В борьбе с русской пропагандой надо вести себя прилично. Если вы перекроете доступ этой самой «пропаганды» (информации) к западному обществу, то проиграете. Совет особенно интересен потому, что исходит от человека, имеющего прямое отношение к появлению понятия «мягкой силы», — американского политолога Джозефа Ная.

Это длинная и отдельная история — кто все-таки изобрел «мягкую силу». Примерно как с Поповым и Маркони: кто из них создал радио? Есть мнение, что по части силы первенство у Дэвида Шэмбо, но вот Джозеф Най в своей только что вышедшей публикации в Foreign Affairs напоминает на всякий случай, что мягкую силу он впервые придумал еще в 1990 году.

Они между собой разберутся, а у нас тем временем новая проблема и новый термин — «острая сила». К таковой относится все, что у Китая или России вещает на другие страны. Авторы этого научного термина постарались застолбить свои имена: Кристофер Уокер и Джессика Людвиг — запомним.

Джозеф Най попросту великолепен, объясняя смысл всех этих злостных сил. Дословно: «Мягкая сила сама по себе не плоха и не хороша. Это необязательно лучше — выкручивать мозги вместо того, чтобы выкручивать руки». И парой фраз ниже: «Если кто-то приставляет к вашему виску пистолет и требует ваш кошелек, то не спрашивает, чего вы хотите и что думаете. Это — жесткая сила. Если же этот человек старается уговорить вас добровольно отдать кошелек, то тут все зависит от того, что вы думаете. Это — мягкая сила».

Это же ничуть не хуже, чем размышления некоего Большого Эла (Альфонсо Капоне) насчет того, как лучше добиться своего: с помощью пистолета, доброго слова или того и другого одновременно. Не хуже, потому что тут высказывается большой ученый и интеллектуал.

А еще настоящий мыслитель и мастер слова. Это же надо, так коротко и просто объяснить всю суть политики Запада в отношении как Китая, так и России (и еще многих) за обозримый период, да и за необозримый тоже. Ну и, видимо, не надо объяснять, что человек или страна думают, когда их хотят по-доброму лишить кошелька.

Собственно, на этом разговор вообще можно было бы закончить, если бы он не продолжался, все усложняясь. Теперь возникла еще и «острая сила». И вот что: это такая особая разновидность жесткой силы, когда пользуются фальшивой информацией во враждебных целях. Этим, замечает бесконечно искренний автор, занимались и США в годы холодной войны (вопрос: а сейчас перестали?). Просто сегодня дезинформация распространяется повсюду быстрее. Она острая и всепроникающая.

Разговор, по сути, идет не о том, какие силы бывают, а как надо на них реагировать. И вот здесь теоретик и мыслитель Най предостерегает свою цивилизацию от ошибок. С «острой силой» Китая и России Запад борется неправильно, подрывая собственные позиции. С ней пытаются бороться жесткими методами и лишаются тем самым собственной мягкости. А без нее очень плохо.

Знакомый разговор. Он идет параллельно с историей о том, как американский Минфин объяснил увлекшимся конгрессменам, что финансовые санкции против России подорвут американские финансы и положение США в мире. В сфере борьбы идей — а речь именно о них — получается, видимо, то же самое. Сами себе создают проблемы.

Конкретный пример из жизни: публикуется некий американский политолог в китайском англоязычном СМИ. Высказывает там мысли про ту же Америку и Запад в целом, которые — надо понимать — у себя дома ему почему-то высказать достаточно громко не удается. Рефлекс запретителей — заглушить китайское (или такое же российское) СМИ. То есть не дать американцам узнать, что есть такие факты или мысли, которых им не надо. Кто выиграл? Никак не Америка. Об этом и говорит Най.

Перед нами человек, твердо верящий в то, что в честном поединке он победит просто потому, что он западник, а Запад всегда лучше и сильнее. И его убежденность вызывает уважение.

Дмитрий Косырев