Бондарс заявил, что почти все латвийские СМИ куплены Ушаковым(16)

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Виталий Вавилкин
16:50 18.01.2018
Политика / Политики

После того, как стало известно, что суд лишил депутата Рижской думы Мартиньша Бондарса всего имущества и банковских счетов, чтобы погасить его 15-миллионый долг, появившийся в связи с его не слишком успешной работой в качестве руководства «Latvijas Krājbanka», почти во всех СМИ появилась информация о том, что политик думает покинуть Латвию.

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Кто знает, быть может прощлой ночью луна стала светить немного иначе, но сегодня оппозиционер вдруг сообщил всем, что новости о его отъезде из страны, которые, к слову, появились почти на всех латвийских порталах – фейк, купленный Ушаковым в подконтрольных мэру СМИ.

 

Особо досталось порталам FOCUS.LV и RUBABILDES.LV, которых Бондарс открытым текстом назвал распространителями лжи на зарплате у Ушакова.

 

При этом, что любопытно, практически все местные СМИ (включая упомянутые), опубликовавшие слова господина Бондарса ссылались на его беседу с журналистом RUS.DB.LV Ольгой Князевой и опубликованную на том же портале статью.

 

В ответ на истерику об очередном ушаковском заговоре в соцсетях у депутата спросили, общался ли он с госпожой Князевой на данную тему.

 

“Да, общался”, — ответил он.

 

“И? Ольга врет?”, — спросили его вновь журналисты.

 

На это, как это обычно бывает, господин Бондарс решил не отвечать. Кто знает, возможно представляя очередное судебное дело, ведь, как это тоже часто бывает, журналисты записывают свои интервью на диктофон.

 

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (16)
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ему от народа 16:55 18:01:2018

"Вор должен сидеть в тюрьме"!

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СССР 17:06 18:01:2018

Молодец Нил!

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Истерик 17:11 18:01:2018

Бондарь, не истери, твоё место на нарах!

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вайра в.фройберга 17:14 18:01:2018

мартиньш ты воруешь не по рангу! придется отвечать!

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Элементарно, Ватсон 17:23 18:01:2018

Бондарс завидует Ушакову! Да и под дурачка канает, т.к. не хочет долг 15 лимонов отдавать. Знает, что ему дальше депутата не подняться. Хотя его должны заставить сложить мандат и уйти. Но депутаты этого не делают, видимо у самих "рыльце в пушку"

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Платон 21:51 18:01:2018

Конечно молодец - мало того , Жданок со своим РСЛ кидаются при первой возможности , им даже повод не нужен , теперь и Бондарский до кучи уже со своими разоблачениями. Если так и дальше пойдёт , то Ушаков переплюнет Путина по своим возможностям влиять на ветер , солнце , выборы , и т.д. Одно слово - молодец, так держать!

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Золотко 23:35 18:01:2018

Про нары... Это к кому из главных действующих лиц относится?

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Да ладно ... 17:10 18:01:2018

Не ругайте его, он не хотел. Возможно это будущий президент, так что хоть немного "уважения"

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Ну да 17:14 18:01:2018

У нас президенты по нарастающей: чем дальше, тем смешнее.

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вайра в.фройберга 17:13 18:01:2018

мартиньш ты воруешь не по рангу! придется ответить!!!

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Гражданская позиция 17:26 18:01:2018

И он прав. Любая критика удаляется или не проходит А некоторые статьи лишены возможности комментировать.

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1 17:33 18:01:2018

Паскудные ублюдки начинают жрать друг друга?

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12

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (11)

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