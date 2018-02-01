Бразильянка продаст девственность ради спасения семьи от голода

Юная бразильянка призналась, что собирается отдать невинность за деньги ради благополучия семьи. Ее историю рассказало издание The Mirror.

Розали Пиньо (Rosalie Pinho) заявила, что ей уже предлагают 500 тысяч евро за ночь и надеется, что к маю сумма увеличится. 19-летняя девушка объясняет, что на такую меру ее толкнула бедность.

«Я делаю это ради семьи. Нас семеро: моя мать, два брата и три сестры. После того, как отец бросил нас десять лет назад, дела пошли очень плохо», — объясняет она. По ее словам, в семье работает только ее старший брат, и его зарплаты в 165 евро (11,5 тысяч рублей) в месяц едва хватает на коммунальные услуги.

«Мы едим только один раз в день. Обычно это рис и совсем немного мяса, чтобы разбавить его», — добавляет Пиньо.

Иногда она находит временную работу, но из-за высокого уровня безработицы и учебы в институте не может устроиться на постоянное место.

Девушка считает, что это лучший способ распорядиться девственностью, и она полностью уверена в своем решении. Она составила список правил для потенциального покупателя: он должен предоставить документы об отсутствии венерических и иных заболеваний, обязан предохраняться и оставаться трезвым. Пиньо разрешит провести с ней не больше 12 часов только одному человеку, который не будет иметь право на «жестокость и осуществление действий, способных повредить физическому и психическому состоянию» девушки.

Она не рассказала о своем намерении родителям и друзьям. После выполнения своих обязательств девушка планирует переехать вместе с семьей в другой город и купить матери дом.

«Я заплачу за учебу в колледже, открою собственное дело и попытаюсь вести спокойную жизнь, в которой не будет времени беспокойству по поводу того, что дома нечего есть», — рассказывает Пиньо о своих дальнейших планах.

Бразильянка пока не решила, что скажет будущему мужу.

В Бразилии не считается противозаконным оказание сексуальных услуг, однако запрещено нанимать сексуальных работников и содержать бордели.