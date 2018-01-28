Бриедис проиграл Усику(13)

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Владимир Бучельников
10:09 28.01.2018
Спорт / Спортсмены

Латвийский боксер Майрис Бриедис в ночь на воскресенье в «Арена Рига» в полуфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в красивой борьбе уступил украинцу Александру Усику.

Тем самым Бриедис потерял титул чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC), который теперь получает Усик. Украинский боксер ранее был чемпионом и по версии Всемирного боксерской организации (WBO).

 

Два судьи присудили Усику победу (115:113), один судья — ничью (114:114).

 

Бриедис в поединке с Усиком пережил первое поражение в своей профессиональной карьере.

 

В финале суперсерии Усик встретится с победителем другого полуфинального боя между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом. Этот поединок пройдет 3 февраля в Сочи.

LETA / Фото
Комментарии (13)
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два де.ила - это сила 11:28 28:01:2018

Билась нечисть груди-в-груди и друг друга извела.

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Latviešu patriots 11:39 28:01:2018

И били они друг-друга по головам сильно-сильно, что обязательно скажется в дальнейшем на их умственном состоянии.

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Хм 11:46 28:01:2018

Зря Вы так, возьмите Валуева например, в ГосДуме сидит, между прочим, детский конструктор за 4 года собрал,а в инструкции написано до 6-ти лет.

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бывает 11:52 28:01:2018

Валуев исключение из правил, действительно умный, образованный и интеллегентный человек! но есть и другие примеры - дебил Кличко.

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Latviešu patriots 12:13 28:01:2018

malacis Usiks!! Apsveicu

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Ага 12:18 28:01:2018

— Валуев давит тараканов взглядом. — Тараканы давят Валуева интеллектом.

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Вован 12:34 28:01:2018

А " друг " ( врагов больше не надо )...хохол помогал ему.....

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Latviešu pidopatriotam 13:08 28:01:2018

И,ты с...ка патриот или тебе хохлы отсо..сать дали,вкусно?

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Latviešu patriotam 13:35 28:01:2018

"Malacis Usiks"- ну никак ущербный ты узнал,что у Бриедиса жена русская и один из тренеров В.Чернигов?

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шери 13:40 28:01:2018

Скажется, как Кличко будут радовать своим ,,красноречием,,

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XL 11:42 28:01:2018

Украинцы хвалят Бриедиса, считают, что это лучший, и самый интересный бой, который они видели с участием Усика.

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Вован 12:36 28:01:2018

Помним ...помним...." За что же не боясь греха , кукушка хвалит петуха......

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123 12:44 28:01:2018

И что теперь? будем посмотреть, как полиция начнет открестиваться от своего сотрудника, теперь уже бывшего чемпиона
Кстати, а чего это так много всяких организация развелось? Советы, ассоциации, федерации .... всякий меряется, у кого длиннее?

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Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз (41)

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