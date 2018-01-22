Латвийские скелетонисты Мартинс и Томас Дукурс объявили о завершении выступлений в Кубке мира.

«Я провел 20 лет в этом спорте, я люблю его, но сейчас, думаю, пришло время перевернуть страницу», — заявил Мартинс Дукурс, видеокомментарий которого опубликован на странице Международной федерации бобслея и скелетона в Facebook.

Мартинс Дукурс пять раз побеждал на чемпионатах мира. На Олимпиаде-2014 в Сочи он завоевал серебро, но должен получить золото после дисквалификации россиянина Александра Третьякова. Томас Дукурс должен стать бронзовым призером Олимпиады в Сочи. Также на счету Мартинса Дукурса серебро Игр-2010 в Ванкувере.