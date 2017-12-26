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Вера Брежнева оконфузилась на песенном шоу «Успех». Вся Сеть смеется над реакцией Филиппа Киркорова на слова певицы.

В интернете с бешеной скоростью распространяется видео инцидента, произошедшего на шоу «Успех». Ведущая передачи Вера Брежнева, облаченная в черное обтягивающее платье с умопомрачительным декольте, похвалила одну из участниц. При этом последнее слово, произнесенное артисткой, вызвало неподражаемую реакцию у сидевшего в жюри Филиппа Киркорова.

Увидев изменившееся лицо поп-короля, Вера уточнила: «Забыли? Glitter – это «блеск», «блестки!» Певец нахмурился и, махнув рукой, ответил: «А, glitter...» Брежнева обвиняюще протянула: «Фили-и-ипп!» Киркоров оправдался: «Возраст. Что? Глуховат!» – «Филипп, я же ведущая этого шоу. Я не могла настолько оговориться...» – нервно поправляя волосы, пристыдила Киркорова Брежнева. «Ну я глуховат – 50 лет все-таки», – ответил тот.

Впрочем, судя по комментариям, не только Киркоров «глуховат». «Мне тоже послышался клитор))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», «А что она сказала что-то другое?», «Я явно услышал клитор!» – высказались пользователи Сети.

Многие отметили реакцию Киркорова на слова Брежневой, в частности выражение его лица: «Орал как бешенный», «Я Угарал до слез», «Эта рожа!», «ААААААААААА , ОРУ», «Ухахахахахахахаха Оруууууу», «Как перестать орать?», «Филя, выпей водки литр, Чем смотреть на этот глиттер», «твой клинтор!»