Лиепайский международный фестиваль звезд, это концерт из произведений не успевшего дожить двух месяцев до своего юбилейного концерта композитора и пианиста Петериса Плакидиса «Брамс вдохновляет Плакидиса» и необычный концерт «Две четверти. Тюр. Шуман», где Латвийским национальным симфоническим оркестром управляла женщина–дирижер из Эстонии, маэстро Кристине Поска.

В номинации «За выдающееся творчество в течение года» названы камерный хор «Аве Сол» (дирижер Андрис Вейсманис), барокко–оркестр Collegium Musicum Riga (худрук — Марис Купч) и оркестр «Рига» (главный дирижер — Валдис Бутанс). Всем нам памятны великолепные концерты нескольких барочных коллективов Мариса Купча вместе с солистами, его изыскательские работы и находки шедевров и изюминок музыкальной жизни Риги и Курляндии прошлых веков, бесплатные концерты высочайшего музыкального уровня в церкви Святой Марии Магдалины. Немало многолетних поклонников и у хора «Аве Сол», и у духового оркестра «Рига», который дает массу концертов и проводит международный фестиваль коллективов духовых инструментов Windstream.

В штате оркестра «Рига» только одних кларнетистов 11 человек. Нынешний худрук коллектива Валдис Бутанс блестяще разбирается в том, что можно и нужно играть с таким необычным составом, как делать оркестровки сложнейшей музыки, которую раньше таким составом никто не исполнял. Это сложно и технически, и интонационно, и в музыкальном отношении. К тому же оркестр, будучи рижским муниципальным коллективом, дает немало бесплатных концертов для рижан. Слушатели очень благодарны…

Среди «Музыкантов года» — органистка Ивета Апкална, гитарист Матис Чударс и саксофонист Арвид Казлаускас.

Успешное начало

Что касается «Нового сочинения года», то здесь есть известный композитор Андрис Дзенитис со своим фортепианным циклом «Восьмиугольник», исполненным звездой латвийского пианизма Рейнисом Зариньшем, которого мы нечасто видим и слышим в родном городе — чаще в Лондоне и окрест. Другой номинант, Линда Леймане, написала сочинение Dialexica, которое исполнил на фестивале «Сан–Суси» наш камерный оркестр Sinfonietta Riga.

А третье сочинение — «Огонь и роза» Криста Аузниекса — представил тоже оркестр Sinfonietta Riga под управлением Нормунда Шне.

Об авторе, успешном молодом музыканте Аузниексе, рассказывает член жюри, педагог, музыковед Борис Аврамец:

— Он окончил бакалаврскую программу в нашей музакадемии, а потом поехал поступать в один из известнейших университетов Америки — Йельский. Получил диплом магистра, учится в докторантуре и уже преподает. Его произведение «Огонь и роза», прозвучавшее в Цесисе, являет образец абсолютно нового композиторского мышления. Там поразительные краски, удивительное, потрясающе интересное звучание — ведь это самое главное в музыке. Ему сейчас лет 26, а уже такая заявка.

В мире, между прочим, звучит сегодня немало латвийской музыки — любят наших Петериса Васка и Рихарда Дубру. Мне кажется, исходя из моего опыта, что Аузниекс с годами станет покруче этих двоих.

Что касается хоров, то у нас их традиционно много, и очень хороших, даже тех, которые попадают в категорию «любительские», то есть не на зарплате у государства или муниципалитетов. Мы их редко, но тоже выдвигаем на номинации этого приза. Немало и оркестров. Уже не говорю о двух симфонических, вот в прошлом году номинантом Большого музыкального приза стал возрожденный ныне, работающий под патронатом Раймонда Паулса, управляемый Марисом Бриежкалнсом Биг–бенд Латвийского радио. Появился достойный Елгавский джаз–бенд.

Мы спросили о том, почему не попал ни в одну номинацию православный камерный хор «Благовест», который в этом году завоевал две высшие награды на Третьей Европейской олимпиаде хоров и одну — на Азиатской хоровой олимпиаде.

— Жюри рассматривает те коллективы и тех исполнителей, которые дали в течение года много разных концертов. «Благовест» у нас отпал на первом же этапе по этой причине — слишком мало концертов.

В прошлом году среди номинантов было немало представителей нацменьшинств, а в этом — ни одного…

— Об этом, честно говоря, никто не думал, — комментирует Борис. — Но вот есть у нас Арвид Казлаускас — чистый литовец. Первая скрипка ЛНСО Георг Саркисян тоже выдвигался в прошлом году и получил приз. Или Ксения Сидорова — ни у кого не было насчет нее сомнений, она лауреат приза, все Осокины уже получили по призу.

А что касается музыкантов из других стран, которые проводят блестящие концерты в Латвии, то это, как говорится, «не их праздник». В этом году у нас фигурирует эстонка Кристине Поска, но ведь управляла она нашим симфоническим оркестром и солистом был Гунтарс Фрейберг. То есть мы поощряем своих музыкантов. Вообще–то идея Большого музыкального приза Латвии в том, чтобы стимулировать именно местных.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.