Борьба с трущобами: новые адреса

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Татьяна Пушкарева
07:49 17.01.2018
Наш город / Наш город

Депутаты комитета городского имущества Рижской думы на заседании, состоявшемся 15 января, поддержали принудительное приведение в порядок нескольких развалин. А именно: на ул. Баускас, 69, Баускас, 69А, ул. Миера 14 и ул. Я. Асара 22.

Зданиям ул. Баускас, 69 и Баускас, 69А присвоен статус развалин категории А. Когда-то это были многоквартирные жилые дома, однако после денационализации они перешли в совместное владение нескольких лиц, семеро из которых в настоящее время живут за границей. Оба здания находятся в критическом состоянии, в одном из них был пожар.

 

Решение о принудительном приведении обоих зданий в порядок предусматривает, что совладельцам строений в течение трех месяцев необходимо подготовить документы по приведению зданий в порядок таким образом, чтобы они не представляли угрозы для безопасности людей.

Работы следует провести в течение четырех месяцев. Если в установленный срок хозяева не наведут порядок, то департамент имущества сделает это свими силами, взыскав потраченные на это средства самоуправления с совладельцев зданий.

 

Строению на ул. Я. Асариса также присвоен статус развалины категории А. Собственники здания умерли, и департамент проведет снос оставшихся конструкций здания.

 

Здание на ул. Миера 14 имеет статус развалины категории В. После того, как в прошлом году сотрудники департамента имущества провели технический осмотр здания и сообщили об этом его владельцам, вдоль фасада со стороны ул. Миера был установлен защитный навес для пешеходов, а фасадная часть прикрыта защитной сеткой, однако в целом вид строения и его техническое состояние не улучшилось. Более того, на прилегающую к зданию территорию могут беспрепятственно попадать посторонние лица. Решено, что здание нужно срочно – в течение двух недель — огородить. Остальные работы должны быть завершены в течение четырех месяцев.

 

Все решения о принудительном приведении в порядок зданий вступят в силу после их утверждения на заседании Рижской думы.

Vesti.lv / Фото

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