Об этом спортсмен рассказал лично в интервью каналу LNT.
“Я думал, что если одержу победу, закончу с боксом. Накопилось много травм. Но, как видно, Бог захотел, чтобы я продолжил заниматься спортом”, — заявил Бриедис.
По его словам, он даже не стал бы биться в финале, победив Усика в полуфинале, поскольку украинец является самым серьезным соперником в этом весе.
Теперь же Бриедис готов снова тренироваться, чтобы вновь встретиться с Усиком, чтобы вернуть потерянный титул чемпиона.
“Моим долгом является вернуть обратно в Латвию пояс WBC. Посмотрим, как пойдет”, — заявил он.
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