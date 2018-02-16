Брейвик раскаялся в убийстве 77 человек(1)

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Владимир Бучельников
09:28 16.02.2018
Lifenews / Интересно

Норвежец Андерс Брейвик, осужденный за два теракта, написал тюремному начальству письмо, в котором впервые заявил о своем раскаянии в содеянном. В результате его действий погибли 77 человек и пострадали 150, напоминает издание Verdens Gang.

В своем послании Брейвик отрекся от националистической идеологии и заявил, что сделал бы что угодно, чтобы событий семилетней давности никогда не происходило.

 

Судебные психиатры скептически отнеслись к раскаянию Брейвика и заявили, что если бы оно было правдивым, это был бы самый быстрый в истории случай исправления закоренелого преступника. Специалисты считают, что террорист таким образом пытается сократить себе срок заключения.

 

Напомним, в 2011 году Андерс Брейвик взорвал правительственный квартал в Осло и устроил бойню на острове Утойя. На суде он заявил, что действовал во благо норвежской нации, спасая ее от мультикультурализма и эмигрантов из мусульманских стран. Виновным в терроризме он себя не признал.

 

В январе 2017 года Брейвик подал в суд на норвежское правительство за «бесчеловечные условия» его содержания. В суде он встретил присутствующих, вскинув руку в нацистском приветствии.

Polit.ru / Фото
Комментарии (1)
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Ivan 17:39 16:02:2018

В стране должно было быть, на данный момент, не менее 3 500 000 человек , куда исчезли люди , какими законами латыши-террористы умерщвляли и вынуждали покинуть жителей территорию страны известно, нацизм основа политики латышского режима и неудивительно обеление действий конченного норвежского подонка латышскими неонанацистами, адептам яблочкиной всё к лицу,даже изуверские убийства, только возмущение и требование мирового сообщества расследовать связи нациста заткнули поганые латышские рты, выбледки голимые латышские неонацисты поддержиаали убийства норвежских подростков. Так кто реальныее террористы?! В связке латыши и террор?! Земля горит под ногами латышских и иных ничтожных выбледков!

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газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)