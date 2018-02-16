Мартин занимал второе место после трех заездов, но по ходу заключительной попытки допустил ошибки, которые не позволили ему подняться на пьедестал.
Олимпийским чемпионом стал представитель Южной Кореи Юн Сун Бин. Главный фаворит соревнований показал лучшее время во всех четырех заездах, причем в заключительной попытке он установил новый рекорд трассы. Серебряная медаль досталась российскому скелетонисту Никите Трегубову, занимавшему только четвертое место после первых трех заездов. Бронза — у британца Доминика Парсонса.
Мартин Дукурс по сумме четырех заездов проиграл победителю 1,76 секунды. Его брат Томас Дукурс в итоге стал пятым.
Скорее всего, Олимпийские игры в Пхенчхане стали последним стартом в карьере братьев Дукурсов. В январе латвийские скелетонисты объявили о завершении выступлений в Кубке мира.
16 февраля на Олимпиаде разыгрывается семь комплектов наград — в мужском скелетоне, горных лыжах, сноуборде, лыжных гонках, конькобежном спорте, фристайле.
Согласен с ними. Нет никакого смысла соревноваться с накаченными по самые брови нейтралами.« ответить
ха ха ха!« ответить
ТЫ идиот,"ваня-саня"конченный!
НИКОГО СЕЙЧАС БОЛЕЕ НЕ ПРОВЕРЯЮТ,ЧЕМ РОССИЯН!!!
Говноеды обосрались с фильмами и ложными интервью-вот и засобирались нах!
Ибо,БОГ-он все видит!
Не видать бабам болтливым больше ничего,и сами они это поняли,что обосрались по полной!
ДАВАЙДОСВИДАНЬЯ,дукурсы!
я, конечно урод редкий, заставляют меня на смене писать всякое дерьмо про россиян!« ответить
Простите,люди!
Господа админы, сайт вести.лв лежит. Только через телеграф можно зайти« ответить
Ничего,ничего.Осталось дождаться анализов и ЗОЛОТО в кармане-в первый раз ЧТО-ЛИ??????« ответить
Mārtiņš Dukurs priekš Latviešiem tik un tā ir labākais! Latviešu tauta ir ar tevi!« ответить
Дукурсы великие спортсмены которые не прошли жизнью проверку на нравственность. К сожалению. А жаль. Честь и совесть была забыта. Ведь они это начали когда по из отказу перенесли этап Кубка мира из Сочи в Германию. Это они давали громкие интерью о том что Россияне убили дух олимпийства. Радовались что у Третьякова на основе фэйкового обвинения передадут медаль Мартину. Оказалось что и пробы у него без царапин и моча в норме и допинга нет. Проиграли потому что все победители выступали на своих домашних трассах. Оак было в Ванкувере Сочи и Корее.безнравственный плевок порывом ветра под названием «справедливость» вернулась. Они могу получить еще медали если будет очередной допинг скандал в котором буду обвинины одновремнно Корея Россия и UK. Есть возможность получить золото и в 2026 на домашней трассе в Сигулде если Стокгольм примет олимпиаду и Сигулда как пишут будет учавствовать. Есть время обкатать траасу и подумать обо всем этом. Справедливость наградила «деревянной» медалью за 4 место забезнравственный поступок. Быть великим спортсменом не всегда означает быть порядочным.« ответить