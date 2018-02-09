Лучший латвийский профессиональный боксер Майрис Бриедис в утренней передаче телеканала LNT «900 секунд» заявил, что еще перед полуфинальным боем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Риге с украинцем Александром Усиком рассматривал возможность завершения карьеры.

Напомним, что поединок Бриедис – Усик завершился в пользу украинского боксера решением судей и был признан экспертами одним из самых захватывающих поединков за последние годы на профессиональном ринге.

«Честно скажу: если бы я выиграл этот бой (с Усиком), то мог оставить бокс, — отметил Бриедис. – Уже достаточно много за карьеру накопилось травм и я сам себе неоднократно об этом говорил, много думал на эту тему. Но, видно, Бог так захотел, чтобы я продолжил карьеру профессионального боксера. Поэтому еще несколько лет побоксирую».

В случае победы над Усиком Бриедису предстоял в мае финал WBSS за трофей Муххамеда Али, но Майрис подтвердил, что хотел завершить карьеру именно после рижского боя с украинским боксером: «Против меня стоял чемпион мира и Олимпийских игр среди любителей, что уже в принципе очень высокий уровень, которого человек может достичь за свою карьеру. Поэтому думал, что в случае победы могу спокойно поставить точку над i. Но… теперь еще придется поработать».

«Тренер как-то сказал, что лучше подготовиться к поединку мы уже не можем, — продолжил Бриедис. – Но сам считаю, что могли еще лучше, если бы не две травмы, мешавшие во время тренировочного сбора, а третья заставила меня думать больше о себе уже в ринге. Это был переломный момент схватки, случившийся в пятом раунде. Но удалось собраться и выдержать все 12. Думаю, что с такой спортивной формой, которую я набрал в Испании, мог достичь и большего, но — кто-то этого не захотел».

Латвийский боксер также рассказал, что постепенно приступает к тренировкам. Он также подтвердил, что в ближайшее время его промоутер начнет переговоры с представителями будущих потенциальных соперников. «Пока еще не до конца отдохнул чисто физически. Ни разу не занимался после этого боя, но сегодня собираюсь провести первую тренировку, потому что уже начали поступать новые предложения», — отметил Майрис.

Сразу после боя с Усиком Бриедис высказал также надежду, что неплохо бы встретиться с украинцем еще раз. Комментируя это высказывание латвийца, Усик отметил: «Сложно сказать, кого бы смог заинтересовать теперь такой бой. Впрочем, если команда Бриедиса соберет достаточный призовой фонд, то почему нет?».