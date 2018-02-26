Борис Акунин объяснил «смысл современного путинизма»(6)

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Герман Бергер
22:00 25.02.2018
Lifenews / Люди

Писатель и историк Борис Акунин отреагировал на скандальное анонимное предвыборное видео про «гея на передержке». Он назвал его «программным» роликом сторонников Владимира Путина.

«Вот, например, этот ролик предвыборный, который обсуждают: про гея на передержке и все такое прочее. На самом деле, это есть такой, что ли, программный ролик идеи консерватизма, есть смысл идеологии современно путинизма» — рассуждал 61-летний Борис Акунин в эфире радио «Эхо Москвы».

 

Суть этой идеологии, по словам Акунина, состоит в следующем: «держитесь за то, что у вас есть сегодня, потому что любые перемены будут к худшему».

 

Писатель назвал подобную идеологию «слабой» и сравнил с состоянием общественного мнения в 1970-1980-е годы: «только бы не было войны. То есть тебя никуда не ведут, тебя запугивают тем, что если что-то изменится, то будет хуже и страшнее. Уж пускай хреново — держитесь за то, что есть».

 

В середине февраля в Сети появилось так называемое «вирусное видео», цель которого — повысить явку на выборах президента России в марте 2018 года. Герой видео не хочет идти на выборы и высмеивает свою супругу, которая намерена проголосовать. Затем ему снится сон — его пытаются призвать в армию, сын в пионерском галстуке просит 4 млн рублей на охрану школы, а на кухне сидит «гей на передержке».

 

Ранее лишь единственный кандидат, зарегистрированный на выборах президента России, 36-летняя Ксения Собчак, последовательно осудила идеи «вирусной продукции», назвав ее «гомофобной гадостью».

 

Эхо Москвы / Фото
Комментарии (6)
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ин-на 22:09 25:02:2018

свинью эту мерзкую в дерьмократическую хохляндию сослать, пусть наслаждается тварь дерьмократией

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хихи 22:27 25:02:2018

Россия как большая зона )))
на дорогах в каждом 20 км посты, херовые гаичники стоят ...
видимо сами от себя охраняются, что за брдак страна )))))
просто все дерьмо, 37 год

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Апис 06:09 26:02:2018

Сослать в хохляндию? А почему не в Голландию? Пусть с земляком -Мишико там зажигает. Акунин грузин.
А про полицию на дорогах. . . Это кому-то мешает? Слава богу, что есть кого поставить, когда такие перцы гоняют по Руси.
Читая некоторые посты на этом сайте у народа невольно пробуждаетсяся ностальгия по сталинским временам. Отдельные писаки -русофобы уже копали бы уголек в Воркуте или лес валили на Колыме, пользу русскому народу приносили.

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Ну 07:53 26:02:2018

Рабы при хозяине с крепкой рукой не любят когда им будоражат мозги мыслями, вас можно понять.

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West 07:40 26:02:2018

Акунин, ещё мягко и корректно сказал, а по сути камарилья чекистского нарко ворья открыто грабит страну под завывания из зомбоящика о "вставании с колен", "кровожадных пмндосах",незамысловатый, малообразованный плебс, тоскующий по совку, с радостью эту эрнстовскую ботву хавает. Ну, а чекиситы принюхав дорожки кокса, триллионы долларов гонят к тем же "проклятым пиндосам".Примитивная уголовщина, если не считать ещё и кровавой бойни у хохлов.

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Коловрат 08:17 26:02:2018

Не открывайте нам несмышлённым глаза на российскую "элиту" и тамошние порядки! Знаем, плавали...
Не в этом суть. Поражает дремучая злоба ко всему русскому. Каждый погибший русский человек - повод для безумного восторга отдельных персонажей, скрывающихся опять же под русскими именами.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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