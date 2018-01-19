Санкции к Бондарсу применены в рамках судебного процесса, который связан с возглавляемым им некогда банком Latvijas krājbanka, признанным позже неплатежеспособным. В конце июня прошлого года суд Видземского предместья Риги принял решение о взыскании 15 миллионов евро с семи бывших членов правления банка, в том числе — с Бондарса.
По словам депутата, дело против него сфабриковано, потому что «главное в нем — не деньги, а уничтожение репутации».
Бондарс называет сложившуюся ситуацию бредом.
«Это все равно, что требовать с меня ответственности за то, что администратор продал океанную яхту человеку с Болдераи, — говорит он. — В банке в правление входило 6 человек, они понимали, что они делают, и у них сейчас уголовные дела. У меня же гражданский процесс! После этого все выданные кредиты много раз проверялись и перепроверялись комиссией по надзору за рынками финансов и капитала. Потом эти же кредиты проверила аудиторская компания Ernst & Young, тоже все было хорошо. А потом суд сказал другое: «Нам кажется, что ты — сволочь!» И не обосновывают почему».
Бондарс говорит, что вся эта ситуация наталкивает его на мысль о том, чтобы покинуть страну.
«Я думал, что мне делать. Решил, что просто уеду из Латвии. А что мне остается? Меня унизили и в личном плане, и в профессиональном тоже. Просто уеду и все!» — говорит он, при этом допуская, что здравый смысл победит. Но шансы на это малы.
«Я вижу, кто против меня играет, — говорит Бондарс. — Вижу, какие деньги там крутятся. Огромные деньги идут на PR, на лучших юристов, а у меня нет такой возможности. Я должен сражаться голыми руками. Я удивляюсь, что все это в Латвии происходит вполне легитимно. Все видят, что это — самые настоящее бесправие, и все молчат при этом».
Всё правильно, - ограбил людей и пора делать ноги?« ответить
Ну что же с почином, ибо первая ласточка улетает.
И нет, чтобы государственным органам перекрыть доступ к средствам перемещения за границу государства, - ничего сделано не будет.
И ворюга посмеиваясь внутри сделает те самые ноги, ну а ограбленные им и в том числе госкдарство останутся при своих интересах.
С чем я лично Латвию и поздравляю!
а кто будет страну отстраивать??? налоги платить??? бекон выращивать иди« ответить
уехать он собирается. а там на что жить будет, на пособия????
Значит есть "заначка", иначе бы не говорил о бегстве из страны.« ответить
on v Irlandiju poedet gribi sobiratj.« ответить
)))))))
в Швейцарию,по горам альпийским от тоски лазить...неужели вы думаете,что у него только 15 лимонов украдено?какие вы наивные...« ответить
Самое смешное, что бежит ещё и с деньгами НЕграждан!« ответить
А латыши привыкли сводить счёты с неугодными по- тихому.« ответить
Этому их их история нахождения под властью немцев и всех остальных научила.
Это славяне могут орать во всю глотку и потом обниматься как лучшие друзья, а эти нет, они втихомолку сделают своё дело и также молча будут радоваться, что другому плохо.
Он знает кто за этим стоит, но фамилии не называет, а может элементарно просто попался, а вот они не попались, а воруете вы там в основном ВСЕ используя служебное положение и любую возможность, бери любого и к стенке и не ошибёшься!!! Так что беги "Сеня" беги, а то бить будут...:)))« ответить