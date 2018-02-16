Братья Дукурсы остались без олимпийских медалей и собираются покидать большой спорт(7)

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Виталий Вавилкин
10:15 16.02.2018
Спорт

Латвийский спортсмен Мартин Дукурс довольствовался четвертым местом в соревнованиях скелетонистов на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Мартин занимал второе место после трех заездов, но по ходу заключительной попытки допустил ошибки, которые не позволили ему подняться на пьедестал.

 

Олимпийским чемпионом стал представитель Южной Кореи Юн Сун Бин. Главный фаворит соревнований показал лучшее время во всех четырех заездах, причем в заключительной попытке он установил новый рекорд трассы. Серебряная медаль досталась российскому скелетонисту Никите Трегубову, занимавшему только четвертое место после первых трех заездов. Бронза — у британца Доминика Парсонса.

 

Мартин Дукурс по сумме четырех заездов проиграл победителю 1,76 секунды. Его брат Томас Дукурс в итоге стал пятым.

 

Скорее всего, Олимпийские игры в Пхенчхане стали последним стартом в карьере братьев Дукурсов. В январе латвийские скелетонисты объявили о завершении выступлений в Кубке мира.

 

16 февраля на Олимпиаде разыгрывается семь комплектов наград — в мужском скелетоне, горных лыжах, сноуборде, лыжных гонках, конькобежном спорте, фристайле.

 

mixnews.lv / Фото
Комментарии (7)
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Саня™ 10:46 16:02:2018

Согласен с ними. Нет никакого смысла соревноваться с накаченными по самые брови нейтралами.

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"сане-ване"-продажному писателю инфоцентра (он же шерстьюбитый,пу,и тд и тп.) 13:20 16:02:2018

ха ха ха!
ТЫ идиот,"ваня-саня"конченный!
НИКОГО СЕЙЧАС БОЛЕЕ НЕ ПРОВЕРЯЮТ,ЧЕМ РОССИЯН!!!
Говноеды обосрались с фильмами и ложными интервью-вот и засобирались нах!
Ибо,БОГ-он все видит!
Не видать бабам болтливым больше ничего,и сами они это поняли,что обосрались по полной!
ДАВАЙДОСВИДАНЬЯ,дукурсы!

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Саня™ 13:22 16:02:2018

я, конечно урод редкий, заставляют меня на смене писать всякое дерьмо про россиян!
Простите,люди!

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Саня™ 11:26 16:02:2018

Господа админы, сайт вести.лв лежит. Только через телеграф можно зайти

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МОК 12:15 16:02:2018

Ничего,ничего.Осталось дождаться анализов и ЗОЛОТО в кармане-в первый раз ЧТО-ЛИ??????

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Latviešu patriots 15:31 16:02:2018

Mārtiņš Dukurs priekš Latviešiem tik un tā ir labākais! Latviešu tauta ir ar tevi!

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Взгляд со стороны. 18:26 16:02:2018

Дукурсы великие спортсмены которые не прошли жизнью проверку на нравственность. К сожалению. А жаль. Честь и совесть была забыта. Ведь они это начали когда по из отказу перенесли этап Кубка мира из Сочи в Германию. Это они давали громкие интерью о том что Россияне убили дух олимпийства. Радовались что у Третьякова на основе фэйкового обвинения передадут медаль Мартину. Оказалось что и пробы у него без царапин и моча в норме и допинга нет. Проиграли потому что все победители выступали на своих домашних трассах. Оак было в Ванкувере Сочи и Корее.безнравственный плевок порывом ветра под названием «справедливость» вернулась. Они могу получить еще медали если будет очередной допинг скандал в котором буду обвинины одновремнно Корея Россия и UK. Есть возможность получить золото и в 2026 на домашней трассе в Сигулде если Стокгольм примет олимпиаду и Сигулда как пишут будет учавствовать. Есть время обкатать траасу и подумать обо всем этом. Справедливость наградила «деревянной» медалью за 4 место забезнравственный поступок. Быть великим спортсменом не всегда означает быть порядочным.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)