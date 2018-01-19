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Кто знает, быть может прощлой ночью луна стала светить немного иначе, но сегодня оппозиционер вдруг сообщил всем, что новости о его отъезде из страны, которые, к слову, появились почти на всех латвийских порталах – фейк, купленный Ушаковым в подконтрольных мэру СМИ.
Особо досталось порталам FOCUS.LV и RUBABILDES.LV, которых Бондарс открытым текстом назвал распространителями лжи на зарплате у Ушакова.
При этом, что любопытно, практически все местные СМИ (включая упомянутые), опубликовавшие слова господина Бондарса ссылались на его беседу с журналистом RUS.DB.LV Ольгой Князевой и опубликованную на том же портале статью.
В ответ на истерику об очередном ушаковском заговоре в соцсетях у депутата спросили, общался ли он с госпожой Князевой на данную тему.
“Да, общался”, — ответил он.
“И? Ольга врет?”, — спросили его вновь журналисты.
На это, как это обычно бывает, господин Бондарс решил не отвечать. Кто знает, возможно представляя очередное судебное дело, ведь, как это тоже часто бывает, журналисты записывают свои интервью на диктофон.
"Вор должен сидеть в тюрьме"!« ответить
Молодец Нил!« ответить
Бондарь, не истери, твоё место на нарах!« ответить
мартиньш ты воруешь не по рангу! придется отвечать!« ответить
Бондарс завидует Ушакову! Да и под дурачка канает, т.к. не хочет долг 15 лимонов отдавать. Знает, что ему дальше депутата не подняться. Хотя его должны заставить сложить мандат и уйти. Но депутаты этого не делают, видимо у самих "рыльце в пушку"« ответить
Конечно молодец - мало того , Жданок со своим РСЛ кидаются при первой возможности , им даже повод не нужен , теперь и Бондарский до кучи уже со своими разоблачениями. Если так и дальше пойдёт , то Ушаков переплюнет Путина по своим возможностям влиять на ветер , солнце , выборы , и т.д. Одно слово - молодец, так держать!« ответить
Про нары... Это к кому из главных действующих лиц относится?« ответить
Не ругайте его, он не хотел. Возможно это будущий президент, так что хоть немного "уважения"« ответить
У нас президенты по нарастающей: чем дальше, тем смешнее.« ответить
мартиньш ты воруешь не по рангу! придется ответить!!!« ответить
И он прав. Любая критика удаляется или не проходит А некоторые статьи лишены возможности комментировать.« ответить
Паскудные ублюдки начинают жрать друг друга?« ответить