Тем самым Бриедис потерял титул чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC), который теперь получает Усик. Украинский боксер ранее был чемпионом и по версии Всемирного боксерской организации (WBO).
Два судьи присудили Усику победу (115:113), один судья — ничью (114:114).
Бриедис в поединке с Усиком пережил первое поражение в своей профессиональной карьере.
В финале суперсерии Усик встретится с победителем другого полуфинального боя между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом. Этот поединок пройдет 3 февраля в Сочи.
Билась нечисть груди-в-груди и друг друга извела.« ответить
И били они друг-друга по головам сильно-сильно, что обязательно скажется в дальнейшем на их умственном состоянии.« ответить
Зря Вы так, возьмите Валуева например, в ГосДуме сидит, между прочим, детский конструктор за 4 года собрал,а в инструкции написано до 6-ти лет.« ответить
Валуев исключение из правил, действительно умный, образованный и интеллегентный человек! но есть и другие примеры - дебил Кличко.« ответить
malacis Usiks!! Apsveicu« ответить
— Валуев давит тараканов взглядом. — Тараканы давят Валуева интеллектом.« ответить
А " друг " ( врагов больше не надо )...хохол помогал ему.....« ответить
И,ты с...ка патриот или тебе хохлы отсо..сать дали,вкусно?« ответить
"Malacis Usiks"- ну никак ущербный ты узнал,что у Бриедиса жена русская и один из тренеров В.Чернигов?« ответить
Скажется, как Кличко будут радовать своим ,,красноречием,,« ответить
Украинцы хвалят Бриедиса, считают, что это лучший, и самый интересный бой, который они видели с участием Усика.« ответить
Помним ...помним...." За что же не боясь греха , кукушка хвалит петуха......« ответить
И что теперь? будем посмотреть, как полиция начнет открестиваться от своего сотрудника, теперь уже бывшего чемпиона« ответить
Кстати, а чего это так много всяких организация развелось? Советы, ассоциации, федерации .... всякий меряется, у кого длиннее?