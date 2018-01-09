Брак по просчету

Развестись, чтобы сойтись ради успеха на выборах? — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

После долгих колебаний «Единство» все–таки решило начать консультации о возможном сотрудничестве (читай: создании единого списка) на выборах в сейм. Понятно, что мера эта вынужденная: «Единство» в одиночку может вообще не преодолеть пятипроцентный барьер.

Минус консерваторы

Председатель правления этой политической силы Арвилс Ашераденс уже сообщил, что руководство партии намерено провести переговоры с партиями: «Для развития Латвии», Новой консервативной партией (НКП), Региональным объединением и «Движением За!».

Не трудно предположить, что новые консерваторы от сотрудничества с «Единством» и, возможно, даже просто от переговоров вообще откажутся. Во–первых, у НКП довольно хорошие рейтинги, и велика вероятность, что эта партия попадет в парламент в одиночку. То есть у новых консерваторов нет необходимости делить места в списке с кандидатами от растерявшего избирателей «Единства». Во–вторых, НКП позиционирует себя как партия новой формации, которая еще не была у власти, но придя в эту власть, будет отчаянно бороться с коррупцией и олигархами. И в этом смысле союз с «Единством» новым консерваторам крайне невыгоден — они уже не смогут так сильно критиковать нынешнюю правящую элиту.

Не настроены сотрудничать с «Единством» и лидеры Регионального объединения. Все–таки регионалы тяготеют больше к взаимодействию — только уже после выборов — с «зелеными крестьянами».

На те же грабли?

Таким образом, остаются только две партии, с которыми реально договориться о совместном старте на выборах. И переговоры с ними уже начались. Вот только если сотрудничество с также внепарламентской партией «Для развития Латвии» еще как–то логически обосновано, то переговоры о едином списке с «Движением За!» скорее напоминают анекдот.

Какие переговоры можно вести с партией, представители которой еще недавно сами состояли в «Единстве», разваливая его изнутри? Такое взаимодействие со вчерашними однопартийцами, создавшими конкурирующую партию, было бы браком не по расчету, а по просчету. Ведь очевидно, что если уже один раз эта группа товарищей, создавших «Движение За!», не смогла ужиться внутри «Единства», то и во второй раз любви не получится. И велика вероятность, что после выборов новоиспеченная фракция «Единство»/»Движение ЗА!» опять распадется. Неужели избиратели опять наступят на те же грабли?

Объединение — не панацея

Впрочем, еще не факт, что такое объединение вообще преодолеет пятипроцентный барьер. Новейшая история Латвии наглядно демонстрирует, что в политике 2 x 2 не всегда означает 4. То есть,если у двух партий рейтинг в районе 2,5 процента, то это вовсе не значит, что, создав предвыборное объединение, этот список получит необходимые 5 процентов голосов.

В любом случае «Единство» остро нуждается не только в новых партнерах, но и в притоке новых кадров. Старые кадры ведь стремительно покидают тонущий корабль: так, часть депутатов сейма, состоящих во фракции «Единство» в качестве представителей региональных партий, уже пакуют чемоданы и готовятся на выборах в сейм стартовать по списку Союза зеленых и крестьян.

Абик ЭЛКИН.