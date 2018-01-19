Бондарс бежит из Латвии с деньгами граждан?(10)

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Анатолий Тарасов
09:09 19.01.2018
Политика / Политики

Депутат Рижской думы Мартиньш Бондарс заявил, не видит другого выхода для себя, кроме как уехать из Латвии, сообщает rus.db.lv. Ранее стало известно, что суд арестовал собственность и банковские счета Бондарса, кроме того, большая часть его зарплаты удерживается, на руки он получает только минималку в размере 430 евро.

Санкции к Бондарсу применены в рамках судебного процесса, который связан с возглавляемым им некогда банком Latvijas krājbanka, признанным позже неплатежеспособным. В конце июня прошлого года суд Видземского предместья Риги принял решение о взыскании 15 миллионов евро с семи бывших членов правления банка, в том числе — с Бондарса.

 

По словам депутата, дело против него сфабриковано, потому что «главное в нем — не деньги, а уничтожение репутации».

 

Бондарс называет сложившуюся ситуацию бредом.

 

«Это все равно, что требовать с меня ответственности за то, что администратор продал океанную яхту человеку с Болдераи, — говорит он. — В банке в правление входило 6 человек, они понимали, что они делают, и у них сейчас уголовные дела. У меня же гражданский процесс! После этого все выданные кредиты много раз проверялись и перепроверялись комиссией по надзору за рынками финансов и капитала. Потом эти же кредиты проверила аудиторская компания Ernst & Young, тоже все было хорошо. А потом суд сказал другое: «Нам кажется, что ты — сволочь!» И не обосновывают почему».

 

Бондарс говорит, что вся эта ситуация наталкивает его на мысль о том, чтобы покинуть страну.

 

«Я думал, что мне делать. Решил, что просто уеду из Латвии. А что мне остается? Меня унизили и в личном плане, и в профессиональном тоже. Просто уеду и все!» — говорит он, при этом допуская, что здравый смысл победит. Но шансы на это малы.

 

«Я вижу, кто против меня играет, — говорит Бондарс. — Вижу, какие деньги там крутятся. Огромные деньги идут на PR, на лучших юристов, а у меня нет такой возможности. Я должен сражаться голыми руками. Я удивляюсь, что все это в Латвии происходит вполне легитимно. Все видят, что это — самые настоящее бесправие, и все молчат при этом».

Dienas Bizness / Фото LETA
Комментарии (10)
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Latviešu patriots 09:18 19:01:2018

Всё правильно, - ограбил людей и пора делать ноги?
Ну что же с почином, ибо первая ласточка улетает.
И нет, чтобы государственным органам перекрыть доступ к средствам перемещения за границу государства, - ничего сделано не будет.
И ворюга посмеиваясь внутри сделает те самые ноги, ну а ограбленные им и в том числе госкдарство останутся при своих интересах.
С чем я лично Латвию и поздравляю!

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смерш 09:34 19:01:2018

а кто будет страну отстраивать??? налоги платить??? бекон выращивать иди
уехать он собирается. а там на что жить будет, на пособия????

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вор должен сидеть... в сейме или в тюрьме? 09:38 19:01:2018

Значит есть "заначка", иначе бы не говорил о бегстве из страны.

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Janka 10:18 19:01:2018

on v Irlandiju poedet gribi sobiratj.
)))))))

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поедет 11:47 19:01:2018

в Швейцарию,по горам альпийским от тоски лазить...неужели вы думаете,что у него только 15 лимонов украдено?какие вы наивные...

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Ага-ага 09:49 19:01:2018

Самое смешное, что бежит ещё и с деньгами НЕграждан!

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Да какая разница где и как. 10:24 19:01:2018

А латыши привыкли сводить счёты с неугодными по- тихому.
Этому их их история нахождения под властью немцев и всех остальных научила.
Это славяне могут орать во всю глотку и потом обниматься как лучшие друзья, а эти нет, они втихомолку сделают своё дело и также молча будут радоваться, что другому плохо.

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Забар 10:53 19:01:2018

Он знает кто за этим стоит, но фамилии не называет, а может элементарно просто попался, а вот они не попались, а воруете вы там в основном ВСЕ используя служебное положение и любую возможность, бери любого и к стенке и не ошибёшься!!! Так что беги "Сеня" беги, а то бить будут...:)))

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12

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (14)

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