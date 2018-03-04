Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков оказался в реанимации Санкт-Петербурга. Об этом сообщает сайт kp.ru, ссылаясь на друга музыканта, художника и режиссера Виктора Тихомирова.

Как сообщают СМИ, причиной госпитализации могли стать проблемы с сердцем. Однако сам Тихомиров утверждает, что музыканта госпитализировали с воспалением легких.

«Вчера утром он попал в реанимацию. У него воспаление легких. Находится сейчас в сознании», — пояснил друг Гребенщикова.

Между тем директор группы «Аквариум» Максим Ландэ предложил «помолиться о здравии» музыканта. Он не стал уточнять, действительно ли Гребенщиков в больнице.