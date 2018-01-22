Братья Дукурсы кончают со скелетоном(8)

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Анатолий Тарасов
11:24 22.01.2018
Спорт / Спортсмены

Латвийские скелетонисты Мартинс и Томас Дукурс объявили о завершении выступлений в Кубке мира.

«Я провел 20 лет в этом спорте, я люблю его, но сейчас, думаю, пришло время перевернуть страницу», — заявил Мартинс Дукурс, видеокомментарий которого опубликован на странице Международной федерации бобслея и скелетона в Facebook.

 

Мартинс Дукурс пять раз побеждал на чемпионатах мира. На Олимпиаде-2014 в Сочи он завоевал серебро, но должен получить золото после дисквалификации россиянина Александра Третьякова. Томас Дукурс должен стать бронзовым призером Олимпиады в Сочи. Также на счету Мартинса Дукурса серебро Игр-2010 в Ванкувере.

РИА Новости / Фото LETA
Комментарии (8)
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СМЕРШ 11:49 22:01:2018

Зачем им состязаться? Они медальки "заработают" голосованием, плюс папа поможет.А ещё лучше примазаться к голубым - беспроигрышный вариант:):)

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Latviešu patriots 11:54 22:01:2018

Правильное решение.
Хлева нечищенные который год стоят, окон не видно.
Навоз так слежался за 20 лет, что только отбойный молоток помочь может.

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Александр Шерстобитов 11:58 22:01:2018

давай досвидание стукачи

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Александр Шерстобитов 12:47 22:01:2018

А на кого, и как они "настучали", сын ишака?:)

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Latviešu patriots 11:54 22:01:2018

Правильное решение.
Хлева нечищенные который год стоят, окон не видно.
Навоз так слежался за 20 лет, что только отбойный молоток помочь может.

« ответить
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Не поняла 11:56 22:01:2018

Сдуваются перед Олимпиадой? Или все-таки на Олимпиаду съездят ?

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Вестям и Анатолию Тарасову 12:44 22:01:2018

Не кончают! А заканчивают. Кончают в другом месте. Грамотеи.

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Игра слов, но как звучит! 12:48 22:01:2018

Тогда уж лучше кончают на скелетон. Стукачи на скелетон только и могут кончать.

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? 

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