Латвийский спортсмен Мартин Дукурс довольствовался четвертым местом в соревнованиях скелетонистов на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Мартин занимал второе место после трех заездов, но по ходу заключительной попытки допустил ошибки, которые не позволили ему подняться на пьедестал.

Олимпийским чемпионом стал представитель Южной Кореи Юн Сун Бин. Главный фаворит соревнований показал лучшее время во всех четырех заездах, причем в заключительной попытке он установил новый рекорд трассы. Серебряная медаль досталась российскому скелетонисту Никите Трегубову, занимавшему только четвертое место после первых трех заездов. Бронза — у британца Доминика Парсонса.

Мартин Дукурс по сумме четырех заездов проиграл победителю 1,76 секунды. Его брат Томас Дукурс в итоге стал пятым.

Скорее всего, Олимпийские игры в Пхенчхане стали последним стартом в карьере братьев Дукурсов. В январе латвийские скелетонисты объявили о завершении выступлений в Кубке мира.

16 февраля на Олимпиаде разыгрывается семь комплектов наград — в мужском скелетоне, горных лыжах, сноуборде, лыжных гонках, конькобежном спорте, фристайле.