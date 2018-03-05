Как сообщил источник Русской службы Би-би-си в окружении музыканта, у Гребенщикова пневмония, он находится в реанимации.
Друг музыканта режиссер Виктор Тихомиров сообщил российским СМИ, что Гребенщиков попал в реанимацию рано утром в субботу, 3 марта. По его словам, у музыканта воспаление легких.
В разговоре с Русской службой Би-би-си директор группы «Аквариум» Максим Ландэ подтвердил, что у Гребенщикова проблемы со здоровьем, но не стал вдаваться в подробности.
Ландэ подчеркнул, что тема здоровья музыканта является глубоко личной и призвал журналистов не беспокоить окружение Гребенщикова.
«Я бы хотел через вас обратиться к вашим коллегам и попросить их вспомнить о приличиях и перестать обрывать телефоны [семье Гребенщикова и его окружению]. Те, кого правда волнует эта тема, могут пожелать ему здоровья», — сказал он.
Я не знаю, ПОЧЕМУ, этот блеющий КОЗЁЛ - так интересен почтенной публике. Этот КОЗЁЛ (Гребенщиков) , в своё время, правильно УЛОВИЛ "усталость" НАРОДА от "совдеповской" эстрады. Да, УСПЕЛ заработать СВОЮ "дешёвую" популярность.« ответить
в том то и дело что он ЗАРАБОТАЛ свою популярность-а тебе есть чем гордиться?мне многое не нравится на эстраде, но хаять людей-это паталогия« ответить