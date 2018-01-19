Депутат Рижской думы Мартиньш Бондарс заявил, не видит другого выхода для себя, кроме как уехать из Латвии, сообщает rus.db.lv. Ранее стало известно, что суд арестовал собственность и банковские счета Бондарса, кроме того, большая часть его зарплаты удерживается, на руки он получает только минималку в размере 430 евро.

Санкции к Бондарсу применены в рамках судебного процесса, который связан с возглавляемым им некогда банком Latvijas krājbanka, признанным позже неплатежеспособным. В конце июня прошлого года суд Видземского предместья Риги принял решение о взыскании 15 миллионов евро с семи бывших членов правления банка, в том числе — с Бондарса.

По словам депутата, дело против него сфабриковано, потому что «главное в нем — не деньги, а уничтожение репутации».

Бондарс называет сложившуюся ситуацию бредом.

«Это все равно, что требовать с меня ответственности за то, что администратор продал океанную яхту человеку с Болдераи, — говорит он. — В банке в правление входило 6 человек, они понимали, что они делают, и у них сейчас уголовные дела. У меня же гражданский процесс! После этого все выданные кредиты много раз проверялись и перепроверялись комиссией по надзору за рынками финансов и капитала. Потом эти же кредиты проверила аудиторская компания Ernst & Young, тоже все было хорошо. А потом суд сказал другое: «Нам кажется, что ты — сволочь!» И не обосновывают почему».

Бондарс говорит, что вся эта ситуация наталкивает его на мысль о том, чтобы покинуть страну.

«Я думал, что мне делать. Решил, что просто уеду из Латвии. А что мне остается? Меня унизили и в личном плане, и в профессиональном тоже. Просто уеду и все!» — говорит он, при этом допуская, что здравый смысл победит. Но шансы на это малы.

«Я вижу, кто против меня играет, — говорит Бондарс. — Вижу, какие деньги там крутятся. Огромные деньги идут на PR, на лучших юристов, а у меня нет такой возможности. Я должен сражаться голыми руками. Я удивляюсь, что все это в Латвии происходит вполне легитимно. Все видят, что это — самые настоящее бесправие, и все молчат при этом».