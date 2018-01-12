Боже, кто это? Слабое место министров — низкая узнаваемость(3)

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Тимур Пушкарев
15:14 12.01.2018
Политика / Правительство

Согласно данным опроса, проведенного центром общественного мнения SKDS в декабре прошлого года, премьер-министр Марис Кучинскис в рейтинге членов правительства занимает только третье место. Положительно его деятельность оценили всего 37,4% опрошенных.

Наиболее высоко латвийцы оценивают работу министра обороны Раймонда Бергманиса — 51,6% опрошенных считают, что он со своими обязанностями справляется хорошо, и только 14,3% придерживаются противоположного мнения.

 

Опрос также показал, что ни должность вице-премьера, ни пост председателя «Единства», ни даже скандал с компонентом обязательной закупки электроэнергии не увеличил узнаваемость министра экономики Арвила Ашераденса — о нем ничего не слышали 28,5% населения, а положительно его работу оценили всего 17,6%, что позволило министру занять лишь 11-е место. 

 

К работе главы Минфина Даны Рейзниеце-Озолы положительно относятся 39,4% респондентов, а ничего о ней не слышали 17% опрошенных.

 

Четвертое место в рейтинге занимает министр культуры Даце Мелбарде (ВЛ-ТБ/ДННЛ), пятое — министр внутренних дел Рихард Козловскис («Единство»), шестое — министр здравоохранения Анда Чакша (СЗК), седьмое — министр иностранных дел Эдгар Ринкевич («Единство»), восьмое — министр земледелия Янис Дуклавс (СЗК), девятое — министр сообщения Улдис Аугулис (СЗК), десятое — министр образования Карлис Шадурскис («Единство»), 11-е — министр экономики Арвил Ашераденс («Единство»), 12-е — министр благосостояния Янис Рейрс («Единство»).

 

Предпоследнюю строчку в рейтинге министров занимает глава Минюста Дзинтарс Расначс, работу которого положительно оценивают всего 14,3% опрошенных, а на последнем месте министр окружающей среды и регионального развития Каспар Герхардс (ВЛ-ТБ/ДННЛ) — его работу считают хорошей всего 12,7% респондентов.

 

LETA / Фото infotop.lv
Комментарии (3)
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vyvody 15:49 12:01:2018

Что за туфта? У них всех, включая президента, лишь - АНТИРЕЙТИНГИ !!!

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Latviešu patriots 15:53 12:01:2018

atbalstu 100%

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Nek-to 18:41 12:01:2018

Ne perezhivajte - kogda pricel sovmestitsja s mushkoj - budet 100% uznavaemost'...

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (9)