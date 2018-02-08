Бриедис: после победы над Усиком я думал завершить карьеру, Бог решил иначе(1)

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Виталий Вавилкин
17:50 08.02.2018
Спорт / Спортсмены

В случае победы над украинским боксером Александром Усиком бывший латвийский чемпион мира Майрис Бриедис планировал завершить спортивную карьеру.

Об этом спортсмен рассказал лично в интервью каналу LNT.

 

“Я думал, что если одержу победу, закончу с боксом. Накопилось много травм. Но, как видно, Бог захотел, чтобы я продолжил заниматься спортом”, — заявил Бриедис.

 

По его словам, он даже не стал бы биться в финале, победив Усика в полуфинале, поскольку украинец является самым серьезным соперником в этом весе.

 

Теперь же Бриедис готов снова тренироваться, чтобы вновь встретиться с Усиком, чтобы вернуть потерянный титул чемпиона.

 

“Моим долгом является вернуть обратно в Латвию пояс WBC. Посмотрим, как пойдет”, — заявил он.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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Latviešu patriots 18:02 08:02:2018

Mairi Briedi, Latviešu tauta ir ar Tevi!

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

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