Борьба за стадион Skonto

Тяжба частных владельцев стадиона Skonto уже привела к тому, что стадион стали разбирать по частям: сняли систему освещения, сиденья на трибунах для болельщиков. И это в канун важного матча! — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Во вторник был оглашен вердикт по жалобе владельца стадиона Adventika Group против судебного исполнителя, который, по мнению заявителя, взялся за дело слишком уж рьяно.

Как известно, из–за действий судебного исполнителя в какой–то момент появилась угроза для проведения ответственного и важного для репутации Латвии матча со сборной Португалии. В итоге действия судебного исполнителя удалось остановить, имущество вернули на место, даже легенда мирового футбола Криштиану Роналду — вроде бы претензий не высказывал.

Сейчас стороны конфликта продолжают борьбу в судах. Что же решил суд по жалобе владельца стадиона Adventika Group по действиям судебного исполнителя?

Его действия были признаны законными.

А теперь расскажем обо всем этом подробнее.

«Забираем своё»

Достоянием публики этот имущественный спор стал 7 апреля 2017 года, когда приехали рабочие и стали свинчивать с трибун кресла и мощные прожекторы.

Новый владелец движимого имущества — эстонский бизнесмен Алан Селтерс — внезапно пожелал забрать свои вещи себе. По словам Селтерса, все происходило по закону — точнее, по решению суда, который арестовал имущество. Среди прочего в списке были: табло, туннель, по которому футболисты выходят на поле, ворота.

Однако поскольку представителей фирмы Light просто не пускали к их собственности, проникнуть к ней удалось только с помощью полиции. После чего и началось перенятие имущества с помощью судебных исполнителей.

Затем полиция задержала Селтерса. Оказалось, противоборствующие стороны успели обменяться заявлениями друг против друга.

Если вкратце, то суть проблемы вот в чем: у стадиона на тот момент было как бы три хозяина: владелец недвижимости (компания Adventika Group), владелец движимого имущества (компания Light) и управляющий (Fitnesa parks). Однако владельцы движимости и недвижимости договориться между собой не смогли. Первые требовали свою собственность, вторые считали себя жертвами мошенничества. Как результат — суды, жалобы и свинчивание кресел.

В своем заявлении для прессы представитель компании Adventika Group Александр Краков указывал:

— В 2015 году мы приобрели общее имущество стадиона Skonto, а в 2016 году SIA Light обратилось против Adventika Group с гражданским иском, претендуя на часть имущества. Досудебным решением часть имущества была арестована, однако в решении ясно указано, что демонтировать ничего нельзя до решения суда по существу. По непонятным причинам судебный исполнитель начал действовать.

Непонятно, почему вместе с судебным исполнителем явилась также Инга Чепелкина, которая, как можно понять, больше не является судебным исполнителем.

(Действительно, эта дама была главой Совета присяжных судебных исполнителей, однако еще в 2005 году — в контексте уголовного дела — она ушла с должности. В настоящий момент в списке судебных исполнителей она не числится. — Прим. ред.)

— Мы приобрели все имущество целиком, — подчеркивает Краков. — Но у нас есть подозрения, что предприятие, которое пытается отнять часть принадлежащего нам имущества, возможно, связано с прежними владельцами стадиона SIA SSA. Они, очевидно, хотят получить плату за одно и то же дважды.

Краков также напомнил: SIA SSA приобрело стадион у компании Reverta. Затем оно перешло в собственность компании Mani Group. В 2015 году владельцы Adventika Group приобрели SIA Mani Group. После этого новые владельцы сменили название предприятия на Adventika Group.

Однако в конце 2016 года новый владелец столкнулся с попытками SIA Light арестовать часть имущества. В том числе кресла, осветительные приборы и другие объекты.

Превышение полномочий не доказали

Параллельно был подан иск в суд об отмене ареста имущества. И Adventika Group его выиграла — 17 мая суд Видземского предместья Риги залог на движимое имущество отменил.

Затем было подано также заявление в суд с жалобой на действия судебного исполнителя Мартиньша Эглитиса и просьбой отложить исполнительные действия до принятия решения по жалобе.

В прошлом году удалось добиться того, что взыскание было приостановлено. Но это еще не все: представители Adventika Group обратились с побочной жалобой, требуя признать действия судебного исполнителя еще и противозаконными.

Это, как уже сказано, сделать не удалось: суды двух инстанций признали, что нарушений не было. 16 января Рижский окружной суд принял окончательное решение по этому вопросу — все происходило законно. Решение обжалованию не подлежит.

Покупатель считает себя обманутым

Пока обсуждались эти моменты, всплыла и история непростой продажи стадиона. Новый инвестор SIA Adventika Group приобрел стадион Skonto в 2014 году — через фирму–посредника SIA SSA. Она принадлежит бывшему футболисту Владимиру Колесниченко и гражданину Эстонии Алану Селтерсу.

Летом 2014 года ранее малоизвестная фирма с незначительным оборотом SIA MANI Group одолжила необходимые миллионы, чтобы столь же неизвестная фирма SIA SSA купила стадион. Уже на следующий день SIA SSA заплатила за стадион и прилегающий к нему участок земли 13,8 миллиона евро. В спорткомплекс вошли четыре земельных участка общей площадью почти 46 000 кв. м, на которых расположены стадион, спортивный холл и склад.

Ранее фирма SSA обслуживала этот стадион, однако их желание приобрести недвижимость было неожиданным, потому что на протяжении примерно двух лет компания по управлению проблемными активами AS Reverta неудачно вела поиски покупателя. При этом никто из прежних потенциальных покупателей не предлагал столь высокой цены за стадион, за которую его в итоге купила SIA SSA.

Но как выяснилось, SSA была в сделке только посредником. SSA продала стадион в 2,5 раза дороже — почти за 35 миллионов евро — предприятию MANI Group. Тому самому, которое первоначально одолжило деньги SSA на приобретение стадиона.

При этом спустя несколько дней после покупки в MANI Group сменилось правление, а также название (на Adventika Group) и владельцы. Предприятие по–прежнему принадлежит одной фирме, зарегистрированной в Белизе.

Вскоре новые владельцы почувствовали себя обманутыми, узнав, что SSA купила стадион на аукционе Reverta за 13 млн евро, а продала им за 35 млн евро.

Представители Adventika Group подали заявление в полицию.

Провели обыск в агентстве недвижимости Latio

По данным программы De facto, в рамках следствия по этому делу в бюро агентства недвижимости Latio провели обыск. В ведении журналистов оказалась оценка стадиона компанией Latio — эту оценку видели также и инвесторы. И упомянутая сумма в этом документе гораздо больше, чем то, что посредники заплатили на аукционе Reverta.

Этим фактом заинтересовались в госполиции. Член правления компании Эдгар Шинс объяснил, что предприятие оценивало землю без застроек.

«Мы делали оценку для Регистра предприятий, а не для третьих персон или для сделки», — объяснил он.

Николай КУДРЯВЦЕВ.