Бриедис против Усика: пока только слова. Пора переходить к делу

В Риге наконец-то встретились участники полуфинального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), два непобедимых чемпиона мира Майрис Бриедис и украинец Александр Усик. Правда, произошло это не в ринге, а за столом на пресс-конференции в одной из рижских гостиниц.

Это совершенно другой уровень...

На своей первой пресс-конференции в преддверии поединка, который в «Арена Рига» пройдет 27 января, боксеры рассказали о своей подготовке, а также провели традиционную дуэль взглядов.

Так, Майрис Бриедис, который ради этого мероприятия всего на пару дней прилетел из Испании, где он проводит тренировочный сбор, в своей речи заикнулся о боксерском Зале славы: «Я всегда мечтал войти в боксерский Зал славы бокса. Хочется верить, что предстоящий поединок будет ярким и достойным того, чтобы со временем мне туда ввели».

Также Бриедис отметил, что подготовка к бою проходит хорошо.

«В Испании со мной работают три человека — тренер, тренер по физподготовке и физиотерапевт. Прогресс есть. Скоро вы сможете увидеть все сами, но уже в ринге». — добавил чемпион мира по версии WBC.

Вспомнил Бриедис и о зрителях: «Билеты на этот раз очень дорогие. К сожалению, не все желающие смогут попасть на этот бой, но надо понимать, что это совершенно другой уровень. Этот бой станет одной из самых серьезных проверок в моей жизни. Усик — прекрасный боксер с отличной любительской карьерой. Понимаю, что он захочет забрать мой пояс, но так просто я его не отдам».

Боксировать хоть на Луне

А что украинец Усик? Олимпийский чемпион Лондона и чемпион мира по версии WBO Усик и не ждет, что январский бой станет для него легкой прогулкой: «Тяжело будет в ринге. Там легко не бывает. Организаторы не нашли подходящую арену для проведения боя на Украине, но ничего страшного. Для меня главное, что я буду боксировать против чемпиона мира. Ради такого события я готов биться где угодно, хоть на Луне. Знаю, что бой интересен украинским болельщикам. Посмотрим, какой будет атмосфера».

«Бриедис – хороший боец, но я хочу получить его пояс. С нетерпением жду поединка в Риге. Это будет замечательное событие. Уверен, многие из Украины приедут, чтобы поддержать меня. Люди могут рассчитывать на интересный бой двух чемпионов, которые стремятся попасть в финал турнира и завоевать трофей имени Мухаммеда Али», – добавил Усик.

Кстати, насчет поддержки болельщиков с Украины — это не пустые слова. Дело в том, что официальный фан-клуб братьев Кличко вмете с партнерами организует фан-тур в Ригу в поддержку Усика. Так что и у него в «Арена Рига» будет своя группа поддержки.

Бриедис, как известно, выиграл все 23 боя на профессиональном ринге (18 — нокаутом), Усик же одержал 13 побед в 13 поединках (11 — нокаутом). Победитель этого боя будет биться в финале против россиянина Мурата Гассиева или кубинца Юньера Дортикоса. Их полуфинальный поединок состоится 3 февраля — через неделю после боя в Риге.

Всемирная боксерская суперсерия (WBSS) — самый грандиозный коммерческий турнир в профессиональном боксе, который проводится впервые. Общий призовой фонд серии в двух весовых категориях — 50 млн долларов. Десять из них достанутся победителю турнира, который станет чемпионом мира по четырем основным версиям.

Прогноз от Беленького

Авторитетный российский эксперт в мире бокса Александр Беленький так прокомментировал шансы украинского чемпиона мира по версии WBO Александра Усика в рижском полуфинале: «Бриедис почему-то неважно провел последний бой против кубинца Переса. Не так ярко, как от него ожидали. Но Майрис – хитрый, умный боксер, очень техничный и с руками длиной, как у шлагбаума. Они у него длиннее, чем у Усика, потому что ростом он ниже. Латвиец очень хорошо читает соперника, умеет терпеть, может ждать своего момента хоть 11 раундов. В общем, это будет очень трудный бой для Усика, и он сам это прекрасно понимает».

На вопрос, является ли Бриедис более трудным соперником для украинского боксера, нежели предыдущий Марко Хук, эксперт ответил утвердительно: «Гораздо труднее. Саша же сам выбрал себе Хука, хорошо зная, что делает. В бою с ним он точно понимал, что будет отлично смотреться на фоне немца и Хуку была отведена роль жертвенного барана, которую он блестяще исполнил. Бриедис – совсем другое, его Усик бы не стал выбирать, ведь в бою с ним трудно хорошо выглядеть, и он не очень понятный. Да, поединок против Переса был не лучшим, но такого плана бойцы редко проводят два подряд неудачных боя. С Усиком Бриедис будет на подъеме, поэтому нас ожидает очень интересный бой. Опять-таки верю в победу Саши, но гарантировать ее никто не может».

«У меня есть закрытая информация о том периоде, когда Майрис подрабатывал спарринг-партнером у супертяжей, ездил к братьям Кличко. Я знаю, как он тогда работал и что делал. Я могу сказать, что латвиец оказывался сильнее, чем те, кого он готовил. И так с ним начинали уже осторожно спарринговать, ведь ни в чьи планы не входит сильно получать еще до самого боя. Так что Бриедис – очень опасный товарищ. Другое дело, что все, кто остался в WBSS, очень опасны. Что Бриедис, что Дортикос, что Гассиев. Тут кого не выбери, все будут хуже. Не только для Усика, а для кого угодно», — добавил Беленький.