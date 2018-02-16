Норвежец Андерс Брейвик, осужденный за два теракта, написал тюремному начальству письмо, в котором впервые заявил о своем раскаянии в содеянном. В результате его действий погибли 77 человек и пострадали 150, напоминает издание Verdens Gang.

В своем послании Брейвик отрекся от националистической идеологии и заявил, что сделал бы что угодно, чтобы событий семилетней давности никогда не происходило.

Судебные психиатры скептически отнеслись к раскаянию Брейвика и заявили, что если бы оно было правдивым, это был бы самый быстрый в истории случай исправления закоренелого преступника. Специалисты считают, что террорист таким образом пытается сократить себе срок заключения.

Напомним, в 2011 году Андерс Брейвик взорвал правительственный квартал в Осло и устроил бойню на острове Утойя. На суде он заявил, что действовал во благо норвежской нации, спасая ее от мультикультурализма и эмигрантов из мусульманских стран. Виновным в терроризме он себя не признал.

В январе 2017 года Брейвик подал в суд на норвежское правительство за «бесчеловечные условия» его содержания. В суде он встретил присутствующих, вскинув руку в нацистском приветствии.