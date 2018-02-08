В случае победы над украинским боксером Александром Усиком бывший латвийский чемпион мира Майрис Бриедис планировал завершить спортивную карьеру.

Об этом спортсмен рассказал лично в интервью каналу LNT.

“Я думал, что если одержу победу, закончу с боксом. Накопилось много травм. Но, как видно, Бог захотел, чтобы я продолжил заниматься спортом”, — заявил Бриедис.

По его словам, он даже не стал бы биться в финале, победив Усика в полуфинале, поскольку украинец является самым серьезным соперником в этом весе.

Теперь же Бриедис готов снова тренироваться, чтобы вновь встретиться с Усиком, чтобы вернуть потерянный титул чемпиона.

“Моим долгом является вернуть обратно в Латвию пояс WBC. Посмотрим, как пойдет”, — заявил он.