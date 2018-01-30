Бриедис хочет реванша с Усиком: меня подвело, что я был слишком спокоен

Майрис Бриедис считает, что прошедший бой был равным, и выражает надежду встретиться с Александром Усиком еще раз

Во время пресс-конференции, состоявшейся ночью после окончания полуфинального боя Всемирной боксерской суперсерии (WSBB), латвийский боксер Майрис Бриедис обозначил свое желание еще раз встретиться с украинцем Александром Усиком.

Напомним, что Бриедис уступил в Риге Усику решение судей (114-114, 113-115, 113-115) и лишился чемпионского пояса в первом тяжелом весе по версии WBC.

«Надеюсь, всем понравился бой, — начал Бриедис свой комментарий. – Первый раз у меня был такой серьезный оппонент и такого уровня боксер. Мне кажется, что перед началом поединка я был слишком спокоен и это меня где-то подвело. Сейчас я снова спокоен. Надо все обдумать… Мне кажется, нам нужно повторить этот бой и надеюсь, это случится. По-моему, это был равный поединок. Хотя судьям, конечно, виднее со стороны. Ну а у меня теперь есть стимул тренироваться и надеюсь, что мы встретимся (с Усиком – Прим.) еще раз, а я буду готовиться к этому еще серьезнее».

Тренер Бриедиса Сандис Клейнс отметил следующее: «Что я увидел… Был равный бой, встречались два чемпиона мира. Я не видел, чтобы Майрис проиграл или Александр выиграл. Были моменты, когда я говорил Майрису, что нужно работать больше, быть убедительнее. Иногда до конца это не получалось сделать. Но когда встречаются два таких боксера, это случается часто. Перед боем больше говорили про Усика, мы были в тени, возможно, это как-то повлияло на судей. По мне, повторюсь, была равная борьба. Не знаю… Мне кажется точно так же, как и Майрису: этим боксерам надо встретиться в ринге еще раз!».