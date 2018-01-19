После того, как стало известно, что суд лишил депутата Рижской думы Мартиньша Бондарса всего имущества и банковских счетов, чтобы погасить его 15-миллионый долг, появившийся в связи с его не слишком успешной работой в качестве руководства «Latvijas Krājbanka», почти во всех СМИ появилась информация о том, что политик думает покинуть Латвию.

_______________________________________

Кто знает, быть может прощлой ночью луна стала светить немного иначе, но сегодня оппозиционер вдруг сообщил всем, что новости о его отъезде из страны, которые, к слову, появились почти на всех латвийских порталах – фейк, купленный Ушаковым в подконтрольных мэру СМИ.

Особо досталось порталам FOCUS.LV и RUBABILDES.LV, которых Бондарс открытым текстом назвал распространителями лжи на зарплате у Ушакова.

При этом, что любопытно, практически все местные СМИ (включая упомянутые), опубликовавшие слова господина Бондарса ссылались на его беседу с журналистом RUS.DB.LV Ольгой Князевой и опубликованную на том же портале статью.

В ответ на истерику об очередном ушаковском заговоре в соцсетях у депутата спросили, общался ли он с госпожой Князевой на данную тему.

“Да, общался”, — ответил он.

“И? Ольга врет?”, — спросили его вновь журналисты.

На это, как это обычно бывает, господин Бондарс решил не отвечать. Кто знает, возможно представляя очередное судебное дело, ведь, как это тоже часто бывает, журналисты записывают свои интервью на диктофон.