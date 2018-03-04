Борис Гребенщиков попал в реанимацию(4)

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Владимир Бучельников
12:08 04.03.2018
Lifenews / Звезды

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков оказался в реанимации Санкт-Петербурга. Об этом сообщает сайт kp.ru, ссылаясь на друга музыканта, художника и режиссера Виктора Тихомирова.

Как сообщают СМИ, причиной госпитализации могли стать проблемы с сердцем. Однако сам Тихомиров утверждает, что музыканта госпитализировали с воспалением легких.

 

«Вчера утром он попал в реанимацию. У него воспаление легких. Находится сейчас в сознании», — пояснил друг Гребенщикова.

 

Между тем директор группы «Аквариум» Максим Ландэ предложил «помолиться о здравии» музыканта. Он не стал уточнять, действительно ли Гребенщиков в больнице.

Комсомольская правда / Фото
Комментарии (4)
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кен 13:21 04:03:2018

Просто перенюхался, наверное.

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Да какая разница где и как. 13:50 04:03:2018

Хорошие зубы до старости сохранил, наверное зубным порошком с детства чистил?

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ага 14:00 04:03:2018

А перед сном в стакан кладёт,чтоб еще лучше сохранились))

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ваня 15:07 04:03:2018

вечная память

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)

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