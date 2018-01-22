«Я провел 20 лет в этом спорте, я люблю его, но сейчас, думаю, пришло время перевернуть страницу», — заявил Мартинс Дукурс, видеокомментарий которого опубликован на странице Международной федерации бобслея и скелетона в Facebook.
Мартинс Дукурс пять раз побеждал на чемпионатах мира. На Олимпиаде-2014 в Сочи он завоевал серебро, но должен получить золото после дисквалификации россиянина Александра Третьякова. Томас Дукурс должен стать бронзовым призером Олимпиады в Сочи. Также на счету Мартинса Дукурса серебро Игр-2010 в Ванкувере.
Зачем им состязаться? Они медальки "заработают" голосованием, плюс папа поможет.А ещё лучше примазаться к голубым - беспроигрышный вариант:):)« ответить
Правильное решение.« ответить
Хлева нечищенные который год стоят, окон не видно.
Навоз так слежался за 20 лет, что только отбойный молоток помочь может.
давай досвидание стукачи« ответить
А на кого, и как они "настучали", сын ишака?:)« ответить
Правильное решение.« ответить
Хлева нечищенные который год стоят, окон не видно.
Навоз так слежался за 20 лет, что только отбойный молоток помочь может.
Сдуваются перед Олимпиадой? Или все-таки на Олимпиаду съездят ?« ответить
Не кончают! А заканчивают. Кончают в другом месте. Грамотеи.« ответить
Тогда уж лучше кончают на скелетон. Стукачи на скелетон только и могут кончать.« ответить