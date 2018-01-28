Латвийский боксер Майрис Бриедис в ночь на воскресенье в «Арена Рига» в полуфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в красивой борьбе уступил украинцу Александру Усику.

Тем самым Бриедис потерял титул чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC), который теперь получает Усик. Украинский боксер ранее был чемпионом и по версии Всемирного боксерской организации (WBO).

Два судьи присудили Усику победу (115:113), один судья — ничью (114:114).

Бриедис в поединке с Усиком пережил первое поражение в своей профессиональной карьере.

В финале суперсерии Усик встретится с победителем другого полуфинального боя между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом. Этот поединок пройдет 3 февраля в Сочи.