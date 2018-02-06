Это длинная и отдельная история — кто все-таки изобрел «мягкую силу». Примерно как с Поповым и Маркони: кто из них создал радио? Есть мнение, что по части силы первенство у Дэвида Шэмбо, но вот Джозеф Най в своей только что вышедшей публикации в Foreign Affairs напоминает на всякий случай, что мягкую силу он впервые придумал еще в 1990 году.
Они между собой разберутся, а у нас тем временем новая проблема и новый термин — «острая сила». К таковой относится все, что у Китая или России вещает на другие страны. Авторы этого научного термина постарались застолбить свои имена: Кристофер Уокер и Джессика Людвиг — запомним.
Джозеф Най попросту великолепен, объясняя смысл всех этих злостных сил. Дословно: «Мягкая сила сама по себе не плоха и не хороша. Это необязательно лучше — выкручивать мозги вместо того, чтобы выкручивать руки». И парой фраз ниже: «Если кто-то приставляет к вашему виску пистолет и требует ваш кошелек, то не спрашивает, чего вы хотите и что думаете. Это — жесткая сила. Если же этот человек старается уговорить вас добровольно отдать кошелек, то тут все зависит от того, что вы думаете. Это — мягкая сила».
Это же ничуть не хуже, чем размышления некоего Большого Эла (Альфонсо Капоне) насчет того, как лучше добиться своего: с помощью пистолета, доброго слова или того и другого одновременно. Не хуже, потому что тут высказывается большой ученый и интеллектуал.
А еще настоящий мыслитель и мастер слова. Это же надо, так коротко и просто объяснить всю суть политики Запада в отношении как Китая, так и России (и еще многих) за обозримый период, да и за необозримый тоже. Ну и, видимо, не надо объяснять, что человек или страна думают, когда их хотят по-доброму лишить кошелька.
Собственно, на этом разговор вообще можно было бы закончить, если бы он не продолжался, все усложняясь. Теперь возникла еще и «острая сила». И вот что: это такая особая разновидность жесткой силы, когда пользуются фальшивой информацией во враждебных целях. Этим, замечает бесконечно искренний автор, занимались и США в годы холодной войны (вопрос: а сейчас перестали?). Просто сегодня дезинформация распространяется повсюду быстрее. Она острая и всепроникающая.
Разговор, по сути, идет не о том, какие силы бывают, а как надо на них реагировать. И вот здесь теоретик и мыслитель Най предостерегает свою цивилизацию от ошибок. С «острой силой» Китая и России Запад борется неправильно, подрывая собственные позиции. С ней пытаются бороться жесткими методами и лишаются тем самым собственной мягкости. А без нее очень плохо.
Знакомый разговор. Он идет параллельно с историей о том, как американский Минфин объяснил увлекшимся конгрессменам, что финансовые санкции против России подорвут американские финансы и положение США в мире. В сфере борьбы идей — а речь именно о них — получается, видимо, то же самое. Сами себе создают проблемы.
Конкретный пример из жизни: публикуется некий американский политолог в китайском англоязычном СМИ. Высказывает там мысли про ту же Америку и Запад в целом, которые — надо понимать — у себя дома ему почему-то высказать достаточно громко не удается. Рефлекс запретителей — заглушить китайское (или такое же российское) СМИ. То есть не дать американцам узнать, что есть такие факты или мысли, которых им не надо. Кто выиграл? Никак не Америка. Об этом и говорит Най.
Перед нами человек, твердо верящий в то, что в честном поединке он победит просто потому, что он западник, а Запад всегда лучше и сильнее. И его убежденность вызывает уважение.
Дмитрий Косырев
"Перед нами человек, твердо верящий в то, что в честном поединке он победит просто потому, что он западник, ..."« ответить
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По самоуверенности безграмотного дурака, видно сразу ... Это родовая примета послевоенного "запада" ... Точнее - США ...
Во-первых, стратегию "мягкой силы", за тысячи лет до появления этого парня и самого "запада", провозгласил Сунь Цзы в своём "искусстве войны" ...
Во-вторых, понятие "честный поединок" и "запад" в принципе несовместны ... С
Ведь именно на "поединок" у Штатов не хватило духа даже в первой войне "запада" против Северной Кореи ... Когда они собрали для войны с Пхеньяном целую шлоблу своих шакалов-цивилизаторов ...
Потом, то же, против Югославии, Ирака, Ливии, Сирии и т.д. ...
И парень с биркой "най" просто лжец и трепло ... А значит, он уже проиграл ...
Пишет американец:« ответить
Я ещё захватил жизнь во вполне компетентной стране, а сейчас вижу страну некомпетентную.
Некомпетентны все. Полицейские некомпетентны. Они стреляют в детей, бабушек, калек, но утверждают, что при этом они боялись за свою жизнь.
Внешнеполитические полицейские Вашингтона некомпетентны. Вашингтон отвратил от себя весь мир своими безумными и преступными нападениями на другие страны. Сегодня Соединенные Штаты и Израиль — два государства на земле, к которым нет доверия, и которые считаются величайшей угрозой миру.
Военно-разведывательный комплекс США некомпетентен. Государство национальной безопасности некомпетентно настолько, что оно оказалось неспособно заблокировать наиболее унизительную атаку против сверхдержавы. Это государство оказалось совершенно неспособно противостоять горстке людей, вооруженных канцелярскими ножами и не умеющими управлять самолетами, но которые разрушили Всемирный торговый центр и даже часть Пентагона. Военная промышленность за гигантскую цену произвела F-35, а он в подметки не годится ни российским истребителям-бомбардировщикам, ни даже тем F-15-м и F-16-м, которых он должен был бы заменить.
Западные СМИ некомпетентны. Я не могу найти ни одного точного материала в масс-медиа, опубликованного в ХХI-м веке. Может быть, такой и есть, но на ум не приходит ничего.
Университеты некомпетентны. Вместо того, чтобы нанимать профессоров для обучения студентов, университеты нанимают администраторов-управленцев. Вместо профессоров сидят президенты, вице-президенты, вице-канцлеры, ректоры, про-ректоры, вице-ректоры, пом-ректоры, деканы, зам-деканы, пом-деканы. Вместо преподавания научных дисциплин учат «чувствительности и чуткости», а также тому, как управлять речью. Университеты тратят до 75% своих бюджетов на администраторов, зарплаты которых превышают все мыслимые лимиты.
Государственные школы стали некомпетентными в результате общенационального стандартизированного тестирования. Сегодня цель образования — пройти какой-то тест. Аккредитация и зарплата учителей зависит не от развития ими творческого и независимого мышления учеников (по крайней мере, тех, кто на это способен), а от умения учителей сколачивать учеников в стада и этими стадами проводить их через стандартизированный тест методом механического запоминания.
Продолжать можно бесконечно.