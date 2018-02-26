«Вот, например, этот ролик предвыборный, который обсуждают: про гея на передержке и все такое прочее. На самом деле, это есть такой, что ли, программный ролик идеи консерватизма, есть смысл идеологии современно путинизма» — рассуждал 61-летний Борис Акунин в эфире радио «Эхо Москвы».
Суть этой идеологии, по словам Акунина, состоит в следующем: «держитесь за то, что у вас есть сегодня, потому что любые перемены будут к худшему».
Писатель назвал подобную идеологию «слабой» и сравнил с состоянием общественного мнения в 1970-1980-е годы: «только бы не было войны. То есть тебя никуда не ведут, тебя запугивают тем, что если что-то изменится, то будет хуже и страшнее. Уж пускай хреново — держитесь за то, что есть».
В середине февраля в Сети появилось так называемое «вирусное видео», цель которого — повысить явку на выборах президента России в марте 2018 года. Герой видео не хочет идти на выборы и высмеивает свою супругу, которая намерена проголосовать. Затем ему снится сон — его пытаются призвать в армию, сын в пионерском галстуке просит 4 млн рублей на охрану школы, а на кухне сидит «гей на передержке».
Ранее лишь единственный кандидат, зарегистрированный на выборах президента России, 36-летняя Ксения Собчак, последовательно осудила идеи «вирусной продукции», назвав ее «гомофобной гадостью».
свинью эту мерзкую в дерьмократическую хохляндию сослать, пусть наслаждается тварь дерьмократией« ответить
Россия как большая зона )))« ответить
на дорогах в каждом 20 км посты, херовые гаичники стоят ...
видимо сами от себя охраняются, что за брдак страна )))))
просто все дерьмо, 37 год
Сослать в хохляндию? А почему не в Голландию? Пусть с земляком -Мишико там зажигает. Акунин грузин.« ответить
А про полицию на дорогах. . . Это кому-то мешает? Слава богу, что есть кого поставить, когда такие перцы гоняют по Руси.
Читая некоторые посты на этом сайте у народа невольно пробуждаетсяся ностальгия по сталинским временам. Отдельные писаки -русофобы уже копали бы уголек в Воркуте или лес валили на Колыме, пользу русскому народу приносили.
Рабы при хозяине с крепкой рукой не любят когда им будоражат мозги мыслями, вас можно понять.« ответить
Акунин, ещё мягко и корректно сказал, а по сути камарилья чекистского нарко ворья открыто грабит страну под завывания из зомбоящика о "вставании с колен", "кровожадных пмндосах",незамысловатый, малообразованный плебс, тоскующий по совку, с радостью эту эрнстовскую ботву хавает. Ну, а чекиситы принюхав дорожки кокса, триллионы долларов гонят к тем же "проклятым пиндосам".Примитивная уголовщина, если не считать ещё и кровавой бойни у хохлов.« ответить
Не открывайте нам несмышлённым глаза на российскую "элиту" и тамошние порядки! Знаем, плавали...« ответить
Не в этом суть. Поражает дремучая злоба ко всему русскому. Каждый погибший русский человек - повод для безумного восторга отдельных персонажей, скрывающихся опять же под русскими именами.