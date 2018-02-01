Бразильянка продаст девственность ради спасения семьи от голода

Розали Пиньо (Rosalie Pinho) заявила, что ей уже предлагают 500 тысяч евро за ночь и надеется, что к маю сумма увеличится. 19-летняя девушка объясняет, что на такую меру ее толкнула бедность.
«Я делаю это ради семьи. Нас семеро: моя мать, два брата и три сестры. После того, как отец бросил нас десять лет назад, дела пошли очень плохо», — объясняет она. По ее словам, в семье работает только ее старший брат, и его зарплаты в 165 евро (11,5 тысяч рублей) в месяц едва хватает на коммунальные услуги.
«Мы едим только один раз в день. Обычно это рис и совсем немного мяса, чтобы разбавить его», — добавляет Пиньо.
Иногда она находит временную работу, но из-за высокого уровня безработицы и учебы в институте не может устроиться на постоянное место.
Девушка считает, что это лучший способ распорядиться девственностью, и она полностью уверена в своем решении. Она составила список правил для потенциального покупателя: он должен предоставить документы об отсутствии венерических и иных заболеваний, обязан предохраняться и оставаться трезвым. Пиньо разрешит провести с ней не больше 12 часов только одному человеку, который не будет иметь право на «жестокость и осуществление действий, способных повредить физическому и психическому состоянию» девушки.
Она не рассказала о своем намерении родителям и друзьям. После выполнения своих обязательств девушка планирует переехать вместе с семьей в другой город и купить матери дом.
«Я заплачу за учебу в колледже, открою собственное дело и попытаюсь вести спокойную жизнь, в которой не будет времени беспокойству по поводу того, что дома нечего есть», — рассказывает Пиньо о своих дальнейших планах.
Бразильянка пока не решила, что скажет будущему мужу.
В Бразилии не считается противозаконным оказание сексуальных услуг, однако запрещено нанимать сексуальных работников и содержать бордели.
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