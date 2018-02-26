Писатель и историк Борис Акунин отреагировал на скандальное анонимное предвыборное видео про «гея на передержке». Он назвал его «программным» роликом сторонников Владимира Путина.

«Вот, например, этот ролик предвыборный, который обсуждают: про гея на передержке и все такое прочее. На самом деле, это есть такой, что ли, программный ролик идеи консерватизма, есть смысл идеологии современно путинизма» — рассуждал 61-летний Борис Акунин в эфире радио «Эхо Москвы».

Суть этой идеологии, по словам Акунина, состоит в следующем: «держитесь за то, что у вас есть сегодня, потому что любые перемены будут к худшему».

Писатель назвал подобную идеологию «слабой» и сравнил с состоянием общественного мнения в 1970-1980-е годы: «только бы не было войны. То есть тебя никуда не ведут, тебя запугивают тем, что если что-то изменится, то будет хуже и страшнее. Уж пускай хреново — держитесь за то, что есть».

В середине февраля в Сети появилось так называемое «вирусное видео», цель которого — повысить явку на выборах президента России в марте 2018 года. Герой видео не хочет идти на выборы и высмеивает свою супругу, которая намерена проголосовать. Затем ему снится сон — его пытаются призвать в армию, сын в пионерском галстуке просит 4 млн рублей на охрану школы, а на кухне сидит «гей на передержке».

Ранее лишь единственный кандидат, зарегистрированный на выборах президента России, 36-летняя Ксения Собчак, последовательно осудила идеи «вирусной продукции», назвав ее «гомофобной гадостью».