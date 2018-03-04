Как сообщают СМИ, причиной госпитализации могли стать проблемы с сердцем. Однако сам Тихомиров утверждает, что музыканта госпитализировали с воспалением легких.
«Вчера утром он попал в реанимацию. У него воспаление легких. Находится сейчас в сознании», — пояснил друг Гребенщикова.
Между тем директор группы «Аквариум» Максим Ландэ предложил «помолиться о здравии» музыканта. Он не стал уточнять, действительно ли Гребенщиков в больнице.
Просто перенюхался, наверное.« ответить
Хорошие зубы до старости сохранил, наверное зубным порошком с детства чистил?« ответить
А перед сном в стакан кладёт,чтоб еще лучше сохранились))« ответить
вечная память« ответить